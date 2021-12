Die Conference-League-Reise des FC Basel in Episoden

Conference League Eimer, Aussetzer und Smog im Zimmer: Episoden des Conference-League-Abenteuers des FC Basel Die Conference League ist für den FCB eine Bereicherung. Sportlich – sowie durch seine Eigenheiten. Einige Episoden des bisherigen Weges. Céline Feller Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Die Conference League bringt den FC Basel umArthur Cabral, Pajtim Kasami und Matías Palacios zum lachen. Marc Schumacher / freshfocus

Max Kruses Urteil war harsch: «Auf die Conference League hätte ich keinen Bock», sagte der Profi von Union Berlin in diesem Frühling über eine mögliche Teilnahme seines Teams am neu geschaffenen Wettbewerb der Uefa. Klar, hinter der Champions und der Europa League ist die Conference League nur der drittklassige Wettbewerb. Die Bühne ist kleiner, es gibt weniger Geld, weniger attraktive Gegner.

Aber diese Conference League, sie ist für kleinere Vereine ein Glücksfall. Es ist die Chance, ein vielleicht erstes Mal europäisch mitspielen zu dürfen, aufregende Auswärtsreisen zu erleben, sich etwas dazu zu verdienen.

Aber es ist nicht nur für kleinere Vereine, sondern auch für den FC Basel ein Glücksfall geworden. Ohne Conference League hätten die Basler nicht europäisch gespielt. Sie hätten die existenziell nötigen Millionen nicht erspielen können, sich nicht im internationalen Schaufenster präsentieren können.

Obschon man sich auch beim FC Basel vor Start der Qualifikation für diesen Wettbewerb nicht ganz sicher war, was da auf einen zukommen würde, fällt die Bilanz nach der Gruppenphase erfreulich aus. «Ich nehme nur Positives mit», sagte Fabian Frei im Nachgang der Partie gegen Qarabag. Frei:

«Natürlich wäre ich gerne weniger geflogen, als wir das tun mussten, aber wir haben uns an diese Gegebenheiten gut angepasst und fast das Maximum raus geholt.»

Fast das Maximum drückt sich in der Tabelle in 14 Punkten aus, resultierend aus vier Siegen und zwei Remis. So viele Punkte hat noch keine Schweizer Mannschaft in einer europäischen Gruppenphase sammeln können. Dass dies im drittklassigen Wettbewerb gelang, ist am Ende nicht ausschlaggebend.

Denn eingedenk der Flugkilometer, der Gegner, die schwierig einzuschätzen waren, und einer Basler Mannschaft, die so jung und so frisch zusammengesetzt war, ist das eine Leistung. «Da muss einiges stimmen, das kommt nicht einfach so», sagt Frei dazu.

Denn das Abenteuer Conference League war wahrlich kein einfaches für den FCB. Mit Sicherheit aber auch eines, das mit der einen oder anderen Episode bei manchen Baslerinnen und Baslern nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird.

Der Kampf um jede Minute Schlaf

Da wäre, natürlich, die Reise nach Kasachstan. Alleine der Fakt, dass der FC Basel in einem europäischen Wettbewerb an die chinesische Grenze fliegen muss, ist ein Kuriosum. In eine Stadt, in der man das Hotelzimmer nicht lüften kann, weil der Smog so dicht ist, dass es danach riecht wie in einem Fumoir – wie der eine oder andere FCB-Exponent feststellen musste.

Knappe acht Stunden Flugzeit pro Weg, fünf Stunden Zeitverschiebung, eine Distanz von 5250 Kilometern Luftlinie. So weit musste der FCB noch nie reisen. Entsprechend flog die Delegation bereits zwei Tage vor der Partie an den Zielort, einen Tag früher wie gewohnt. Und direkt im Anschluss an die Partie wieder zurück – auch, um die Zeitverschiebung und den Jetlag auszutricksen. Frei:

«Dieser Rückflug bleibt mir ganz sicher in Erinnerung. Gleich nach dem Spiel, wo du um jede Minute Schlaf kämpfst und zwei Tage nach der Landung wieder bereit sein musst für den nächsten Match in der Super League.»

Die Einlasschwierigkeiten des Michael Lang

Seinem Trainer, Patrick Rahmen, ist insbesondere die entscheidende Partie in Stockholm im Gedächtnis haften geblieben. «Das war im Hinspiel hier schon so eng, und dann dieses Rückspiel auf Kunstrasen. Das war sehr speziell.»

Zur Erinnerung: Der FCB qualifizierte sich in diesem Playoff-Rückspiel gegen Hammarby erst im Elfmeterschiessen in extremis, nachdem die eigentlich komfortable Ausgangslage nach dem 3:1 im Hinspiel verspielt wurde und die Basler sich schon nur in die Verlängerung retten mussten.

Stockholm dürfte auch Michael Lang so schnell nicht vergessen. Als er am Vortag der Partie an der Seite des Medienchefs, des Trainers und weiteren Offiziellen des FC Basel zur Pressekonferenz erscheint, wird ihm der Zutritt erst verweigert. Grund: Lang hat keine Ausweispapiere dabei. Weil in Schweden damals pandemiebedingt nur Zutritt zu Innenräumen hat, wer sich ausweisen kann, will die Security den Spieler nicht passieren lassen.

Dass Lang, verständlicherweise in seinen Trainingskleidern, welche er im Hinblick auf das folgende Abschlusstraining trägt, gar nichts bei sich hat, ist den Zuständigen relativ egal. Nach langen Diskussionen und kurz bevor er sich die ID aus dem Hotelsafe bringen lassen muss, glauben die Sicherheitsmänner ihm, dass er Michael Lang ist, ein Spieler des FC Basel, und lassen ihn rein in dieses topmoderne, beeindruckende Stadion.

Das Eimer-Rendezvous der beiden Trainer

Etwas weniger beeindruckend, modern oder schlicht bereit für einen europäischen Wettbewerb ist das Stadion in Budapest, in dem der FC Basel seine zweite Qualifikationsrunde gegen Ujpest Budapest absolviert. So kommt es am Vortag der Partie zu einer Szene, welche diesen neuen Wettbewerb nicht besser versinnbildlichen könnte: Michael Oenning, Ujpests deutscher Trainer, und Patrick Rahmen unterhalten sich im Nachgang der Pressekonferenz über ihren gemeinsamen früheren Arbeitgeber, den Hamburger SV, und die dortigen, schwierigen Bedingungen.

Michael Oenning (Mitte) und Patrick Rahmen unterhalten sich gemütlich, während es aus der Decke in den Eimer neben ihnen tropft. cfe

Derweil tropft es neben Oenning und Rahmen von der Decke, der diverse Stücke fehlen, sodass die Leitungsrohre offenliegen und das Leck zu sehen ist. Die beiden lassen sich davon und dem Eimer, der das Wasser auffängt, nicht ablenken. Und die geneigten Beobachtenden freuen sich über diese kleine Imperfektion, die ein bisschen Fussballromantik versprüht in der sonst so auf Hochglanz polierten Welt der Uefa-Wettbewerbe.

Die Sendeunterbrechung aus Albanien

Wobei man nicht nur aufgrund von Einlassschwierigkeiten und Eimern merkt, dass diese Conference League noch in den Kinderschuhen steckt. Auch die Übertragungsrechte sind, nun ja, interessant geregelt. So, dass beispielsweise am Vortag der Partie bei Partizani Tirana unklar ist, wer denn nun dieses Spiel in die Schweiz übertragend darf, weil dies noch nicht abschliessend geklärt ist.

Am Ende erhält das SRF den Zuschlag – aber nicht alle versprochenen Kameras. Die Zuschauenden bekommen nur eine Einstellung zu sehen. Die restlichen Kameras werden nicht in Betrieb genommen. Das fällt jedoch kaum auf, weil phasenweise das Bild ausfällt.

Zwölf Minuten lang ist die internationale Strecke unterbrochen, und weil zum wahrscheinlich ersten Mal überhaupt keine Schweizer Medienschaffenden mitgereist sind, muss der FCB während des Bildaussetzers auf seinen Kanälen tickern, was geschieht. Als das Bild wieder da ist, wird klar: verpasst haben die Fans zuhause nichts.

Der Traum von der Rückkehr nach Tirana

Auch wenn die mühsamen Reisen nicht unbedingt für die Conference League sprechen – inzwischen kann wohl mancher auch aufgrund solcher Episoden diesem Wettbewerb etwas abgewinnen. Weil er Abwechslung in den Alltag bringt und schliesslich doch noch eben genau das ist: ein internationaler Wettbewerb. Frei sagt voraus:

«Die Europa League wurde anfangs auch belächelt. Mittlerweile haben aber sogar die englischen Teams gemerkt, dass das gar kein so schlechter Wettbewerb ist. Ich denke, das wird mit der Conference League auch passieren.»

Er freut sich bereits auf den Achtelfinal vom 10. März. Dort trifft der FCB auf einen der Playoff-Gewinner zwischen einem Europa-League-Gruppendritten – Sparta Prag, PSV Eindhoven, Leicester, Fenerbahce, Olympique Marseille, Midtjylland, Celtic Glasgow, Rapid Wien – und einem Conference-League-Gruppenzweiten – Maccabi Tel Aviv, Partizan Belgrad, Bodo Glimt, Randers FC, Slavia Prag, PAOK Thessaloniki, Vitesse Arnheim oder Tottenham (noch ein Nachholspiel), Qarabag. Die Auslosung findet am 25. Februar statt, wenn die Sieger der Playoffs feststehen.

Favorisierte Opponenten können weder Rahmen noch Frei am Donnerstagabend nennen. Hätte Frei aber einen Wunsch frei, dann diesen: «Noch einmal so weit fliegen will ich nicht mehr.» Und Rahmen dürfte es auch mehr oder weniger egal sein. Denn sein Ziel vermittelte er schon zu Beginn dieses bereits zwölf Spiele umfassenden Marathons. Damals, als der FC Basel in Tirana antreten musste.

Dort also, wo auch der erste Final dieses Wettbewerbs ausgetragen werden wird, am 25. Mai. Er sagte seinen Spielern, dass es schön wäre, wenn das nicht das letzte Mal wäre, dass man im Rahmen dieses Wettbewerbs nach Tirana reist.

Ein ambitioniertes Ziel, durchaus. Aber nach allem, was in diesem Wettbewerb bereits passiert ist und möglich war, bleibt nur die Frage: Wieso sollte das unmöglich sein?

