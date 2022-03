EHC Basel-Goalie Fabio Haller spricht über Playoff-Halbfinale

Eishockey Es geht um alles oder nichts: Goalie Fabio Haller spricht vor dem wichtigen Halbfinale über das EHC-Erfolgsrezept Der EHC Basel steht im Playoff-Halbfinal gegen Martigny unter Erfolgsdruck. Jahrelange Arbeit steht auf dem Spiel. Isabel Langer Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Fabio Haller hat die wenigsten Gegentore der Liga kassiert. In den Playoffs ist er besonders gefordert. Bild: C. Thiriet

«Pasta mit Brokkoli oder Bohnen und Tofu.» Fabio Haller lacht. Es ist die Antwort auf die Frage, was er vor einem wichtigen Spiel isst. Ausschlafen, ein wenig relaxen, lesen, eine Playlist für die Kabine erstellen. Und dann kochen und immer das Gleiche essen. Für den 32-jährigen Goalie des EHC Basel sind Routinen Pflicht.

Zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn begibt er sich zum Stadion. Sobald Haller dieses betritt, spricht er nicht viel, zu sehr ist er in seinem Tunnel. Dafür pflegt er seinen Aberglauben, wie zum Beispiel sich von rechts nach links anzuziehen. Er erklärt: «Durch die langjährige Erfahrung hat sich das so entwickelt. Jetzt ziehe ich es vor jedem Spiel durch, egal ob Test- oder Playoffspiele.»

Besonders wichtige Playoffs stehen für den EHC Basel und Goalie Haller in den kommenden Tagen an. Im Halbfinale der MySportsLeague geht es ab Freitag gegen Martigny um alles oder nichts. Der Gewinner darf aufsteigen, für den Verlierer ist die Saison vorbei. Das, weil von den verbliebenen vier Halbfinalisten nur Basel und Martigny eine Lizenz für die Swiss League beantragt haben. Für Haller und den Rest des Teams lautet das klare Ziel:

«Wir wollen Meister werden.»

Nachdem man 2014 aufgrund des Konkurses die Profi-Lizenz entzogen bekam, ganz unten anfing und erst seit 2017 wieder in der dritten Liga aufstieg, folgte Corona. Vor zwei Jahren stand man im Playoff-Final (ebenfalls gegen Martigny), als die Saison abgebrochen wurde und keiner aufsteigen durfte. 2021 kam der pandemiebedingte Abbruch bereits vor Beginn der Playoffs.

Dementsprechend gross sind jetzt Druck und Wille, den Aufstieg endlich zu schaffen. Goalie Haller sagt: «Gerade die, die es wie ich schon vor zwei Jahren erlebt haben, sind bereit, aufs Ganze zu gehen.» Haller kam 2019 nach einem Kreuzbandriss nach Basel, um Spielpraxis zu erhalten. Zuvor war er unter anderem bei Thurgau, Winterthur und Zug, wo er sogar schon NLA-Luft schnupperte.

Heute sagt er: «Ich will wieder in die 2. Liga. Deswegen bin ich nach Basel gekommen. Ich will mich auf der Bühne zeigen und beweisen.» Um das Ziel zu erreichen, steht jetzt nur noch Martigny im Weg.

Die Erwartungshaltung, die auf dem EHC lastet, ist immens. Doch Trainer Christian Weber und auch Haller versuchen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Weber sagte nach dem letzten Viertelfinalspiel: «Wir schauen nur auf uns. Wir werden alles dransetzen, dass wir die Mannschaft sind, die im Final steht.»

Auch Haller behauptet, dass die Meisterschaft das primäre Ziel sei und der Aufstieg nach einem Sieg gegen Martigny nur Zusatz:

«Wir wollen ganz klar Meister werden. Der Aufstieg ist eher im Hintergrund, ein Supplement. Es geht uns darum, die Eishockeykultur wieder nach Basel zu bringen. Die ist in den letzten Jahren ein wenig vergessen gegangen.»

Fabio Haller ist massgeblich am Erfolg von Basel beteiligt. Bild: C. Thiriet

Der EHC verschenkt Tickets an Jugendliche

Auch der Verein selbst ist mehr als bemüht, den EHC wieder mehr in die Stadt zu etablieren. Gegen Lyss kamen 3200 und 1800 Zuschauer zu den beiden Heimspielen, und auch am Freitag gegen Martigny wird wieder eine gut gefüllte St.-Jakob-Arena erwartet. Denn der Verein hat sich auch für den Halbfinalauftakt etwas Besonderes überlegt. Alle Jugendlichen unter 16 Jahren können auf der EHC-Geschäftsstelle oder an der Abendkasse für sich und maximal zwei zusätzliche Personen Gratistickets abholen.

Bisher scheint das Team von Christian Weber, den Druck erfolgreich von sich schieben, und sie sind auch bemüht, es weiterhin zu tun. Goalie Haller ist sich sicher:

«Schlussendlich macht man sich nur selber Druck, wenn man weiss, wir müssen unbedingt. Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Es wird nicht einfach, dass wissen wir. Aber mit der Qualität, die wir im Team haben, ist der Titel machbar.»

Welche Qualitäten das Team hat, hat der EHC eine Ligasaison lang unter Beweis gestellt. Basel hat sowohl die meisten Tore geschossen (115) als auch die wenigsten kassiert (64). Ein essenzieller Baustein dabei: Goalie Fabio Haller. In den vergangenen Spielen hält er einige Male spektakulär, kam sogar auf zwei Shutouts in zwei der drei Viertelfinals. Dennoch gibt er sich bescheiden: «Ich probiere natürlich, mein Bestes zu zeigen und der Mannschaft durch meine Paraden die Sicherheit zu geben. Es liegt auch an mir, das Team in hektischen Situationen zu beruhigen. Natürlich habe auch ich als Goalie einen Anteil am Erfolg. Aber bei uns stimmt einfach das Gesamtpaket. Es ist wie ein Puzzle. Jedes Teil hat seinen richtigen Ort.»

Doch natürlich hat Haller durch die zwei gegentorlosen Spiele Selbstvertrauen getankt. Vor allem für die Mannschaft sei es beflügelnd, wenn sie wissen, dass es da hinten jemanden gibt, der auch mal Fehler von ihnen ausbügeln kann. Er sagt: «Es pusht mich, und es pusht das Team. Natürlich ist es schön, als Goalie zu null zu spielen, aber es ist immer eine Teamleistung.»

Gegen den Qualifikationssechsten Martigny hat der EHC Basel beide Vorrunden-Spiele gewonnen (3:2 und 5:2). Die Favoritenrolle ist zudem auch wegen des Heimvorteils und der längeren Regenerationspause vor dem Halbfinal klar verteilt. Doch Haller warnt:

«Man fängt jedes Mal wieder bei null an. Doch wenn wir unser Spiel spielen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir diszipliniert sind, haben wir gute Chancen, gegen Martigny zu gewinnen.»

Haller betont, dass sein Team gar nicht an den Druck denken, sondern einfach Spielfreude haben soll. Er sagt: «Wir wollen noch mal alles rausholen.» Und wenn das gelingt, kommt der Erfolg von ganz alleine.

Ein kleines Hintertürchen im Falle einer Niederlage

Sollten alle Stricke reissen, gibt es für Basel auch im Falle einer Niederlage gegen Martigny noch immer ein kleines Hintertürchen. Die Swiss League muss in der kommenden Saison aus zehn Teams bestehen. Und bei einem Rückzug oder dem Verzicht einer weiteren Mannschaft könnte Basel auch im Falle einer Niederlage aufsteigen. Doch zu diesem Szenario soll es für Basel gar nicht erst nicht kommen.

