Das Duell Yakin - Ercedogan im Schweizer Cup kommt nicht zustande

Schweizer Cup Obwohl Murat Yakin nicht kommt – die Freude beim SC Binningen bleibt Ein Duell zwischen den Yakins und den Ercedogan Brüdern wird es nicht geben. Die Trainer des SC Binningen freuen sich trotzdem auf das Highlight vom Freitag auf dem Spiegelfeld im Schweizer Cup. Riccardo Ferraro 11.08.2021, 05.00 Uhr

Ergün (links) und Adnan Ercedogan freuen sich auf das Cupduell gegen den FC Schaffhausen. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Ergün Ercedogan sitzt im Auto. Während er fährt, hat seine Frau das Natel in der Hand. Der Livestream zur Cupauslosung läuft. Währenddessen ist im Garten von Adnan Ercedogan die ganze Familie versammelt. Auch sie schauen gebannt auf den Bildschirm des Handys. Lange müssen sie sich gedulden, bis die Kugel mit dem SC Binningen aus der 2. Liga interregional kommt.

YB wird gezogen, der FC Basel ebenfalls. Doch beide Teams kommen in der ersten Runde des Schweizer Cups nicht aufs Binninger Spiegelfeld. Zum Schluss stehen nur noch der Cupgigant aus dem Wallis – der FC Sion – und Murat Yakins FC Schaffhausen zur Wahl. Die Losfee entscheidet, dass Letzterer auf das Spiegelfeld kommt. Im Auto und im Garten der Ercedogans – welche seit zwei Jahren Trainer und Assistenztrainer beim SCB sind – bricht Freude aus und der Mannschaftschat beginnt heiss zu laufen.

Die Ercedogans kommen 1985 als Kinder aus der Türkei in die Schweiz. In ein Land, in welchem sie weder die Sprache noch die Kultur kennen. Der Fussball hilft ihnen, Anschluss zu finden und sich in das neue Umfeld zu integrieren. Schnell finden sie auf dem Spiegelfeld ein zweites Zuhause.

Wieder vereint in ihrem zweiten Zuhause

In jungen Jahren steht ein Job als Trainer bei Adnan noch nicht zur Debatte. Er konzentriert sich auf die Spielerkarriere. Ergün hingegen beginnt bereits mit 18 Jahren bei den Junioren Trainerluft zu schnuppern. Seit 25 Jahren ist er nun ununterbrochen Trainer. Im Laufe der Zeit holt Ergün seinen Bruder Adnan zu sich ins Team.

Erst als Spieler und Assistenztrainer. Als die Karriere von Adnan dann definitiv vorbei ist, bleibt er dem Team und seinem Bruder als Assistent erhalten. Ein erstes Mal bilden Ergün und Adnan ein Trainerduo in Binningen.

Zusammen wechseln sie 2012 zum FC Bubendorf – kurz darauf trennen sich die Wege der Brüder. Ergün übernimmt ein Team in Arlesheim und Adnan geht zu den B-Junioren des FC Laufen.

«Das hatte auch mit den Diplomen zu tun. Um das nächste Diplom zu kriegen, muss man eine gewisse Zeit Haupttrainer sein und diese Möglichkeit hatte ich in Laufen»,

erklärt Adnan. Während Ergün über die AS Timau und den FC Aesch zurück nach Binningen kommt, arbeitet sich Adnan von den B-Junioren in die erste Mannschaft des FC Laufen. Fünf Jahre waren die beiden getrennt, 2019 kehrt Ergün zurück nach Binningen – und holt bald auch Adnan zurück: «Es hat sich so ergeben, dass wir wieder zusammenkommen und in Binningen trainieren. Aber ich musste sehr lange kämpfen damit Adnan zurückkommt», sagt Ergün. Er schafft es und so vereinen sich die Brüder wieder an dem Ort, wo alles begann und wo sie sich zuhause fühlen.

Für einige Zeit waren Ergün (rechts) und Adnan Ercedogan getrennt. Nun stehen sie wieder gemeinsam an der Linie des SC Binningen. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die Brüder harmonieren auch auf dem Platz

Das Spiegelfeld ist ein Treffpunkt für die ganze Familie geworden. Die Brüder – einer wohnt in Möhlin, der andere in Büsserach – die Schwester, welche in Oberwil wohnt, sowie die Eltern treffen sich regelmässig nach den Trainings und Spielen des SCB.

«Im Moment ist das das Beste, was uns passieren konnte. Die erste Mannschaft von dem Verein zu trainieren, welchem wir so viel zu verdanken haben, ist nicht selbstverständlich»,

sagt Ergün stolz.

Diskussionen sportlicher Natur gibt es aber auch bei einem Brüder-Trainer-Paar. Diese bereinigen die Ercedogans aber schon auf dem Platz. «Wir verstehen uns und wissen, was der andere denkt und wo er hinwill», sagt Adnan während Ergün nickt. «Es ist fast wie Telepathie», ergänzt er.

Auch wenn die Rollen als Chef und Assistent klar verteilt sind, wechseln sich die Brüder dabei immer wieder ab. Adnans Stärken in taktischen Fragen ergänzt Ergün mit der Erfahrung und der Mannschaftsführung.

Auf die Cuppartie vom Freitag um 20.15 Uhr haben sich die beiden nicht besonders vorbereitet. Das ging auch gar nicht. Erst am Dienstag vor dem Spiel konnten sie mit der gesamten Mannschaft trainieren. Als Ziel geben sie an, das Maximum aus dem Spiel heraus holen zu wollen und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Mental sind sie schon lange bereit für das Spiel. «Wir haben recherchiert, ob es ein Brüderduell an der Seitenlinie einer Partie des Schweizer Cups schon einmal gab», erinnert sich Ergün und sagt:

« Es wäre das erste Mal gewesen. Und dann noch von zwei türkischstämmigen Brüderpaaren. Es hätte nicht besser passen können»,

fügt er an und es kommt ein Hauch von Wehmut auf. Denn es kommt anders.

Am Samstag, als die Mannschaft auf dem Weg zu einem Teamevent ins Tessin ist, kommt die Meldung, dass Murat Yakin Nationaltrainer der Schweiz werden könnte. Am Montag folgt die Bestätigung. Das Brüderduell mit Murat und seinem Bruder und Assistenztrainer Hakan Yakin platzt.

Nicht auf dem Spiegelfeld - Die Gebrüder Yakin werden am Freitag nicht gegen ihre Binninger Pendants coachen. Alexandra Wey / KEYSTONE

Doch die Enttäuschung ist von kurzer Dauer. Schnell streichen die Ercedogans die positiven Dinge heraus. «Das Spiel ist ausverkauft und man spielt nicht jeden Tag gegen Profis», sagt Ergün und die Vorfreude ist ihm wieder anzusehen.

Ein Gebrüderfoto und ein Gespräch mit den Yakins wäre für das Geschwisterpaar Ercedogan grossartig gewesen. Nichtsdestotrotz freuen sie sich auf ein Highlight, von dem sie ihren Enkeln erzählen werden. «Wir freuen uns auf das Spiel – Hopp Binningen», rufen sie voller Verbundenheit und Dankbarkeit und diese nimmt man ihnen ab.