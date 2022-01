Der lange Weg beim FC Basel für Michael Lang und Taulant Xhaka

FC Basel Langzeit-Pausierer Michael Lang und Taulant Xhaka: Der lange Weg zurück Zwei Routiniers suchen nach Zwangsstillstand ihre alte Form, um den FC Basel wieder zum Titelaspiranten zu machen und um ihrer Rolle beim Verjüngungsprozess gerecht zu werden. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Fast sechs Jahre her: Michael Lang (links) und Taulant Xhaka als Titelhamster, hier beim 2:0 gegen YB am 3. April 2016.

Eine fussballerische Binsenweisheit besagt, dass es nach einer Verletzung ebenso viel Zeit benötigt, um zurück zur alten Form zu finden, wie die Zwangspause gedauert hat. In dieser Situation befinden sich beim FC Basel Taulant Xhaka, der eine ganze (Corona-)Saison verpasst hat, sowie Michael Lang, hinter dem eine noch längere Phase liegt, in der er nicht regelmässig gespielt hat.

Wenn die Binse stimmt, bräuchte Xhaka 286 Tage, um wieder der Alte zu sein. So lange hat ihn eine Innenbandverletzung am rechten Knie ausser Gefecht gesetzt, die er sich Mitte August 2020 im Europacup-Viertelfinal gegen Donezk zugezogen hat; die erst konservativ behandelt wurde und dann doch operiert werden musste. Und so betrachtet hätte er ungefähr die halbe Wegstrecke hinter sich.

Taulant Xhaka im Januar 2022 auf dem Trainingsplatz mit Patrick Rahmen, der schon bei den FCB-Junioren sein Trainer war. Freshfocus

FCB-Trainer Patrick Rahmen hat es gegen Ende der Vorrunde so ausgedrückt: «Ich war immer wieder froh um ihn, wenn wir auf Erfahrung gesetzt haben. Er hat es vielleicht noch nicht so gemacht wie in seinen besten Zeiten, aber er ist auf gutem Weg dahin.»

Kürzere Verletzungspausen ungerechnet, ist Michael Lang gesund durch die drei Jahre in der Bundesliga gegangen. Sein Problem: Abgesehen von der ersten Halbsaison in Mönchengladbach spielte er keine Rolle. Bald einmal unter Trainer Dieter Hecking, bei dem er im März 2018 aus Rang und Traktanden fiel. Dann als ausgeliehener Spieler beim in Abstiegsnöten taumelnden Werder Bremen, und erst recht unter Marco Rose nach der Rückkehr zur Borussia.

Keine einzige Bundesligaminute gestand ihm der Trainer in der vergangenen Saison zu. Unter dem Strich hat Lang in den drei Jahren in Deutschland läppische 2077 Minuten in Wettbewerbsspielen auf dem Platz gestanden (1 Tor). Vor seinem Drei-Millionen-Transfer kam er beim FC Basel allein in der Saison 2017/18 auf fast doppelt so viel Einsatzzeit – und trug als gefeierter Offensiv-Aussenverteidiger zehn Treffer und sieben Torvorbereitungen bei.

Das Abenteuer Bundesliga, vor allem das letzte Jahr bezeichnet Lang als Enttäuschung. Er sagt: «Die Rechnung ist nicht vollständig aufgegangen.» Und mit Blick auf seine eigene Situation und Xhakas Zwangspause meint er: «Es ist immer noch besser, gesund zu sein und jeden Tag trainieren zu können. Aber wenn man dann am Wochenende nicht auf dem Platz steht, fühlt sich das nicht gut an.»

Xhaka und Lang kommen auf die Hälfte Einsatzzeit

Deshalb war es keine Überlegung, den Vertrag in Gladbach auszusitzen. «Das Verlangen war da, wieder auf dem Platz zu stehen, wieder in die Kabine zu laufen und eine gewisse Wertigkeit zu haben. Eine Position, die über Ergänzungsspieler hinausgeht, über kein Thema zu sein und keine Rolle zu spielen.»

In Basel zurück im Rampenlicht: Michael Lang, der in der Bundesliga nicht glücklich wurde. Freshfocus

Zurück in Basel legte er einen Kaltstart hin, erinnerte im September mit zwei Toren gegen Almaty in der Conference League an alte Zeiten, um im Spätjahr wieder die Bank zu drücken. «Es gab Spiele, in denen er nicht auf dem Level war, das wir von ihm kennen», sagte Patrick Rahmen kurz vor Weihnachten.

Unter dem Strich war Lang in 26 von insgesamt 33 Wettbewerbsspielen dabei. Er kam auf 43 Prozent der möglichen Einsatzzeit, was fast deckungsgleich mit den Werten von Taulant Xhaka (21 Einsätze) ist. Und gerade einmal die Hälfte der Zeit wie in besseren Tagen.

Was beide auch eint: Sie werden in den nächsten Wochen 31 Jahre alt. Und beide besitzen langfristige Verträge. Lang hat bis 2023 plus Option unterschrieben. Und bei Xhaka, dem Kleinbasler, der nun bald zwei Jahrzehnte das rotblaue Dress trägt, könnte es mit Option bis 2025 weitergehen.

Taulant Xhaka: «Ich sehe in mir

wieder den alten Tauli»

Die Rückkehr ist kein Kinderspiel und die persönliche Fitness dabei nur die eine Seite. «Ich bin schmerzfrei, das ist mal das Wichtigste», sagt Xhaka. Die Vorbereitung läuft so weit störungsfrei und der Trainer, so Xhaka, sei zufrieden mit den Fortschritten: «Das tut gut und eigentlich sehe ich in mir den alten Tauli.» Zu hundert Prozent, wie er betont: «Ich bin wieder schneller auf den Beinen.» Die wird er benötigen, um den Einfluss früherer Tage auf das Basler Spiel nehmen zu können.

Auf dem Weg zur alten Form - Taulant Xhaka, hier im Luftduell mit Anto Grgic (Sion). Freshfocus

Was nach einer langen Absenz fehlt, um auf hohem Niveau Konstanz in die Formkurve zu bekommen, beschreibt Lang im Gespräch mit der bz detailliert: «In einem Wort ist es das Selbstverständnis. Auf den Platz zu gehen und zu wissen, zu was man in der Lage ist, die körperliche Fitness zu besitzen, um 90 Minuten powern zu können. Dazu kommt das Vertrauen des Trainers, das Selbstvertrauen des Spielers. Es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, das stimmen muss.»

So lange, wie er aus dem Geschäft war, soll es nun keineswegs gehen, bis der Trainer nicht mehr an ihm vorbeikommt: «Ich habe den Ehrgeiz und den Anspruch, dass es nicht so lange dauert», sagt Lang.

Xhaka und Lang verkörpern im aktuellen Kader neben Fabian Frei und Valentin Stocker die goldene Zeit der Meister-Serie. Xhaka hat in seinen bis dato 339 Spielen für den FCB sechs Titel gewonnen und dazu zwei Mal den Schweizer Cup. Lang zwei Meisterschaften und einmal den Cup. Und 2017 wurde er als Verteidiger zum «Best Player» der Super League gekürt.

Leistung auf dem Platz vorausgesetzt, machen Palmarès und Erfahrung wertvolle Säulen aus ihnen. Denn bei aller Jugendoffensive kommt der FCB nicht ohne gestandene Persönlichkeiten aus. «Mir ist wichtig, dass die älteren Spieler auch neben dem Platz mitziehen», sagt Rahmen, «dass sie in der Kabine ihre Bedeutung zeigen, dass sie es annehmen, dass verjüngt wird. Und ich winde den Älteren ein Kränzchen: Sie unterstützen unseren Weg konsequent.»

Michael Lang: «Die Konstellation macht es uns nicht einfach»

Michael Lang betrachtet das mit Blick auf seine eigenen Aktien sachlich: «Wir haben beim FCB eine Konstellation, die es mir und Taulant nicht einfach macht: Es ist ein extrem ausgeglichenes und breites Kader, in dem wir erfahrenen Spieler nicht automatisch spielen. Es ist eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft, meiner Ansicht nach sind es fast zwei Super-League-Teams.»

Kaltstart: Kaum war die Rückkehr im Sommer 2021 aufgegleist, spielte Michael Lang dreimal innert einer Woche - hier in Tirana in der Qualifikation zur Conference League. Freshfocus

Dass sich Geduld auf dem Weg zurück auszahlen kann, dafür stehen auch Stocker und Frei, die nach ihrer Heimholung auch nicht vom ersten Tag an funktionierten. Oder auch Matias Delgado, dem nach seiner Rückkehr an den Rhein mit einer Anlaufzeit ein glänzendes Spätwerk beschieden war.

Das hat Taulant Xhaka, der in der Zwischenzeit seinen Rücktritt aus Albaniens Nationalteam gegeben hat, bereits in Umrissen vor Augen: «Die Mannschaft hat wirklich Qualität, sie hat den nötigen Hunger. Und ich will unbedingt Meister werden.» Diesem Optimismus schliesst sich Michael Lang mit einem Schuss Realismus an: «Wir wollen aus einer sehr ausgeglichenen und spannenden Meisterschaft das Maximale herausholen, aber der Vorsprung von Zürich ist nicht einfach wettzumachen.»

