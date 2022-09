Der EHC Basel verliert gegen den EHC Visp mit 2:3

Eishockey Guter Auftritt ohne Punktgewinn: Der EHC Basel startet mit einer Niederlage in die neue Saison Der EHC Basel verliert im ersten Spiel der NLB auswärts mit 2:3 gegen den EHC Visp. Isabel Langer 16.09.2022, 22.46 Uhr

Neuzugang Robin Schwab, hier noch im Trikot des EHC Olten, ist der erste Torschütze des EHC Basel in der Swiss League. Bild: Freshfocus

Acht Jahre ist es her, seit der EHC Basel ein Spiel in der NLB absolviert hat. Am Freitagabend war es nach dem geglückten Aufstieg der letzten Saison wieder soweit. Dem Team von Christian Weber gegenüber stand der EHC Visp, gegen den die Basler in der Vorbereitung ein Testspiel 1:3 verloren hatten.