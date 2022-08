Concordia Basel und SC Dornach trennen sich 2:2

bz-amateurspiel der Woche Concordia Basel ist der gefühlte Sieger nach Punkten gegen den SC Dornach Concordia Basel blieb nach dem Startsieg gegen Rotkreuz auch auswärts im Derby gegen den SC Dornach beim 2:2 ungeschlagen. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 14.08.2022, 19.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elias Kägi - Dornachs Schütze zum 1-1. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Emre Sahin bringt Manuel Alessio zu Fall. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Emre Sahin wehrt den Foulpenalty von Manuel Alessio ab. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Abdel Fahdy bringt Dornach 2-1 in Führung. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Abdoulhadri Sylla hatte Dornachs Momo Coulibaly im Griff. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region An der Grenze_ Rafael Fonseca gegen Torhüter Emre Sahin. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Ausgleich für Concordia durch Samy Hasler. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Diskussionen über den Platzverweis von Mihael Validzic. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Nach einem ersten Abtasten übernahm der Gast das Spieldiktat. Oft konnte das Spielgerät mehrmals hin und her geschoben werden, ohne dass Dornach Anstalten machte, einzugreifen. Die Gäste hätten bereits nach acht Minuten führen müssen, denn Dornach-Goalie Emre Sahin versuchte auf der linken Strafraumseite etwas gar forsch Manuel Alessio vom Ball zu trennen, erwischte dabei jedoch das Bein des Stürmers.

Alessio selbst trat an und Sahin wehrte den nicht sehr platzierten Schuss mit dem Fuss ab. Sein zweiter abgewehrter Elfmeter innert Wochenfrist. In der 26. Minute spielten sich Marco Mandal und Rafael Fonseca auf der rechten Seite durch und Mandal bezwang Sahin mit einem Flachschuss zur Führung der Gäste.

Zwei Minuten später war allerdings bereits wieder Gleichstand. «Ich bekam den Ball zugespielt und lief Richtung Tor, als sich vor mir eine Gasse öffnete. Da dachte ich, das wäre der Moment zum Schiessen.» Auf diese Art sorgte Elias Kägi für den Ausgleich. In der 38. Minute hätten die Gäste wieder in Führung gehen können. Auf eine Flanke von Mandal setzte Mergim Ahmeti den Ball per Kopf an die Latte (38.). Dann war das Heimteam vor der Pause an der Reihe. Zweimal durch Momo Coulibaly. Zuerst verfehlte er mit einem Bogenball das Tor nur knapp und danach wehrte Dario Thürkauf einen Schuss ab.

Dornach kann die Überzahl nicht nutzen

Dornach begann nach der Pause stark und wurde dafür belohnt. In der 58. Minute versenkte Abdel Fahdy einen Freistossball von Kristijan Pleic per Kopf zum 2:1. Es kam dann für Gelb-Schwarz noch besser. Concordias Mihael Validzic setzte zu einem Sololauf an. Im Strafraum suchte er für den sehr gut beobachtenden Schiedsrichter zu sehr das Bein von Kaltrim Osaj, sodass er wegen einer Schwalbe die gelb-rote Karte sah.

Wie am vergangenen Samstag konnte Dornach erneut in Überzahl spielen. Doch Concordia war jetzt wieder die dominantere Equipe. FCC-Trainer Nikola Marunic nahm Wechsel vor, brachte Lukas Bitter, Cédric Haas und Samy Hasler. Während Bitter über Links Zug brachte, waren die beiden Ex-Muttenzer für den Ausgleich besorgt. Haas lancierte Teamkollege Hasler und der traf zum 2:2.

Die ganz klaren Torchancen fehlten danach. Ein Remis, das in der Entwicklung der Teams im Moment Dornach mehr bringt. Concordia bestätigt seinen guten Eindruck aus der Vorbereitung. «Wir begannen gut, aber als wir ihr Spiel annahmen, gerieten wir etwas aus dem Tritt. Wir haben das Selbstvertrauen, dass wir nach dem Rückstand und der roten Karte Druck machen konnten. Aber die Abwehr der Dornacher spielte stark, da kommst du nicht so einfach vorbei», so Torschütze Mandal.

Aufgrund der Spielanteile, der aktiveren Spielweise und dass man rund 30 Minuten in Unterzahl spielen musste, darf man die Basler als gefühlter Sieger nach Punkten sehen.

Resultate und Tabelle

Promotion League: 2. Runde: Dornach – Concordia 2:2. Rotkreuz – Emmenbrücke 0:4. Solothurn – Muri 6:2. Xamax – Wohlen 4:0. Schötz – Delémont 0:2. Bassecourt – Black Stars 0:0. Münsingen – Thun 2:2. Langenthal – Köniz 2:3. Rangliste: 1. Xamax 2 Spiele/6 Punkte. 2. Solothurn 2/6. 3. Delémont 2/6. 4. Concordia 2/4. 5. Black Stars 2/4. 6. Emmenbrücke 2/3. 7. Schötz 2/3. 8. Köniz 2/3. 9. Thun 2/2. 10. Münsingen 2/2. 11. Langenthal 2/1. 12. Dornach 2/1. 13. Bassecourt 2/1. 14. Wohlen 2/1. 15. Rotkreuz 2/0. 16. Muri 2/0.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen