Das Derby als Startschuss Während sich die Black Stars vor dem ersten Saisonspiel mit Verletzten herumplagen, startet die U21 des FCB mit einem neuen Trainer. Simon Leser 07.08.2021, 05.00 Uhr

Samir Tabakovic erwartet in der neuen Saison von seiner Mannschaft einen mutigen Fussball.

Wenn am Samstag die Promotion League losgeht, steigt Samir Tabakovic in seine neunte Saison als Trainer der Black Stars. Ein Verein, der zu Beginn seiner Amtszeit noch in der 2. Liga interregional spielte. Zehn Jahre nach seiner ersten Anstellung, die nur durch ein eineinhalbjähriges Intermezzo bei den Old Boys unterbrochen wurde, sagt er: «Jetzt kann ich zeigen, ob ich ein richtiger, ein reifer Trainer bin für die oberen Ligen. Ich bin wirklich gefordert.»

Es sind nicht primär die Gegner, die Tabakovic den Saisonstart erschweren. Auch nicht die durchzogene letzte Saison, die in der Teilnahme an der Abstiegsrunde mündete, oder eine ungenügende Vorbereitung. Der Grund liegt woanders. In einem Bereich, der sich zu einem beträchtlichen Teil der Kontrolle eines jeden Trainers entzieht: bei den Verletzten. Acht Spieler haben die Black Stars davon - und das bevor die Saison überhaupt erst begonnen hat. Unter den Verletzten sind auch wichtige Stammspieler, Yves Jankowski beispielsweise, der in der Sommerpause von der U21 des FC Basel kam. «Die Situation ist schwierig», gibt Tabakovic zu. Aber aus der Ruhe bringt ihn dies nicht, dafür ist er zu lange dabei. Und so sagt er auch: «Jetzt muss ich nachdenken, wen ich wo aufstellen muss. Das reizt mich dieses Jahr.» Die Verletzungen als Nagelprobe für die eigenen Improvisationskünste.

Die Black Stars wollen zuerst die Basler U21 ärgern

Gefordert sind diese zuallererst in einem Derby. Gegen die U21 des FCB, also gegen jenen Stammverein, bei dem Tabakovic knapp vier Jahre als Spieler angestellt war. Speziell sei ein solches Derby, sagt er. Für ihn, auch für seine Spieler, die oftmals über FCB-Erfahrung verfügen. «Basel hat eine sehr starke U21, mit Spielern, die in der ersten Mannschaft trainieren», sagt Tabakovic. Vor allem das schnelle Umschaltspiel beeindrucke ihn, ebenso die physische Präsenz und die taktische Finesse. «Aber das alles motiviert meine Jungs. Für uns ist es wie ein Cupspiel», sagt er. Einen Punktgewinn würde er akzeptieren. Doch dafür müsse sein Team alles «reinschmeissen und mobilisieren».

Mit einem überraschenden Erfolgserlebnis im Derby wollen die Black Stars den Grundstein legen. Für eine Saison, die nicht wie zuletzt in der Abstiegsrunde endet, sondern möglichst weit oben. «Für mich ist das Ziel nie, einfach nur die Klasse zu halten», sagt Tabakovic. Dazu verhelfen soll das Offensivspiel. Die Marschrichtung, die er vorgibt, ist klar: Gegner früh stören, geordneter Spielaufbau, das Lauern auf Konter nur als Plan B. Insbesondere wollen die Black Stars die Konzentration über 90 Minuten aufrechterhalten und nicht kurz vor Schluss ärgerliche Gegentore kassieren – so wie dies in der jüngeren Vergangenheit mehrmals geschah. «Vielleicht fehlt uns in solchen Situationen ein wenig die Kraft. Dann müssen wir rausrücken und vorne besser den Gegner stören», erklärt Tabakovic.

Die FCB U21 will schnell und dominant sein

Tabakovics Kontrahent an der Seitenlinie ist am Samstag ein Trainer, der über noch mehr Erfahrung verfügt, vor allem auf der Profistufe. Marco Schällibaum stieg vor dieser Saison vom U18-Trainer des FC Basel zum U21-Trainer auf. Mit Verletzungssorgen plagt er sich nicht herum, vielmehr weiss er teilweise gar nicht, ob manch einer seiner Spieler für einen Einsatz zur Verfügung steht oder bei den Profis aushelfen darf. «Das gehört dazu und klappt sehr gut. Wenn die Spieler der ersten Mannschaft hundertprozentigen Einsatz zeigen, sind sie immer willkommen», sagt Schällibaum. Nach drei Jahren beim FC Basel, in denen er kurzzeitig Co-Trainer, Leiter der Nachwuchsabteilung, Trainer der U18 und jetzt eben der U21 war, kennt er das Zusammenspiel der verschiedenen Stufen bei einem Profiverein. «Ich habe schon im letzten Jahr viele Spiele der U21 gesehen. Das machte es etwas einfacher, gewisse Punkte noch zu optimieren.»

Bezüglich des Spielstils, den seine Mannschaft pflegen soll und der soeben absolvierten Vorbereitung, verhält er sich diametral anders als Amtskollege Tabakovic: Stets darauf bedacht, nicht mit offenen Karten zu spielen. Sich bedeckt halten, nicht zu viel verraten – auch das ist vielleicht ein Ausfluss seiner langjährigen Erfahrung als Trainer, die er bei Vereinen wie Basel, YB, Servette oder Aarau sammelte. Nur so viel gibt er preis: «Wir wollen grundsätzlich schnell nach vorne spielen und dominant sein.»

Schällibaum steigt zuversichtlich in seine erste Saison als U21-Trainer. «Wir haben einige spannende Spieler mit viel Entwicklungspotenzial, die auch bei den Profis etwas erreichen können», sagt er. Und hebt sogleich den Mahnfinger: «Je höher das Niveau ist, desto dünner wird die Luft.»

Auch der 59-Jährige blickt mit viel Vorfreude auf den Saisonbeginn und das anstehende Derby. Emotional intensiv seien solche, man wolle ja schliesslich die Nummer Eins sein. «Wir sind bereit und werden den Kampf annehmen.» Die Promotion-League-Saison kann beginnen.