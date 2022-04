Das sind die Gewinner und Verlierer beim FC Basel unter Abascal

FC Basel Stockers Einfluss sinkt, Lang läuft López den Rang ab: Das sind die Gewinner und Verlierer unter Interimscoach Abascal Seit acht Spielen ist Guillermo Abascal verantwortlich für die passende Startelf. Bereits kristallisieren sich klare Gewinner und Verlierer heraus. Céline Feller Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Taulant Xhaka und Sebastiano Esposito: zwei der Gewinner unter Trainer Guillermo Abascal. Marc Schumacher / Freshfocus

Wären doch nur nicht Adam Szalais Adduktoren gewesen. Weil die beim Einwärmen zwickten, musste Guillermo Abascal spontan umstellen, den Ungaren auf die Bank setzen und für ihn Fedor Chalov in die Startelf berufen. Wäre die Verletzungshexe gütiger gewesen, hätte der FC Basel zum zweiten Mal in Folge – erst gegen GC vor und dann gegen YB nach der Nati-Pause – mit der gleichen Startelf gespielt. Und man könnte auch noch weiter gehen. Wäre Szalai europäisch spielberechtigt gewesen, hätte er wohl auch im Rückspiel gegen Marseille begonnen.

All diese Konjunktive sollen einen Fakt untermauern: Interimscoach Guillermo Abascal hat so etwas wie eine Stammelf gefunden. «Die Zeit hat gezeigt, in welche Richtung es gehen kann», fasste er es im Interview mit dieser Zeitung vorsichtig zusammen. Schliesslich gehöre es zu seiner Philosophie, Positionen offenzulassen:

«Dieser interne Konkurrenzkampf auf gewissen Positionen ist das, was das Team und den einzelnen Spieler stärker macht.»

Insbesondere in den ersten seiner bislang acht Partien, in denen er als Chef waltete, hat der Spanier stark rotiert und ein bis dahin bestehendes Konstrukt umgebaut. Und auch wenn der Konkurrenzkampf lebt und Abascal den Weg in die Stammelf nicht verschliessen will, so haben sich ein paar klare Gewinner und Verlierer unter ihm herauskristallisiert.

Die Abwehr

Nach 26 Minuten hatte Abascal in seiner zweiten Partie als Cheftrainer genug. Er wechselte Strahinja Pavlovic aus – und gewährte ihm seither keine weitere Minute mehr. Der Winter-Neuzugang hat unter dem neuen Coach schlechte Karten. Die Lücke, die sich so aufgetan hat, füllt nun Fabian Frei aus. Er spielte schon zuvor immer. Nun tut er dies einfach eine Reihe weiter hinten neben dem unantastbaren Andy Pelmard.

Auch auf den Aussenpositionen wurde umgestellt. Hatten sowohl Michael Lang als auch Tomas Tavares lange einen schwierigen Stand, gehören sie aktuell zu dem, was man als Stammpersonal bezeichnen könnte. Dies, weil Abascal bei den Alternativen Sergio López (auf rechts) und Noah Katterbach (links) die defensive Stabilität vermisst. Etwas, was auch in Zeiten offensiver Verkörperung des Aussenverteidiger-Spiels noch immer der wesentlichere Fakt ist.

Das defensive Mittelfeld

Was war Taulant Xhakas Bruder Granit wütend, als der Ältere der beiden im Klassiker gegen den FC Zürich über die volle Dauer auf der Bank sass. Seit dieser Nicht-Berücksichtigung im ersten Spiel unter Abascal tastet sich Xhaka immer mehr an die Stammelf heran, stand jedes Mal auf dem Platz, gegen YB gar erstmals seit Oktober wieder über 90 Minuten. Seine steigende Formkurve macht ihn stetig unverzichtbarer und zu einem Gewinner.

Ebenso wie Wouter Burger. Dass der noch einmal als Gewinner gelten würde, war nach seinem Platzverweis in Bern schwer vorstellbar. Weil Abascal jedoch zuletzt kaum mehr auf Pajtim Kasami setzte, kommt der Holländer wieder vermehrt zum Einsatz – und dankt das auf der Sechs mit guten Leistungen und einem Entwicklungsschritt.

Das offensive Mittelfeld

Letztere beide Punkte kann man einem, der als Verlierer gelten muss, nicht attestieren. Zwar bekam Matías Palacios anfangs seine Chancen unter Abascal, in den letzten zwei Spielen stand er aber nicht einmal mehr im Aufgebot. Unter der Woche lief er für die U21 auf und die Frage stellt sich: Was darf man von ihm, der so hochgelobt wurde, noch erwarten?

Weniger gehypt, dafür eher gesetzt war unter Patrick Rahmen Darian Males. Den Beweis für das Vertrauen blieb er meist schuldig. Auch darum kommt er unter Abascal folgerichtig auf weniger Einsatzminuten. Natürlich liegt dies auch daran, dass auf dem Flügel ein Dan Ndoye immer besser in Form und Fahrt kommt und verdientermassen in jedem Spiel in der Startelf stand.

Selbiges gilt mit zwei Ausnahmen auch für einen Spieler, dessen Stagnation unter Rahmen mit ein Grund für den Trainerwechsel gewesen sein dürfte: Sebastiano Esposito. Der Ausnahmekönner und Unterschiedsspieler im Kader des FCB geniesst unter dem neuen Coach viel Freilauf und kreative Freiheit. Dies zahlt er mit guten Leistungen und spektakulären Toren zurück.

Sein Aufsteig ist aber gleichbedeutend mit schwindenden Einsatzminuten von Valentin Stocker. Nachdem der Captain freiwillig auf die Marseille-Reise verzichtete, nimmt sein Einfluss ab. Mehr als einen Teileinsatz verbuchte er zuletzt Anfang März in Lugano. Das Problem für Stocker ist: Er fehlt im Moment nicht auf dem Feld.

Der Sturm

Fedor Chalov und Adam Szalai sind im Winter als Duo geholt worden, um Arthur Cabral zu ersetzen. Spielte Chalov anfangs mehr – auch weil Szalai erst später nach Basel kam –, so hat der Ungar mit seiner Erfahrung, Torgefahr und seinem Leadership den noch immer jungen Russen mittlerweile etwas aus der Startelf verdrängt. Zumindest dann, wenn seine Adduktoren nicht gerade zwicken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen