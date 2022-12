Der EHC Basel siegt mit 6:0 und ist in der Liga angekommen

Eishockey Der Aufsteiger EHC Basel ist in der Liga angekommen Der EHC Basel siegt 6:0, Sportchef Olivier Schäublin zieht Bilanz und kündigt die Rückkehr des Trainers an. Isabel Langer 11.12.2022, 21.58 Uhr

Alban Rexha (schwarzes Trikot) eröffnet das Skore für den EHC Basel. Nach ihm treffen noch fünf weitere Basler.

Es dauert in diesem direkten Duell gegen Playoff-Konkurrent Winterthur vier Minuten, bis Basel bei drei Angriffe in Folge eiskalt zuschlägt. Alban Rexha und Atanasio Molina sorgen nach schönen Kombinationen für die ersten beiden Tore, EHC-Basel-Topskorer Jakob Stukel krönt seinen Solo-Konter mit dem dritten Jubel für seine Farben innert weniger Momente. Die Weichen sind gestellt.

Auch nach den frühen Toren ist Basel vor mehr als 2000 Heimfans die drückendere Mannschaft. Allerdings lassen auch sie bis eine Minute vor der ersten Drittelpause, als Lucas Bachofner bereits das 4:0 erzielt, die zwingenden Torchancen vermissen.

Im zweiten Drittel bemerkt man die 14 Punkte Unterschied, die den achtplatzierten EHC Basel vom neuntplatzierten EHC Winterthur trennen. Denn das Geschehen spielt sich grösstenteils vor dem Winterthurer Tor ab und nur selten kann sich der Gast befreien. Dennoch haben auch die Basler einen Gang zurückgeschaltet und viel mehr als eine Grosschance von Stukel in der 34. Minute konnte auch das Heimteam im Mitteldrittel nicht verzeichnen.

Drittel Nummer drei bietet ebenfalls nur wenige Grosschancen für Basel, aber mit vier Toren Vorsprung fehlt beim Heimteam die letzte zwingende Notwendigkeit, um den Puck erneut im Tor unterzubringen. In der 53. Minute gelingt den passiven Basler aber dann doch noch das 5:0 durch einen Distanzschuss von Ronny Dähler. Zwei Minuten später fällt in doppelter Überzahl das 6:0 durch Nils Berger.

Mit dem Sieg gegen Winterthur – es ist der erste zu null Sieg für den EHC Basel in dieser Saison – festigt Basel den achten Rang und steht mit einem Spiel weniger nun nur zwei Punkte hinter dem Siebten Langenthal. Es sieht also gut aus in Sachen Playoffs.

Positive Entwicklung aber noch Potenzial nach oben

EHC-Sportchef Olivier Schäublin zeigt sich zufrieden mit der Saison nach dem Aufstieg. «Mit dem achten Platz sind wir in den Playoffs und dort sind wir aktuell auch gefestigt. Nach vorne ist es sehr knapp und wir können den siebten oder sogar noch den sechsten Platz erreichen, wenn wir Konstanz hinbekommen.» Diese Konstanz fehlt aktuell noch in der Defensiv-Zone, wo es manchmal zu «Break-Downs» kommt, wie Schäublin die kurzen Aussetzer nennt, die zu zu vielen Gegentoren führen.

Auch die Torgefährlichkeit über das ganze Team verteilt, sei noch ausbaufähig. Denn aktuell schiesst mit 17 Treffern vor allem Jakob Stukel die Tore für den EHC Basel. Die beiden nächst erfolgreichen Schützen Yanick Sablatnig (9) und Brett Supinski (8) haben zusammen so viel wie der Kanadier.

Dennoch sieht Schäuble Potenzial: «Wir machen Tag für Tag Fortschritte. Die meisten Spieler sind von der unteren Liga mit nach oben gekommen und sie müssen sich natürlich erstmal an das Niveau gewöhnen. Man sieht, dass das immer besser klappt.»

Was Schäublin vor allem gefällt, sind die Goalies Andri Henauer und Fabio Haller. Ersterer ist mit 2,4 Gegentoren pro Spiel der drittbeste der gesamten Liga, deren Durchschnitt bei drei Toren liegt. Und auch das Power- und Boxplay läuft bei Basel gut. In etwa so, wie man es sich am Anfang der Saison vorgestellt hatte.

Headcoach Christian Weber ist zurück

Neben dem 6:0-Sieg gibt es einen weiteren Grund zur Freude beim EHC Basel: Headcoach Christian Weber, der dem Team nun drei Wochen gefehlt hatte, ist ab Montag wieder zurück. Nach einer hartnäckigen Infektion war er bereits zum Wochenende wieder im Training dabei. Für das Spiel gegen Winterthur hatte es aber gesundheitlich noch nicht gereicht.

EHC-Sportchef Oliver Schäublin lobt Aufstiegsheld und Assistenztrainer Eric Himelfarb, der für Webers Abwesenheit die Leitung übernommen hatte: «Für das Team ist das immer eine spezielle Situation und es war sicher eine Umstellung für die Spieler. Aber das Trainerteam hat es gut gemacht.» Wieder am Eisrand stehen wird Weber allerdings erst Dienstag in einer Woche, dem 20. Dezember. Denn für den EHC Basel gibt es eine kleine einwöchige Spielpause.

Resultate und Tabelle der Swiss League:

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 5:0. Langenthal - Thurgau 1:4. Olten - Ticino 6:2. Visp - Sierre 7:3. - Rangliste: 1. Olten 29 Spiele/71 Punkte. 2. La Chaux-de-Fonds 29/63. 3. Visp 29/51. 4. GCK Lions 29/48. 5. Thurgau 29/44. 6. Sierre 29/42. 7. Langenthal 29/39. 8. Basel 28/37. 9. Winterthur 28/20. 10. Ticino 29/17.