Der EHC Basel verliert das Derby gegen Leader Olten mit 1:4

Eishockey Furchtloser EHC Basel: Trotzdem reicht es im Derby gegen den Ligafavoriten nicht zu Punkten Vor einer stimmungsvollen Kulisse mit 2300 Zuschauenden zeigt sich der Aufsteiger bissig. Erst zehn Minuten vor Schluss entscheidet der EHC Olten das Spektakel-Spiel. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 24.09.2022, 22.02 Uhr

Am Ende enteilten die Oltner dem EHC Basel doch noch. Sandro Brügger verfolgt den Oltner Timo Haussener. Marc Schumacher / freshfocus

Christian Weber hielt Wort. Seine Mannschaft blieb sich selbst treu, spielte gegen das vermeintlich überlegene Olten frech und spektakulär. Selbst dann, wenn die Gäste aufs Gaspedal drückten, hielt der EHC Basel entgegen.

Lange Schlangen vor den Kassenhäuschen kurz vor Spielbeginn waren Beweis genug: Acht Jahre nach dem Konkurs ist die Freude in Basel gross, dass der EHC wieder im Profi-Eishockey zurück ist. Das Duell gegen den Nachbar vom Jurasüdfuss zog Menschenmassen an - die Euphorie aus den Aufstiegs-Playoffs im Frühjahr ist auch nach dem Aufstieg spürbar.

Und so hallte am Ende warmer Applaus von den Rängen in der St. Jakob-Arena, die eine mehr als würdige Bühne bot, für die Eishockeykost, die zuvor über 60 Minuten auf dem Eis geboten worden war. Das Publikum feierte die Basler Mannschaft für ihr furchtloses und lustvolles Spiel.

«Wir haben gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt», sagte Cheftrainer Christian Weber nach Spielschluss.

«Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, sie hat Olten bis kurz vor Schluss alles abverlangt.»

Oltens Sturm und Drang zu Beginn

Ohne Niederlage und als Leader reiste der EHC Olten nach Basel. Und so traten die Gäste gleich von Beginn weg auch auf. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf den Kasten von Fabio Haller zu. Der Basler Schlussmann konnte sich mehrfach auszeichnen.

Als aber Nicolas Warmbrodt ein erstes Mal auf die Strafbank musste, brach der Bann. Mit präzisem Kombinationsspiel schlugen die Oltner zu: Lukas Lothak schoss nach einem Querpass von Ligatopskorerer Garry Nunn per Direktabnahme den Führungstreffer.

Im Rückstand liegend, legten die Basler die anfängliche Scheu ab und Ronny Dähler kam dem Ausgleich nach feiner Einzelleistung nahe - er sah seinen Schuss aber vom Oltner Torhüter Dominic Nyffeler pariert. Und dann begann das Basler Ausländerduo zu zaubern. Jakob Stukel und Brett Supinski initiierten eine erste Druckphase der Basler. Nur der Torerfolg liess auf sich warten.

Als beide Mannschaften je eine Strafe absassen und zu viert waren, kombinierten sich die beiden Nordamerikaner durch Oltens Defensive. Erneut fehlte der krönende Abschluss. Besonders bitter: Im prompten Gegenzug bewies der Oltner Stanislav Horansky seine Klasse, indem er Haller zwischen den Schonern zum 0:2 erwischte.

Der Zweitorerückstand warf die Basler keineswegs aus der Bahn. Im ersten längeren Überzahlspiel schlugen sie in der 15. Minute sogleich zurück. Yanick Sablatnig vollendete ins hohe Eck, nachdem Sandro Brügger ihn freigespielt hatte.

Auf den Schlittschuhen mehr als nur dabei

Mit seinen pfeilschnellen Flügelstürmern, wie Sablatnig einer ist, brachten die Basler den Leader in der Defensive immer wieder in Nöten. Der kleingewachsene Rapperswiler bewies nicht nur bei seinem Tor, dass er bereit ist, in seiner ersten Profi-Saison den Durchbruch zu schaffen. Mit seinem Sinn fürs Spiel kam er immer wieder zu Topchancen und wurde nach Spielschluss zurecht als bester Basler ausgezeichnet. Nach seinem Premierentor in der Swiss League sagte Sablatnig:

«Das ist Hockey. Im Training schiesst du Tausende Male, damit sie im Spiel reinfallen. Nur steht der persönliche Erfolg nie über jenem des Teams.»

Diese Teammoral macht den Aufsteiger zu einem stabilen Gebilde. Selbst als die Oltner von Hallers einzigem Fehler profitierten und einen fallengelassenen Puck zur 3:1-Führung nutzten, steckte Basel nicht auf.

Zu Beginn des Schlussabschnitts kamen die Gastgeber durch Stukel und Brügger zu erstklassigen Möglichkeiten, den Anschluss wieder herzustellen. Erst zehn Minuten vor Spielende dämpfte Oltens Kanadier Garry Nunn die Hoffnung des Basler Kollektivs. Mit einem brillanten Zuspiel hatte er auf seinen Landsmann Sean Collins aufgelegt, der Haller am weiten Eck erwischte.

Am Dienstag ist der HC Sierre zu Besuch

Nach einem deftigen Startprogramm gegen die meistgenannten Anwärter auf die ersten vier Ränge, trifft der EHC Basel nun auf Konkurrenten, die sich auf Augenhöhe bewegen dürften. «Wir haben gezeigt, dass wir in jedem Match gegen Topteams Punkte stehlen können», bilanzierte Sablatnig.

Cheftrainer Christian Weber blickte im wieder entleerten Stadion bereits voraus: «Nun gilt es, unser Spiel weiterzuentwickeln und noch weniger Fehler zu machen.» Der EHC Basel macht mit seinem furchtlosen Spiel Lust auf mehr.

Telegramm Basel – Olten 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) St. Jakob Arena, Basel. – 2301 Zuschauer. – SR Massy/Fausel, Baumgartner/Wermeille. – Tore: 6. Lhotak (Nunn, Horansky; Ausschluss Warmbrodt) 0:1. 14. Horansky (Ausschlüsse Hächler, Alihodzic) 0:2. 15. Sablatnig (Brügger, Stuckel; Ausschluss Maurer) 1:2. 24. Hüsler (Weder) 1:3. 51. Collins (Nunn; Ausschlüsse Alihodzic, Maurer) 1:4. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Basel, 6-mal 2 Minuten gegen Olten. Basel: Haller (Henauer); Büsser, Bachofner; Zubler, Nater; Pozzorini, Warmbrodt; Cavalleri, Füllemann; Stukel, Supinski, Schwab; Berger, Brügger, Alihodzic; Schwarzenbach, Rexha, Sablatnig; Dähler, Ryser, Schnellmann. Olten: Nyffeler (Rötheli); Schmuckli, Antonietti; Seiler, Oejdemark; Leeger, Hächler; Maurer; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, Kast, Dal Pian; Lhotak, Haussener, Schwinger; Hüsler, Weder, Mosimann; Wyss. Bemerkungen: Olten ohne Sterchi (verletzt), Heughebaert (überzählig), Bircher (abwesend). Wyss 13. Stürmer. Basel ohne Kiss, Molina (beide verletzt), Wyniger (überzählig).

