Für Pius Kaderli und Bubendorf wird das Duell gegen Sion speziell

Schweizer Cup Das Highlight kommt zum Schluss: Für Routinier Pius Kaderli wird das Spiel seines FC Bubendorf gegen Sion ein Spezielles Der FC Bubendorf trifft im Cup auf Sion. Es ist das grösste Spiel der Vereinsgeschichte, für Pius Kaderli wird es möglicherweise das letzte. Esteban Waid 11.08.2021, 05.00 Uhr

Für das Duell gegen den FC Sion hat Pius Kaderli seine Karriere noch einmal verlängert – die Nervosität steigt schon.

Seit einigen Tagen zeigt sich der Sportplatz Brühl in Bubendorf in einem ungewohnten Gewand. Schon von weitem ist eine grosse Tribüne zu sehen, die sonst nicht dort steht. Auf den zweiten Blick erkennt man auch eine zweite, kleinere Tribüne.

Noch herrscht an diesem Vormittag aber die typische Dorfidylle, ein Rasenmäher ist zu hören, der Fussballplatz ist leer. Am Samstag wird sich dies aber ändern, denn in der Auslosung für den Schweizer Cup hat der FC Bubendorf aus der 2. Liga interregional das grosse Los gezogen. Der FC Sion aus der Super League reist ins Baselbiet.

«Wir hoffen auf ein grosses Fussballfest»,

erklärt der designierte Präsident Marc Wahl und blickt auf die Ränge, die dann hoffentlich gefüllt sein werden. 3000 Zuschauende hätten Platz. Die Hoffnung ist, dass mindestens 2000 kommen werden.

«Für den Klub ist es das grösste Spiel der Vereinsgeschichte. Und auch für das Dorf ist das einzigartig, weil es eine Strahlkraft in die ganze Schweiz hat», sagt Wahl und erklärt weiter: «Wir waren an dem Abend der Auslosung direkt fünf Stunden am Telefon und haben das OK gebildet. Einen Tag später hatten wir schon die erste Sitzung».

Der designierte Bubendorf-Präsident Marc Wahl (links) und Pius Kaderli. Juri Junkov

Pius Kaderli, Spieler der ersten Mannschaft, hat die Auslosung hingegen gar nicht verfolgt, wie er gestehen muss. «Ich war mit einem Mannschaftskollegen joggen. Aber das war vielleicht auch besser so, sonst wäre die Nervosität glaube ich, zu gross gewesen», erklärt er mit einem Lachen. Die Freude bei der Rückkehr war dafür umso grösser, der Mannschaftschat lief heiss.

Anders als beim OK war der grosse Moment zu diesem Zeitpunkt aber noch weit weg. Erst jetzt beginnen er und die Mannschaft zu realisieren, was auf sie zukommt. «Das Kribbeln fängt langsam an und auch die Nervosität nimmt von Tag zu Tag zu. Es wird auch unmöglich, die Nervosität abzulegen», erklärt Kaderli mit einer Vorfreude im Gesicht, die jeder Amateurkicker nachvollziehen kann.

Erinnerungen an das Duell mit dem grossen FCB

Für Kaderli hat das Spiel aber eine weitere Bedeutung, denn es könnte das letzte Spiel sein, das er als aktiver Fussballer bestreiten wird. Diesen Entschluss fällte er schon zum Ende der letzten Saison, gleichzeitig behielt ihm der Verein die Option offen, ein letztes Spiel im Pokal zu bestreiten. Als das Los auf Sion fiel, war aber klar, dass der 39-Jährige noch ein Spiel dranhängen wird und sein Karriereende zumindest vorerst noch um eine Partie nach hinten verschiebt.

Hinter den Ersatzbänken wurde eine Tribüne aufgebaut. Das ganze Brühl soll 3000 Zuschauende fassen können. Juri Junkov

«Falls der Trainer und der Verein in der aktuellen Situation froh wären und es mir meine Fitness erlauben würde, wäre eine kurzfristige Verlängerung meiner Aktivkarriere allenfalls denkbar. Das hängt aber von vielen Faktoren ab. Mit 40 ist man nicht mehr in der Lage, mal schnell ein Match zu spielen», sagt Kaderli.

Aber ob Karriereende oder nicht, ein Highlight wird das Spiel in jedem Fall, auch wenn es für den Verteidiger nicht ganz eine Premiere sein wird. 2006 zog er mit seiner Mannschaft schon einmal den Jackpot und traf mit dem FC Liestal auf den FC Basel vor fast 6000 Zuschauenden.

Ein spezieller Moment, wie der Verteidiger erklärt, aber auch einer, an den man sich nicht gewöhnen kann. «Es bleibt etwas Einzigartiges. Es sind jetzt andere Umstände, es ist ein anderer Verein, es ist eine andere Mannschaft und für mich persönlich wird es die letzte Möglichkeit sein, so ein Spiel bestreiten zu dürfen», erzählt Kaderli.

Hoffen auf das Duell mit dem Torschützenkönig

Eines wollen sie aber besser machen als damals Kaderli und der FC Liestal, als es nach 27 Minuten schon 5:0 für den FC Basel stand. Sie wollen so lange wie möglich die Partie offenhalten, sodass man sich am Ende nichts vorwerfen könne. Gleichzeitig wollen sie aber auch gegen die beste Elf der Walliser antreten, denn mit einem Spieler würde sich Kaderli besonders gerne messen:

«Als Verteidiger fokussiert man sich auf die Stürmer. Und dort ist die Person von Guillaume Hoarau eindrücklich. Er hat jahrelang bei Paris St. Germain gespielt in der obersten französischen Liga, war französischer Nationalspieler. Und seit ein paar Jahren spielt er in der Schweiz und war bei YB Torschützenkönig und Schweizer Meister.»

Ob es zu diesem Duell kommen wird, wird sich dann am Samstag zeigen, wenn es auf dem Brühl voll wird und die Spieler endlich den Kunstrasen betreten. Und eines macht Präsident Marc Wahl klar: «Es soll in bleibender Erinnerung bleiben». Nicht nur für die Spieler. Auch für die Zuschauer, die Helfer und die Mitglieder. Ein Fussballfest eben. Und wenn das Fest vorbei ist, heisst es wieder anpacken, auch für die Kicker der ersten Mannschaft. Denn schon am Sonntag streift der Sportplatz sein Cup-Gewand langsam wieder ab und macht sich bereit für den Ligaalltag.