Cömert sticht heraus: Das sind die FCB-Noten gegen Hammarby.

Einzelkritik Ein schwaches Zentrum und ein rettender Verteidiger: Die FCB-Noten zum Spektakel gegen Hammarby Der FC Basel zeigt in Schweden trotz des Weiterkommens keine gute Leistung. Nur Einzelne stechen heraus und überzeugen. Einer feiert dabei seine persönliche Auferstehung für den FC Basel. Simon Leser 26.08.2021, 23.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spieler des FC Basel feiern den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Freshfocus

Heinz Lindner: Note 4,5

Klatscht bei den Penaltys so laut, dass Hammarby zwei Mal den Ball beinahe aus dem Stadion ballert. Bei den Gegentoren ist er machtlos.

Michael Lang: Note 3

Er steht oftmals von seinen Gegenspielern viel zu weit weg und lässt sie flanken. Offensiv werden seine Flanken erst nach einer Stunde ein bisschen gefährlicher.

Eray Cömert: Note 5

Seine Rettungsaktion per Kopf kurz vor Schluss feiert er wie einen Treffer und bringt den FCB erst ins Penaltyschiessen. Schon vorher ist er als einziger in den Zweikämpfen auf der Höhe.

Eray Cömert ist in den Zweikämpfen äusserst präsent. Freshfocus

Fabian Frei: Note 3

Er fängt eigentlich gut an, doch kommt dann gehörig ins Schwimmen. Defensiv zu fehlerhaft. Mal unterläuft er einen Ball, mal spielt er zu ungenau. Nach dem 0:2 rückt er ins Mittelfeld.

Andy Pelmard: Note 4

Er hat Höhen und Tiefen wie eine Achterbahn. Sein verschossener Penalty bleibt zu seinem Glück folgenlos.

Raoul Petretta: Note 3,5

Er vergibt in der regulären Spielzeit die goldene Chance zum Weiterkommen. Defensiv ist er gegen den extrem agilen Ludwigson teils überfordert.

Valentin Stocker: Note 3,5

Ab und an hat er eine offensive Idee. Aber es sind zu wenige. Einmal spielt er einen vielversprechenden Konter sehr schlecht aus.

Taulant Xhaka: Note 3

Dass Hammarby in der Mitte viel Platz geniesst, liegt auch an ihm. Vor allem nach der Pause ohne Zugriff.

Pajtim Kasami: Note 3

Er leistet sich im Aufbauspiel einige Ballverluste. Zudem legt er beim 0:1, wenn auch unglücklich und unfreiwillig, perfekt für den Gegner auf.

Pajtim Kasami erlebt gegen Hammarby einen sehr durchzogenen Abend. Freshfocus

Sebastiano Esposito: Note 4

Hätte er in der 5. Minute frei vor Ousted das Tor erzielt, das Spiel wäre wohl bedeutsam geruhsamer geworden. Offensiv agil, aber nicht kaltblütig genug.

Arthur Cabral: Note 4

Ihn scheint nichts aus der Ruhe zu bringen. Auch ein eigentlich schwaches Spiel. Seine beiden Penaltys versenkt er cool wie ein durchgefrorener Schwede.



Matias Palacios: Note 4,5

Kommt in der 67. Minute für Kasami und bringt Ordnung ins Spiel. Und hat mit einer Flanke in der Entstehung des einzigen Basler Treffers seine Füsse im Spiel.

Darian Males: Note 4

Ersetzt in der 67. Minute Esposito und deutet sein Potenzial an. Mehr aber auch nicht.

Sergio Lopez: Note 3,5

Kommt in der 78. Minute für Lang. Vor dem dritten Gegentreffer verliert er die Orientierung.

Afimico Pululu: Note 5

Ersetzt Stocker in der 103. Minute. Der Franzose war in dieser Saison kein Thema und wollte eigentlich wechseln. In Stockholm holt er dann den Penalty zum 3:1 raus und ist auch sonst gut. Feiert eine Auferstehung.

Afimico Pululu war in dieser Saison erst gar nicht gefragt und hat jetzt entscheidenden Anteil daran, dass der FCB europäisch weiterkommt. Freshfocus

Liam Millar: Note 4

Er betritt zeitgleich wie Pululu den Rasen. Bleibt aber ohne grossen Einfluss.