So will der FCB aus den Startlöchern kommen nach der Nati-Pause

Super League Die Vermeidung des Déjà-vus: So will der FCB nach der Natipause aus den Startlöchern kommen Nach der letzten Nati-Pause bekundete der FC Basel Mühe. Entsprechend wurde dieses Mal das Programm angepasst. Céline Feller 16.10.2021, 05.00 Uhr

In Lugano beim ersten Spiel nach der Nati-Pause war es für den FC Basel ein harter Kampf um einen Punkt.

Patrick Rahmen macht kein Geheimnis daraus. Das Spiel des FC Basel gegen Lugano von Anfang September war schlecht. Es war, vielleicht sogar mit ein bisschen Abstand, die schwächste Leistung seiner Mannschaft. Und es war ein klein bisschen der Auftakt in eine durchzogene Phase. Es wirkte gar ein wenig, als wäre in der Nati-Pause ein bisschen zu sehr heruntergefahren worden. Die Auftritte waren teils schwerfällig, teils ein wenig ideenlos in der Offensive. Gepaart mit den Neuzugängen, die in Pflichtspielen integriert werden mussten, passte nicht mehr sehr viel zusammen auf dem Platz.

Gewisser Spannungsabfall war nur logisch

Dieses Lugano-Spiel war das erste nach der Nationalmannschaftspause. Das erste nach der ersten Pause überhaupt, nachdem der FC Basel seit Saisonstart jeden dritten Tag eine Partie zu absolvieren hatte. Dass dann ein gewisser Spannungsabfall folgte, ist nur logisch. Dass er gleich so heftig war, war etwas, das man analysiert hat. Jetzt, an diesem Wochenende, steht wieder das erste Spiel nach einer Nati-Pause an.

Wieder ist es eines, bei dem der FCB eine lange Auswärtsreise antreten muss. Damals war es Lugano, jetzt ist es Sion. Wieder ist es ein Team, das seit der letzten gespielten Partie den Trainer ausgetauscht hat. Es sind ein bisschen viele Déjà-vus, und nun gilt es zu verhindern, dass es auch resultat- und leistungstechnisch eine Wiederholung gibt.

Angesprochen auf den kleinen Spannungsabfall gibt sich Rahmen gewohnt ehrlich: «Damals war aufgrund der vielen Spiele, die wir vor der Nationalmannschaftspause hatten, auch eine gewisse Belastung auf der mentalen Seite da. Wir waren seit dem Trainingslager permanent am Spielen, hatten die Gruppenphase der Conference League erreicht. Dann haben wir in der Folge vier Tage freigegeben.»

Es war ein verdienter Kurzurlaub für alle. Ob diese verhältnismässig lange Pause auch der Grund war, wieso das System so heruntergefahren wurde, kann Rahmen nicht beweisen, wie er sagt. Er teilt aber auch seine Gedanken:

«Es kann sein, dass wir deshalb in Lugano nicht in die Gänge gekommen sind.»

Vielleicht auch deshalb wurde das Programm in dieser Nati-Pause justiert. Das Wochenende war frei, aber wirklich nur das Wochenende. Also nur zwei Tage statt vier. Gefolgt wurde diese Auszeit von drei «harten und intensiven Einheiten» am Montag und Dienstag.

Am Mittwoch gab es noch einmal einen Break. Denn in der letzten Pause wurde ab Dienstag mit Trainings bis zum Spiel am Sonntag durchgezogen. «So war die Woche sehr lang», sagt Rahmen und hat das Programm entsprechend angepasst. Auch, weil erst ab Donnerstag wieder alle Nati-Spieler zurück beim FCB waren – mit Ausnahme von Arthur Cabral.

Cabrals späte Rückkehr nach 0 Einsatzminuten

Letzterer kommt erst am Samstagmittag von seinem ersten A-Nationalmannschaftszusammenzug überhaupt zurück. Im Gepäck hat er viele Flugmeilen, aber keine Einsatzminuten für Brasilien. Im ersten Spiel durfte er noch auf der Bank Platz nehmen, danach gab es zwei Mal nur noch einen Tribünenplatz. Wie er das verkraftet hat, weiss Rahmen noch nicht. Er hatte noch keine Möglichkeit, vertieft mit ihm zu sprechen. Rahmen:

«Ich habe ihm aber mitgeteilt, dass wir auf ihn zählen werden in Sion.»

Für Cabral heisst es also: Landen, umpacken, und ab nach Sion. Ob er dann in Sion aber auch gleich spielen oder gar beginnen wird, ist wohl noch unklar. «Wir müssen mal schauen, wie er den Flug verkraftet hat», sagt Rahmen. Und auch wenn er das nicht sagt: Er weiss, dass er auch schauen muss, wie Cabral es weggesteckt hat, dass er Tribünengast und Zuschauer war. «Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch ein bisschen enttäuscht ist.» Weiteres will er ab Samstag herausfinden.

Wenn man damit rechnet, dass Cabral nicht beginnen wird, stellt sich die Frage, wer den Mann ersetzen soll, der alle Partien bislang begonnen hat – mit Ausnahme der Cup-Spiele. Hinzu kommt, dass mit Sebastiano Esposito ein potenzieller Ersatz im Sturm verletzt passen muss. Er hat sich bei der Nati den Fuss verstaucht, nächste Woche sollte er aber wieder einsatzfähig sein.

Auch wenn der Italiener jetzt nicht fehlen würde, er wäre kein Ersatz dafür gewesen, was Cabral ausmacht: physische Präsenz und Wucht. «Es ist so, dass wir keinen weiteren Stossstürmer haben. Wir haben aber Spieler, die über Schnelligkeit und Wendigkeit verfügen.»

Sie werden wohl die Rolle Cabrals einnehmen und schlicht anders interpretieren. An der kompletten Ausrichtung muss deshalb nicht geschraubt werden. Möglich also, dass einfach Dan Ndoye vorne spielt. Ihn nennt Rahmen ebenso wie Tician Tushi als Option.

Ob Tushi, Ndoye oder sonst wer, klar ist nur, dass der FCB im letzten Drittel wieder konkreter werden muss. Dies habe man auch vertieft angeschaut in dieser Nati-Pause, in der man so viel Zeit für Trainings hatte wie wohl seit dem Trainingslager nicht mehr.

Es geht darum, wieder mehr Laufwege in die Tiefe zu haben und so tief stehende Mannschaften besser knacken zu können. «Das ist ein wichtiger Teil für die Entwicklung meiner Mannschaft.» Gelingt die Umsetzung dieser Idee, dann dürfte auch vermieden werden, dass es in Sion ähnlich herauskommt wie damals in Lugano.