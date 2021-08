Der FCB trifft in der Gruppenphase auf Qarabag, Qairat und Omonia

Conference League Eine halbe Reise um die Welt und ein unerfüllter Wunsch: Der FCB erhält unattraktive Gegner Der FC Basel bekommt es in der Gruppenphase der Conference League mit drei machbaren, aber sportlich unattraktiven Gegnern zu tun. Gegen Qarabag FK, Kairat Almaty und Omonia Nikosia ist ein Weiterkommen Pflicht. Simon Leser 27.08.2021, 18.27 Uhr

Der FC Basel muss für seine Spiele in der Conference League weit in den Osten reisen. Bild: Keystone

Das Spiel gegen Hammarby IF war erst seit wenigen Minuten abgepfiffen, da äusserte Fabian Frei einen Wunsch. In der Gruppenphase der Conference League woll er in den Norden. Oder Westen. Einfach nicht weit fliegen. Am liebsten ein Team aus Spanien oder Portugal. Ein Wunsch, der gestern Nachmittag an der Auslosung in Istanbul ins Tal der Träume geschickt wurde. Denn der FCB muss genau das tun, was sich Frei eben nicht wünschte: weit in den Osten reisen. Und weil die Gegner mit Qarabag FK, Kairat Almaty und Omonia Nikosia aus Aserbaidschan, Kasachstan und Zypern kommen, muss er das gleich drei Mal tun.

Knapp 22'500 Kilometer absolviert er, um ins gegnerische Land und wieder nach Basel zurückzufliegen. Es entspricht mehr als der Hälfte des gesamten Weltumfangs. Wenn Frei gesagt hätte, was er sich gerade nicht wünscht, die Chancen stünden gut, dass genau diese Gruppe herausgekommen wäre.

Qarabag, Kairat und Omonia haben noch mehr als ihre Lage im Osten gemeinsam. Sie sind unbekannt, unattraktiv – und sportlich immerhin machbar. Dass der FCB, der gemäss dem Klubkoeffizienten die drittbeste Mannschaft der Conference League ist, weiterkommt, wird zur Pflichtaufgabe. Aber nicht zum Spaziergang. «Wie Hammarby sind es Gegner, die auf dem Papier einfacher aussehen als sie es wahrscheinlich sind», sagt Rahmen, der zugeben muss, dass er zu den einzelnen Teams noch nicht viel sagen könne. «Unser Anspruch muss es sein, europäisch zu überwintern», sagt Rahmen.

Mit jedem Sieg gibt es eine halbe Million Euro

Auch wenn der FC Basel in der Conference League nicht an die grossen Geldtöpfe gelangt, ist der Wettbewerb finanziell von immenser Bedeutung. Mit der erfolgreichen Qualifikation erspielte er sich bereits 4,5 Millionen Euro. Pro Sieg kommen in der Gruppenphase 500'000 Euro dazu, bei einem Remis sind es 166'666 Euro. Als Gruppensieger gibt es zusätzliche 650'000 Euro. Geld, auf das der finanziell angeschlagene FCB angewiesen ist.

Dazu kommt die sportliche Bedeutung, ein Jahr nachdem der FCB die Gruppenphase eines europäischen Klubwettbewerbs noch verpasste. «Wir haben einige junge Spieler, die auf internationalem Parkett noch nicht so viel Erfahrung haben. Für ihre Weiterentwicklung und jene des gesamten Teams ist es enorm wichtig, dass wir international dabei sind. Es gibt Einsatzzeiten, die sonst schwieriger zu bekommen gewesen wären», erklärt Rahmen.

Die Spiele der Conference League finden wie jene der Europa League jeweils am Donnerstagabend statt und sind auf Blue zu sehen, erstmals am 16. September. Gegen wen der FCB zuerst antreten darf, ist noch nicht bekannt. Klar ist hingegen, wo am 25. Mai 2022 der erste Final des neu geschaffenen Wettbewerbs über die Bühne geht: im Nationalstadion in Tirana. Würde es der FC Basel bestreiten, wäre es nicht nur ein sportlich bedeutsamer Erfolg. Sondern auch eine weitere Reise Richtung Osten.

Die FCB-Gegner im Porträt:

Qarabag FK - Die Erfahrensten: Der aserbaidschanische Klub ist von den drei Gruppengegnern der bekannteste. In den letzten sieben Jahren spielte er immer in der Gruppenphase eines europäischen Klubwettbewerbs, in der Saison 2017/18 gar in der Champions League. In der Gruppe mit Chelsea, Atlético Madrid und der AS Roma blieben die Aserbaidschaner zwar chancenlos, deuteten mit zwei Remis gegen die Spanier aber ihr Potenzial an. Auch in der Europa League war jeweils in der Gruppenphase Endstation. Das Potenzial bekamen auch schon die Berner Young Boys zu spüren. In der Qualifikation zur Europa League gewannen die Aserbaidschaner 2015 sowohl Hin- als auch Rückspiel. Qarabag stammt ursprünglich aus der Stadt Ağdam in der zwischen Aserbaidschan und Armenien umstrittenen Region Bergkarabach. Wegen des Konflikts spielt Qarabag in Baku. Nach sieben Meistertiteln en suite musste Qarabag im vergangenen Jahr Neftchi Baku den Vortritt lassen.

In der Saison 2017/18 spielte Qarabag FK noch in der Champions League gegen Atlético Madrid. Bild: Keystone

FK Qairat Almaty – Die Östlichsten: Die kasachische Stadt Almaty liegt derart weit im Osten, dass die chinesische Grenze nicht mehr fern und Kabul westlicher ist. Im vergangenen Jahr gewann der ansässige Klub FK Qairat Almaty nach 16 Jahren wieder einmal die kasachische Meisterschaft und beendete die sechs Jahre andauernde Siegesserie des FC Astana. Erstmals spielt Qairat in der Gruppenphase eines europäischen Klubwettbewerbs, bisher war immer in der Qualifikation Endstation. Gegen eine Schweizer Mannschaft spielte der kasachische Meister noch nie. Der bekannteste Spieler der Mannschaft ist der 37-jährige Vágner Love. Der brasilianische Altmeister spielte in seiner Blütezeit unter anderem für ZSKA Moskau und brachte es auf einen Marktwert von über 20 Millionen Franken. In der Sowjetunion war Qairat die einzige kasachische Mannschaft, die an der höchsten sowjetischen Spielklasse teilnahm. Insgesamt gewann der Verein drei Mal die kasachische Meisterschaft und neun Mal den Cup.

Vágner Love ist der bekannteste Akteur bei Qairat Almaty. Bild: Keystone

Omonia Nikosia – Die Politischen: Der Verein aus der zypriotischen Hauptstadt hat eine bewegte Entstehungsgeschichte. 1948 entstand er, weil er sich im griechischen Bürgerkrieg von Apoel Nikosia abspaltete. Apoel bestand aus den konservativen Kräften, während sich die Linken im neu formierten Omonia – das Einheit bedeutet – vereinten. Die Derbys gegen Apoel gelten noch immer als Hochrisikospiele. In der vergangenen Saison wurde Omonia das erste Mal seit elf Jahren wieder Meister und beerbte ausgerechnet Erzfeind Apoel, das zuvor sieben Jahre lang die Meisterschaft in Zypern dominierte. In der vergangenen Saison schaffte Omonia zudem den Sprung in die Gruppenphase der Europa League, wo der Klub in einer Gruppe mit Eindhoven, Granada und Thessaloniki aber Letzter wurde. Gegen eine Schweizer Mannschaft spielte Omonia letztmals im Jahr 1993. In der Qualifikation zur Champions League verlor der zypriotische Verein gegen den FC Aarau mit einem Gesamtscore von 2:3.