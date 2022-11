FCB-Frei nach Einzug in die Zwischenrunde der Conference League

COnference League FCB-Coach Alex Frei nach dem Einzug in die Zwischenrunde und vor dem Sion-Spiel: «Vielleicht machen wir etwas ganz Verrücktes» Der FC Basel hat mit dem Sieg gegen Pyunik den Einzug in die K.o.-Phase der Conference League geschafft. Er steht in der Zwischenrunde, und muss damit zwei weitere Spiele absolvieren. Was Trainer Alex Frei am Freitagmorgen dazu sagt - und wie er die Problematik Rechtsverteidiger gegen Sion lösen will. Céline Feller, Jerewan Jetzt kommentieren 04.11.2022, 14.31 Uhr

Pyunik-Trainer Eghishe Melikyan und Trainer Alex Frei vor dem Abpfiff am Donnerstagabend. Claudio Thoma / freshfocus

«Müdigkeit. Und, dass ich nachschlafen will.» Das ist es, was Alex Frei aus Armenien mit nach Hause nimmt. Und man ist nicht fies, wenn man sagt: Man sieht dem Basler Trainer an, dass er schon mehr geschlafen hat.

Es waren strapaziöse Tage seit dem Abflug am Dienstag. Und vielleicht auch schon seit dem Spiel gegen Vilnius zu Hause. Dort, wo der FCB das vorzeitige Überwintern verpasste. Dort, wo er sich selber das Messer an den Hals hievte und dafür sorgte, dass in Armenien zumindest ein Remis hermusste.

Am Ende konnte der FCB sogar gewinnen, ist Tabellenzweiter und trifft in der Zwischenrunde auf einen Absteiger aus der Europa League. Sheriff Tiraspol, Lazio Rom, Qarabag Agdam, Trabzonspor, AEK Larnaka, Ludogorets Rasgrad, Sporting Braga oder Bodö/Glimt lauten die möglichen Gegner. Am Montag (14 Uhr) wird gelost.

«Es liegt nicht in unserer Macht. Aber wenn es ein schwieriger Gegner wird, dann bitte einer, der relativ nahe und attraktiv ist», sagt Frei, der diese Zwischenrunde nur insofern als Nachteil sieht, als dass man zwei weitere englische Wochen hat. Frei:

«Aber es ist kein Nachteil, weil man sich über internationale Spiele freuen sollte. Es ist eher ein Bonus als eine Belastung.»

Rund acht Millionen wurden bislang erspielt

Und vor allem könnte dieses Weiterkommen – natürlich stets unter der Prämisse, dass die Resultate in den verbleibenden drei Partien des Jahres stimmen – etwas Ruhe einbringen. Oder zumindest: Keine künstliche Unruhe generieren. Frei sagt am Donnerstagabend:

«Komplette Ruhe rund um den FC Basel zu haben, ist relativ schwierig. Das ist aber dem geschuldet, dass der FCB der FCB ist. Intern hatten wir immer Ruhe.»

Dass es ihm persönlich Zeit und Argumente liefert, ist selbstredend. Er sei aber nur eine Randnotiz. Wichtig sei das Weiterkommen vor allem für den Verein.

Einerseits natürlich, weil der FCB so weiter europäisch wahrgenommen wird, seine Spieler einem breiteren Publikum präsentieren kann. Andererseits, weil weiteres Geld fliesst von der Uefa. Insgesamt hat der FCB in dieser Kampagne dank Erreichen vom Platz 2 und dem Sieg vom Donnerstag bislang 8,12 Millionen Euro eingespielt. Geld, das der Verein brauchen kann, wie FCB-Boss David Degen sagt.

Problemzone Rechtsverteidiger gegen Sion

Doch nur drei Tage nach dem Erfolg in Jerewan steht für den FCB bereits am Sonntag das nächste Ligaspiel an. Sion gastiert im Joggeli (Anpfiff 16.30 Uhr). Und die Basler müssen nicht nur die Reise wegstecken, sondern auch auf der Position des Rechtsverteidigers eine neue Lösung finden. Michael Lang (Platzverweis in Bern) und Taulant Xhaka (vierte Gelbe) fehlen gesperrt, Sergio López ist noch immer verletzt.

Die Lösung für die Rechtsverteidiger-Problematik? Alex Frei sagt:

«Entweder machen wir etwas ganz Verrücktes. Oder etwas, das wir schon mal probiert haben. Oder etwas, wovon ich weiss, dass der Spieler das auch spielen kann, es aber beim FCB noch nie getan hat.»

Letzteres läuft auf Riccardo Calafiori hinaus, der einen Seitenwechsel meistern könnte. Und das Verrückte? «Das kann eine ganz junge Lösung sein.» Heisst: Ein Spieler aus der U21 oder U18. Dass Frei überraschen kann, hat er jüngst mit der Startelf-Nomination Anton Kades in Jerewan bewiesen.

In den drei Spielen bis zur Winterpause gegen Sion, Luzern und GC will der FCB punktetechnisch so viel wie möglich herausholen. Dafür müssten alle über sich hinauswachsen, meinte Frei vor der Reise nach Armenien.

Er erhofft sich, dass dies durch Rotation und Anheizen des Konkurrenzkampfes funktioniert. Und durch die zeitnahe Bekanntgabe der WM-Kader (die Schweiz beispielsweise benennt ihr Kader am kommenden Mittwoch). «Das nutzt der eine oder andere hoffentlich noch als Motivationsspritze, bevor diese definitiv raus kommen», sagt Frei.

Erst nach den drei verbleibenden Liga-Spielen will Frei abrechnen – was Liga, Cup und internationales Geschäft angeht. Gerne würde er dann sagen, dass man ein Gesicht entwickelt hat, auf das man in der Rückrunde aufbauen kann. So, dass die Ideen öfter greifen als im ersten Halbjahr.

