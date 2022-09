EHC Basel vor dem Saisonstart: Vom Gejagten zum Jäger

Eishockey Der EHC Basel vor dem Saisonstart : «Wir haben den Charakter fast gleich hoch gewichtet wie die Hockey-Fähigkeiten» Christian Weber und Olivier Schäublin haben den EHC Basel zurück in die Swiss League gebracht. Zurück ins Profi-Geschäft. Eishockey soll in Basel neu aufleben. Am Freitag beginnt in der St. Jakob-Arena die Saison. Im Interview blicken Cheftrainer und Sportchef voraus. Interview: Yann Schlegel Jetzt kommentieren 14.09.2022, 13.17 Uhr

Christian Weber (links) und Olivier Schäublin im leeren Eisstadion: Der Zürcher und der Emmentaler haben den EHC Basel aus dem Nichts wieder ins Profieishockey geführt. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Draussen Septembersonne, drinnen laute Musik auf dem Flur. Am anderen Ende heben die Spieler noch ein paar Gewichte nach dem Training. Fünf Tage bleiben bis zum Saisonstart.

Headcoach Christian Weber und Sportchef Olivier Schäublin sitzen in der menschenleeren Arena. Unterhalten sich über ein Telefonat mit einem Spieleragenten. Das Blitzlicht des Fotoapparats erhellt ihre Gesichter.

Basel ist zurück im Profi-Eishockey. Wie ist die Gefühlslage fünf Tage, bevor es losgeht?

Olivier Schäublin: Für mich ist es speziell, wieder zurück zu sein, da ich in der letzten Nationalliga-A-Zeit als Spieler dabei war. Und es ist eine Erleichterung, dass wir nach harten Jahren – auch mit Corona – wieder auf diesem Parkett zurück sind.

Überwiegt die Nervosität oder die Vorfreude auf das, was kommt?

Schäublin: Mit dem ganzen Transformationsprozess vom Amateurbereich in den Profisport haben wir enorm viel Arbeit. Da hast du keine Zeit, nervös zu sein.

Christian Weber: Die Vorfreude ist viel grösser. Wir hatten zehn Vorbereitungsspiele, eigentlich zu viele. Der Grund ist einfach: Mit unserem breiten Kader mussten wir den Spielern die Chance geben, sich zu zeigen.

Und in der Vorbereitung hat das Team gezeigt: Das Publikum darf einiges erwarten.

Weber: Wir sind die zehnte Mannschaft, die Aufsteiger. Die Swiss League ist gut. Noch im Frühling waren wir Amateure. Nun haben wir 45 Qualifikationsspiele – mit teilweise drei Spielen pro Woche. Das ist für das Gros der Spieler neu. Aber ich glaube, wir haben gesehen, dass wir kein Kanonenfutter sein werden und auch mit einem eigenen Stil auftreten.

Wie gelingt es, aus der Mannschaft das Maximum herauszuholen?

Weber: Ich will kein ängstliches Spiel und bin überzeugt, dass wir konditionell auf absolutem Topniveau sind. 70 Prozent der Mannschaft waren schon gegeben. Wie gelingt es, die richtigen Verstärkungsspieler zu scouten?

Schäublin: Wir haben beide unser Netzwerk und versuchen mit intensiven Gesprächen, den Menschen als Ganzes zu beurteilen. Es gab Spieler, die durch das Raster fielen, weil etwas nicht passte. Aber Basel ist kein unattraktiver Platz. Die Stadt, die Infrastruktur. Schon in der Mysports-League versuchten wir, Strukturen aufzubauen. Das spricht sich in der Hockeywelt herum. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Olten mehr bezahlt. Oder Visp kommt, und jemand mag die Berge (beide lachen).

Visp bezahlt dem Vernehmen nach auch gut...

Weber: Ja absolut. Die Agenten haben auch einen grossen Einfluss.

Schäublin: Sie verdienen prozentual am Lohn. Ob ein Agent fünf Prozent auf 100 000 oder auf 40 000 verdient, macht einen Unterschied. Weitsichtige Agenten verzichten vielleicht am Anfang auf Geld, stellen die Entwicklung des Spielers in den Vordergrund.

Wie nehmen Sie die Lohnentwicklung in der Swiss League wahr?

Schäublin: Es hat zwei bis vier Mannschaften, die starke Löhne bezahlen können. Dahinter entlöhnen viele Mannschaften ihre Spieler vorsichtig. Als ich noch spielte, gab es mehr Mannschaften, die Toplöhne bezahlen konnten. Für uns in Basel war klar: Wir wollen keine exzessiven Löhne bezahlen, sondern eine Homogenität und faire Entlöhnung bieten.

Weber: Kloten liess sich seine Aufstiegsmannschaft elf Millionen Franken kosten. Auch dieses Jahr ist das Gefälle enorm. Wer aufsteigen will, ist budgetmässig vorne. Ich glaube, das hält genau noch ein Jahr an, dann ist’s vorbei. Dann werden auch jene Vereine, die jetzt noch das Geld haben, runterkommen. In der Swiss League lässt sich dies normalerweise fast nicht finanzieren. Das Schweizer Eishockey ist im Moment im Umbruch. Wir werden sehen, was in den nächsten fünf Monaten geschieht. Etwas muss passieren.

Wegen der Perspektivlosigkeit der Swiss League…

Weber: …genau. Wir können und wollen nicht mit der grossen Kelle anrühren. Was geschah, als Basel in Konkurs ging? Der Klub war von einer Person abhängig. Das wollen wir nicht mehr erleben.

Die Swiss League startet in einer schwierigen Situation in die Saison. Wie gross ist die Ungewissheit?

Weber: Uns fehlen auch 200'000 Franken wegen der gescheiterten Ligavermarktung. Wir müssen den Gürtel enger schnallen oder schauen, wie wir das Geld reinholen. Dafür bleiben uns acht Monate Zeit. Aber der Zustand der Liga ist schon wie jener eines Patienten.

Wie positioniert sich der EHC Basel in der Zukunftsfrage?Das Dach über dem Schweizer Eishockey ist labil geworden.

Schäublin: Unser Eishockey braucht zwei Profiligen. Die Swiss League muss wieder näher an die National League ran.

Weber: Nirgendwo sonst in Europa hat die oberste Liga mehr Klubs als die zweite. Oben spielen Nationalspieler, Doppelbürger, sechs Ausländer. Wo sollen die Jungen spielen? Es drückt sehr viele Spieler runter. Aber in der Swiss League wollen wir keine Farmteams sein. Wir wollen in Basel eine eigene Identität haben. Hätten wir 15 Partnerspieler, würde sich niemand für uns interessieren.

Identität ist ein gutes Stichwort: Wer spielt nächste Saison für den EHC Basel, was ist das für eine Mannschaft?

Weber: Eine charakterstarke Mannschaft.

Schäublin: Wir haben den Charakter der Spieler fast gleich hoch gewichtet wie die Hockey-Fähigkeiten selbst.

Was für Charaktereigenschaften haben Sie denn spezifisch gesucht in den Spielern?

Schäublin: Wir wollen die Bereitschaft vom Spieler, sich für den EHC Basel zu zerreissen. Niemand ist stärker als das Team. Jeden Spieler können wir ­ersetzen. Es geht um den Klub, ums Team, nicht um einzelne Spieler. Läuft es dem Team gut, entwickelt sich auch der Spieler und profitiert für seine Karriere.

Christian Weber, Sie galten als junger Spieler als Vorzeigeathlet. Wie hilft Ihnen dies als Trainer?

Weber: 1984 war ich einer der ersten Profis – damals wollte niemand voll aufs Eishockey setzen. Ich konnte davon leben, aber es war nicht vergleichbar mit heute. Früher hiess es, mit 29 ist die Karriere vorbei – heute kannst du bis 39 spielen, wenn du zu deinem Körper schaust. Bis heute erwarte ich von mir ein hohes Fitnesslevel. Sonst könnte ich nicht vor die Mannschaft stehen und ihr alles abverlangen.

Olivier Schäublin, wie gelang es vor drei Jahren, Christian Weber nach Basel zu holen?

Schäublin: Wir waren lange in Kontakt, bevor er den Narren gefressen hat am Projekt. Es ist nicht einfach, aus der Mysports-League aufzusteigen. In Basel ist das noch schwieriger, weil wir in der Region sonst nur Hobby-Eishockey haben. Das hat Chrigu fasziniert.

Wie stark hat Sie damals der Idealismus nach Basel gebracht?

Weber: Mir waren die Menschen, die hinter dem Klub stehen, wichtig. Von Oli wusste ich, wie er auf dem Eis spielte: zielorientiert. Auch neben dem Eis verkörperte er dies. Für mich war klar, dass ich in Basel wohne und mein Haus in Dübendorf zurücklasse, wenn ich zusage.

Letztes Jahr war Basel das gejagte Team – nun ist es der Jäger. Welche Rolle gefällt Ihnen besser?

Schäublin: Die Rahmenbedingungen geben die Rolle vor. Bei Olten sind die Rahmenbedingungen klar. Bei jedem Match, den sie verlieren, steigt der Druck. Das hatten wir letzte Saison auch. Beide Rollen sind interessant. Wenn ich wählen könnte, würde ich lieber gute Rahmenbedingungen nehmen und eine Topmannschaft haben. Das ist unser längerfristiges Ziel. Irgendeinmal müssen wir wieder um einen Titel spielen wollen.

Ein Emmentaler und ein Zürcher sind nach Basel gekommen, um das Eishockey zurück auf die Landkarte zu bringen. Wie geht der EHC Basel damit um, stets im Schatten des FCB zu stehen?

Schäublin: Das sind Zyklen. Früher war in Basel das Eishockey die Nummer eins. Dann kam der FCB auf und 2005, als der EHC in die Nationalliga A aufgestiegen ist und einen sechsten Platz holte, schrieb der FCB gerade Jahrhundertgeschichte in der Champions League. Das hat den Schwung gebremst. Wir stiegen ab, dann kam der Konkurs. Da war eine graue Wolke über dem Klub. Jetzt sind wir mit dem Aufstieg wieder im Sonnenlicht.

Weber: Zwei grosse Vereine zu haben, sollte kein Problem sein. Es liegt an uns, attraktives Eishockey zu spielen und die Menschen in die Halle zu locken. Ich vergleiche mal mit dem Fussball: Winterthur verlor zuletzt 0:6 gegen Luzern und zeigte Auflösungserscheinungen. Das dürfen wir uns in Basel nicht erlauben. Wir müssen alles geben.

