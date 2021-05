Briefe für Tokio - Christian Kirchmayr über seinen geplatzten Traum: «Es war ein Leben ohne Stützräder»

Drei Basler Sportler berichten von ihrem Weg an die Olympischen Spiele 2021. Christian Kirchmayr schaffte es nicht, sich für Tokio zu qualifizieren. In seinem Brief schreibt er darüber, was er anders machen würde und weshalb er dennoch stolz ist.

Christian Kirchmayr 15.05.2021, 05.00 Uhr