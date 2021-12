Das sind die Erkenntnisse des FCB nach dem YB-Spiel

FC Basel Ein Punkt, zwei Streithähne und der lachende Dritte: Die Erkenntnisse vom Duell FCB-YB Das Spiel vom Mittwochabend gegen YB hat das Entwicklungspotenzial beim FC Basel deutlich gemacht– und dass man sich nicht künftig tunlichst nur an YB orientieren sollte. Céline Feller Jetzt kommentieren 16.12.2021, 13.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Duell um Platz 1 ist plötzlich nicht mehr nur eines zwischen Wilfried Kanga und YB und Fabian Frei und dem FCB. Freshfocus

Natürlich kommt es nicht darauf an. Oder: nicht ausschliesslich. Die letzten beiden Partien des Jahres sind zwar jene, die vielleicht ein bisschen haften bleiben in den Köpfen von Fans, Fussballern und Funktionären, wenn sie an den Stränden dieser Welt liegen, um sich zu erholen. Aber die Partien gegen YB und GC, jene also von vergangenem Mittwoch und jene vom kommenden Sonntag, sie entscheiden nicht darüber, ob der FC Basel nun eine erfolgreiche oder ein weniger gelungene Hinrunde absolviert hat.

Dass auch die Führung des FC Basel um David Degen und Dani Büchi die finalen Partien von 2021 nicht übergewichten werden in ihrer Bilanz, bestätigte Büchi im grossen Interview mit dieser Zeitung im Vorfeld des YB-Nachholspiels. Die Bilanz werde unabhängig davon gemacht, «ob wir nun gegen YB 0:3 verlieren oder 4:0 gewinnen. Wir versuchen das Ganze sehr langfristig, ruhig und mit einer gewissen emotionalen Distanz anzuschauen», so Büchi.

Doch wie ruhig die Führung am Mittwochabend nach 30 Minuten war, ist nicht überliefert. Manch einer, der sich schon einmal mit David Degen unterhalten hat, dürfte vermuten, dass der Mitbesitzer des FC Basel vieles war, aber eher nicht ruhig.

Der gewonnen Punkt für den FC Basel

Denn nach 30 Minuten in dieser Partie hätte YB das tun müssen, was Büchi als in der Bilanz als irrelevant bezeichnete: 3:0 führen. Mindestens. Wäre den Bernern die Präzision nicht so abgegangen und auch eine Prise Glück auf ihrer Seite gewesen, ja, dann hätte YB zu diesem Zeitpunkt und in dieser Höhe auch absolut verdient so hoch führen müssen.

«Es war wie eine Lawine», fasst es FCB-Trainer Patrick Rahmen zu später Stunde zusammen und sprach von der neuerlich beeindruckenden Physis des Gegners, von Zweikämpfen, die der FCB nicht gewonnen hat, weil er gar teilweise gar nicht erst in sie rein kam, und von einem Gegner, «der aus meiner Sicht im Champions-League-Modus war. Und dort haben sie gute Leistungen abgeliefert».

Mit dem einen Gegentor sei man gut bedient gewesen, sagte Rahmen zur ersten Halbzeit. Und auch wenn der FCB sich nach seinem Ausgleich fangen, in Halbzeit zwei die Abstände zwischen den Ketten enger machen konnte und dem Gegner dadurch Raum nahm: Rahmen weiss selbst, dass man auch am Ende der Partie mit einem Gegentor gut bedient war. Und er untermauerte diese Erkenntnis mit seiner persönlichen Bilanz:

«Für uns ist es ein gewonnener Punkt. Wenn man das gesamte Spiel anschaut, bin ich froh, diesen Punkt zu haben.»

Natürlich kann man sich in Basel über diesen Punkt freuen, den man im Laufe des Spiels nicht mehr einkalkulieren durfte. Und selbstredend wird auch die Führung diesen Punkt angesichts des Spielverlaufs gerne nehmen. Und auch wenn sie dieses Spiel nicht zu sehr gewichten möchte, dann wird man das leise Gefühl nicht los, dass dieser Auftritt alles andere als zutragend war.

Das Gerücht um einen Rahmen-Ersatz

Passend dazu kommt am Donnerstag das vom «kicker» verbreitete Gerücht, der FCB sei an Ex-Hoffenheim Trainer Alfred Schreuder dran, der zuletzt bei Barcelona Assistent von Roland Koeman war.

Der FCB offenbarte am Mittwoch nämlich ein bisschen gar viele Probleme. Dass die Basler im Vergleich zu den Bernern physisch unterlegen sind, ist ein seit Jahren bestehender Fakt, der noch nicht wegtransferiert werden konnte. Oder vielleicht einfach einer, mit dem man leben muss und kann, schliesslich haben die zwei Klubs andere Konzepte und Herangehensweisen.

Was aber ebenfalls auffiel, ist, dass der FCB seine aus bereits 32 absolvierten Pflichtspielen resultierende Müdigkeit nicht kaschieren konnte. Die Basler wirkten vor allem mental gewissermassen erschöpft, so dass kleine Fehler wie Raoul Petrettas Slapstick-Einlage passieren konnten, oder dass Andy Pelmard plötzlich unaufmerksam wird und einen Elfer verschuldet. Die schwindenden Kräfte sind verständlich aufgrund des abgespulten Programms. Aber sie sind eben keine Ausrede, wenn das Gegenüber ähnliche Strapazen durchmachen musste.

Der erhoffte Entwicklungssprung bei den Jungen

Dass man in diesem Spiel, dieser prestigeträchtigen und hochstilisierten Affiche so wenig davon zeigen konnte, was man sich aus Basler Sicht vorgenommen hatte, passt aber schon ein bisschen ins Bild einer Mannschaft, die zuletzt in der Meisterschaft einzig gegen Luzern gewinnen konnte, ansonsten vier Mal die Punkte teilte und St. Gallen zu Hause gar unterlag.

Es ist nicht gemein, wenn man dem FCB attestiert, dass ihm eine Pause guttun wird. Und vor allem eine Vorbereitung, in der man in Ruhe arbeiten, Trainings mit der ganzen Mannschaft absolvieren und sich verbessern kann. Dinge, die ob des Drei-Tages-Rhythmus seit Juli schlicht keinen Raum hatten.

Dass sich auch Rahmen von dieser Phase vor dem Restart der Liga viel verspricht, zeigt seine Antwort vom Mittwoch. Ob es ihm Kopfschmerzen bereite, wenn er sehe, wie sein Team zuletzt auftrat und wenn er daran denke, dass bei YB viele Stammkräfte zurückkommen werden und sie so nur besser würden? Rahmen:

«Nein. Weil eine Entwicklung bei uns stattfindet, wir haben sehr viele junge Spieler im Team.»

Wie viel ein paar Monate Entwicklungszeit bringen können, zeigt beispielsweise Liam Millar eindrücklich, der gegen YB das einzige Basler Tor erzielte. Rahmen:

«YB ist physisch sehr gut und der FCB hatte schon die letzten Jahre immer Mühe damit. Wenn die Entwicklung weiter geht, werden wir da sicher auch näher dran kommen. Nicht nur punktemässig, sondern generell.»

Wie gut diese Annäherung gelingt, wird bereits im Februar zu sehen sein, wenn sich YB und der FCB wieder auf dem Feld um drei Punkte streiten werden.

Und wie sagt man so schön: Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Denn auch wenn es zwischen YB und dem FCB auf dem Feld keinen Sieger gab, gab es einen zu Hause, auf dem Sofa. Denn der FC Zürich ist der lachende Dritte. Als Wintermeister konnte der FCZ den Vorsprung auf fünf (auf den FCB) beziehungsweise acht Punkte ausbauen.

So sich das Fussballjahr also dem Ende zuneigt, wird allen klar: Es muss nicht nun mehr nicht nur auf den Abstand zu Bern oder Basel, geschaut werden sondern seit dieser Saison auch wieder auf den FC Zürich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen