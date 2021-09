Zwei Akteure sichern dem FC Basel einen Punkt gegen Qarabag FK

Einzelkritik Zwei Akteure retten den Punkt: Die FCB-Noten zur Nullnummer gegen Qarabag FK Der FC Basel kommt im ersten Gruppenspiel der neuen Conference League in Aserbaidschan gegen Qarabag FK nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Aufgrund des Spielverlaufs ist es zudem ein glückliches. Das zeigt sich in den Noten. Simon Leser 16.09.2021, 21.38 Uhr

Er ist einer der besten im FCB-Dress: Heinz Lindner. Aziz Karimov / AP

Heinz Lindner: Note 5,5

Rettet dem FCB mit zwei bärenstarken Paraden in der Schlussphase den Punkt. Damit macht er seine fussballerischen Mängel mehr als wett.

Sergio López: Note 3,5

Will sich nach vorne orientieren und verschläft deshalb teilweise den aserbaidschanischen Umschaltmoment. Nicht immer auf seiner angestammten Position als Aussenverteidiger anzufinden.

Eray Cömert: Note 5,5

Der Innenverteidiger hält die Defensive zusammen und grätscht mit der Präzision eines Uhrmachers. Auch sonst steht er fast immer am richtigen Ort. Symptomatisch: Die beiden Qarabag-Grosschancen in der Schlussphase kommen zu einer Zeit, in der er verletzungsbedingt nicht mehr auf dem Rasen steht.

Hoch das Bein: Eray Cömert gibt nicht nur in dieser Situation eine gute Figur ab. Aziz Karimov / AP

Andy Pelmard: Note 5

Der Franzose ist nicht ganz so stark wie Nebenmann Cömert. Aber wie er seine Gegenspieler im Laufduell abläuft und den Körper einsetzt, ist schon auch beeindruckend. Und gegen Qarabag sehr wichtig.

Raoul Petretta: Note 4

Ist vor der Pause tatsächlich für den einzigen FCB-Torschuss verantwortlich. Defensiv dafür nicht nur einmal zu weit weg von den Gegnern.

Pajtim Kasami: Note 4,5

Defensiv ist er absolut auf der Höhe, indem er Bälle abfängt und Zweikämpfe gewinnt. Offensiv ist sein Einfluss kleiner, aber immerhin bereitet er Petrettas Chance vor.

Wouter Burger: Note 4

Ist ob seiner Grösse der Leuchtturm im Spiel. Leuchtet mal hell, wenn er resolut in den Zweikampf geht. Aber auch mal dunkel, wenn er den Ball verliert. Muss angeschlagen runter.

Wouter Burger holt sich in seinem internationalen Debüt für den FC Basel gleich eine gelbe Karte ab. Aziz Karimov / AP

Valentin Stocker: Note 4

Die wenigen offensiven Geistesblitze, die er hat, versanden. Doch kämpferisch geht der Captain vorbildlich voran.

Darian Males: Note 3

Fällt eigentlich nur dann auf, als ihm der Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht knallt. Vor- und nachher ohne Einfluss und Durchsetzungskraft. Dafür mit einigen ungenauen Zuspielen.

Dan Ndoye: Note 3

Er verzettelt sich bei seinem internationalen FCB-Debüt in viel zu vielen Aktionen. So ist er nicht die erhoffte Verstärkung. Dass er in der 58. Minute bereits runter muss, ist folgerichtig.

Dan Ndoye weiss gegen Qarabag nicht zu überzeugen und wird früh ausgewechselt.



Freshfocus / Murad Orujov

Arthur Cabral: Note 3,5

Es läuft bereits die 88. Minute, als er erstmals gefährlich zum Schuss kommt. Doch ein FCB-Treffer wäre auch komplett entgegen des Spielverlaufs. Sonst ist der Brasilianer äusserst diskret unterwegs und hat Mühe, die Bälle zu halten.

Liam Millar: Note 3,5

Der Kanadier kommt in der 58. Minute für Ndoye und spielt die wenigen Konter, die sich bieten, nicht sauber genug aus. Zudem verursacht er in der Nachspielzeit auf unnötige Art und Weise einen Freistoss.

Taulant Xhaka: Note 4

Ersetzt den angeschlagenen Burger in der 69. Minute und fügt sich mit ein paar Ballgewinnen ein. Mehr nicht.

Michael Lang: Note 4

Sorgt für verfrühten Feierabend bei López. Der ehemalige Nati-Spieler ist bei seiner ersten Aktion gerade ganz vorne anzutreffen. Ansonsten hält er seine Seite dicht.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Durrer (81. für Cömert), Tavares (81. für Petretta)