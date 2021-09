Die FCB-Spieler in der Einzelkritik nach dem Sieg gegen den FCZ

Einzelkritik Viel Durchschnitt und zwei Neue, die Torpremieren feiern: Das sind die Noten zum Sieg gegen den FCZ Den ersten Klassiker der Saison entscheidet der FC Basel mit 3:1 für sich. Er zeigt dabei keine berauschende, aber eine effiziente Leistung und kann sich über aufsteigende Formkurven bei zwei Neulingen freuen. Céline Feller 26.09.2021, 20.36 Uhr

Die beiden Torschützen Dan Ndoye (unten) und Liam Millar feiern Ndoyes Premieren-Tor in rotblau. Marc Schumacher / freshfocus

Heinz Lindner: Note 5,5

Unter der Woche spricht Rahmen ihm sein Vertrauen aus und zahlt es einmal mehr mit starken Paraden (12. und 93.) zurück.

Sergio López: Note 4,5

Zwei Mal Letzter in einer Kette, die den Gegner nicht stoppen kann. Offensiv mit Akzenten.

Eray Cömert: Note 4,5

Wird im Verbund mit Pelmard in der 12. zu einfach vernascht. In der 78. verschuldet er unnötig den Elfer. Dazwischen okay.

Andy Pelmard: Note 4,5

Abgesehen von der zwölften Minute zeigt er eine gute Partie.

Rückt kurzfristig in die Startelf, weil bei Raoul Petretta die Wade zu macht und kommt so zu seinem Liga-Startelf-Debüt: Tomas Tavares. Marc Schumacher / freshfocus

Tomas Tavares: Note 4

Rückt kurzfristig in die Startelf, weil sich Petretta beim Aufwärmen verletzt. Fällt weder auf noch ab.

Fabian Frei: Note 4

Geht als Captain in diesen Klassiker – und erneut auf der Sechs. Für einmal streut er ungewohnt viele Fehlpässe im Aufbauspiel.

Taulant Xhaka: Note 4,5

Einer wie er ist mit seiner Aggressivität in einem Spiel wie diesem fast schon gesetzt. Den kompletten Zugriff im Zentrum kriegt er nie ganz.

Dan Ndoye: Note 5

In der ersten halben Stunde spielt er Versteckis. Dann dreht er auf, steckt in der 34. auf Millar durch vor dem 1:0. In der 73. feiert er dann noch den Siegtreffer und die Torpremiere.

Dan Ndoye freut sich über sein 2:0 gegen den FCZ. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Darian Males: Note 3,5

Überraschend darf er an Stelle von Stocker starten. Lohnen tut es sich kaum. Bleibt sehr blass.

Liam Millar: Note 5

Bekommt ob seiner aufsteigenden Formkurve erneut die Chance. Braucht ein bisschen, um im Spiel anzukommen – tut das dann aber mit seinem ersten Super-League-Tor in Minute 34.

Arthur Cabral: Note 5

Startet mit einem haarsträubenden Ballverlust am eigenen Sechzehner. Und beendet sein Spiel mit einer Klärungskation an eben diesem Strafraum, einem anschliessenden Sprint über das ganze Feld und dem 3:1-Treffer.

Arthur Cabral bejubelt den Sieg über Zürich mit seinem Kind. Marc Schumacher / freshfocus

Pajtim Kasami: Note 4,5

(64. für Males) Sein Pfostenknaller in der 73. wird zur Vorlage zum 2:0.

Wouter Burger: Note 4,5

(64. für Frei) Zeigt ein paar gute Interventionen und macht die Räume zu.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Stocker (75. für Millar), Fernandes (75. für Ndoye), Lang (85. für Lopez).

Die Bilder zum Spiel: