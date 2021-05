Briefe für Tokio Die Nervosität zeigt sich in Ungeduld Salome Lang 04.05.2021, 17.13 Uhr

Schon mehr als ein Jahr beschäftigt uns dieses Virus täglich. Wir checken die Fallzahlen, fragen nach den neusten Bestimmungen des Bundesrates und jeder weiss, von was man spricht, wenn man sagt: «Ich bin positiv.» Wie schnell sich alles in einem Jahr verändern kann, wurde mir auch als Athletin bewusst. Zuerst keine Wettkämpfe, dann nur nationale, keine Trainingsmöglichkeit, dann ist Profisport wieder erlaubt, ohne Zuschauer, mit Zuschauer – bei diesem Hin und Her konnte ich kaum eine Woche vorausplanen. Grundsätzlich kann ich mich aber glücklich schätzen. Ich konnte den ganzen Winter trainieren und hatte auch die Möglichkeit, an der Hallen-Europameisterschaft in Polen zu starten.

Die Olympischen Spiele im Sommer, die ab dem 23. Juli in Tokio ohne ausländische Zuschauer stattfinden sollen, sind immer noch das grosse Ziel und werden hoffentlich nicht mehr abgesagt. Meine Chancen schätze ich als gut ein. Doch was heisst das? Ich befinde mich im Ranking auf Platz 26, 32 Plätze gibt es. Ich habe also noch Luft nach hinten, dies kann sich aber noch ändern. Ab Mai bis Juni sind die wichtigsten zwei Monate, in welchen die Wettkämpfe stattfinden und alle Athleten einen der heiss begehrten 32 Plätze wollen. Es geht darum, meinen Platz zu bestätigen oder sogar noch Plätze gut zu machen.

Wir haben nach einer eher nicht ganz zufriedenen Hallensaison meinen Anlauf verändert. Ich glaube fest daran, dass dieser jetzt gut ist. Doch die Unsicherheit ist gross, da mir die Erfahrung in den Sprüngen und die Regelmässigkeit noch fehlen, nachdem ich die letzten Jahre nie eine so grosse Veränderung im Anlauf vorgenommen habe. Manchmal muss man aber Neues riskieren, um zu gewinnen. Genau an diesem Motto halte ich fest.

Die Vorfreude auf die Outdoor-Saison ist riesig, gleichzeitig aber auch die Nervosität. Es ist meine erste Olympia-Saison, in der ich reale Chancen für eine Qualifikation habe. Und dazu kommen die schwierigen Umstände mit dem Virus. Wie sich die Nervosität bei mir meist zeigt? In Ungeduld. Ich möchte, dass es endlich losgeht, dass ich endlich zeigen kann, wofür ich so hart trainiere. Mit dieser Nervosität, diesem Druck, umzugehen, lerne ich mit jeder neuen Erfahrung. Daraus ziehe ich eine optimale Spannung. Das Kribbeln, das mich oft unruhig macht, gehört dazu und brauche ich gar für Topresultate.

Basler Hochspringerin