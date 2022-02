Eishockey-Playoffs «Wir wollen den Kübel»: Nach zwei verflixten Jahren will der EHC Basel endlich aufsteigen Zuletzt verwehrte der Verband dem EHC Basel zweimal den Aufstieg. Die Topskorer Alban Rexha und Diego Schwarzenbach erklären, warum es 2022 klappt und an welchem Ort sie am liebsten feiern möchten. Interview: Simon Leser Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Diego Schwarzenbach (l.) und Alban Rexha (r.) kamen vom EHC Olten. Jetzt wollen sie mit Basel aufsteigen.

Alban Rexha, Sie sind Topskorer der MySports League. Diego Schwarzenbach, Sie sind der zweitbeste Skorer des EHC Basel. Wie würde der Klub ohne die jeweils andere Person dastehen?

Alban Rexha: Das ist eine fiese Frage. (lacht) Diego ist ein sehr wichtiger Spieler fürs Team, der viel Erfahrung mitbringt. Wir haben aber eine genug gute Truppe, um abwesende Spieler zu ersetzen.

Diego Schwarzenbach: Ohne Alban hätten wir schon den einen oder anderen Punkt weniger.

In der Tabelle steht der EHC zuoberst. Wieso läuft es so rund?

Schwarzenbach: Wir wurden defensiv konstanter. Am Anfang der Saison waren wir eine zusammengewürfelte Truppe, in der sich viele nicht kannten, ebenso wenig die Liga. Mittlerweile konnten wir uns an die Liga und die Mitspieler gewöhnen.

Rexha: Zu Beginn wussten wir nicht genau, was es braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Vielfach wollten wir es zu spielerisch angehen und hatten teilweise das Gefühl, uns mal einen Trick erlauben zu können. So einfach ist es in der MySports Legue aber nicht, auch für Spieler wie uns, die aus einer höheren Liga kamen.

Zuletzt wurde die Saison zwei Mal abgebrochen und der Verband verwehrte dem EHC jeweils den Aufstieg. Schwirrt das bei Euch im Hinterkopf herum?

Rexha: Diego und ich haben das als Neuzugänge gar nicht mitbekommen. An Weihnachten fragte ich mich aber schon, ob die Saison fortgesetzt wird. Schwarzenbach: Es war nur zu Beginn mal ein Thema. Jetzt ist das Ziel klar: der sportliche Aufstieg.

Was stimmt Euch zuversichtlich, dass dies klappt?

Rexha: Die Saison war nicht schlecht. Klar, die Playoffs beginnen bei Null. Aber mit unserer Qualität können wir jeden Gegner schlagen.

Schwarzenbach: Wir haben noch Potenzial, um einiges besser zu spielen. Ich denke da an die Passqualität oder an die Spieldisziplin, bei der wir teilweise ein bisschen fahrlässig wurden. Wir müssen noch souveräner werden und eine Schippe drauflegen.

Nebst dem EHC wollen nur drei weitere Teams – Martigny, Chur und Arosa – aufsteigen. Spielt das eine Rolle?

Rexha: An das denken wir nicht gross. Wir wollen einfach den Kübel. Erstens, weil es sowieso ein gutes Gefühl ist und zweitens, weil es gleichbedeutend mit dem Aufstieg wäre. Ob es auch sonst reicht oder nicht, schauen wir dann, wenn wir nicht gewinnen.

Welche Stolpersteine machen Sie auf dem Weg zum Kübel aus?

Rexha: Hier wird nur Best-of-5 gespielt. Verlierst du das erste Spiel daheim, wirst du schon ein bisschen nervös. Du willst in den Playoffs auf eine Welle gelangen und auf der musst du reiten, so lange es geht.

Schwarzenbach: Wenn ein Gegner weiss, dass er nichts zu verlieren hat und wir den Druck haben, kann das eine Rolle spielen.

Wie kommt man in den Playoffs auf diese Welle, die Sie ansprechen?

Rexha: In den Playoffs muss man simple Sachen umsetzen: Diszipliniert spielen, Härte einbringen und Härte akzeptieren.

Schwarzenbach: Wenn wir im Viertelfinal gegen Chur oder Arosa spielen, werden die kommen, provozieren und alles probieren, damit wir aus dem Konzept kommen, Strafen kassieren und nachschlagen. Da muss man das System und die Disziplin beibehalten.

Der EHC Basel lechzt nach dem Aufstieg. Bekommt Ihr die Bedeutung mit?

Rexha: Vom Aufstieg wird die ganze Saison gesprochen. In der Stadt weiss ich nicht, ob es jemanden interessiert. Aber im Klub ist die Bedeutung gross.

Haben Sie das Gefühl, in Basel eine Eishockey-Euphorie entfachen zu können?

Schwarzenbach: Ja, zumindest ein bisschen. Zu Beginn hatten wir nur rund 700 Fans, danach waren wir schnell bei 1400. Doch dann kam der komische Entscheid der Regierung, die Zuschauerkapazität auf 1000 Zuschauer zu reduzieren.

Rexha: Ich habe früher in der NLB mit Langnau gegen Basel gespielt und ich hatte das Gefühl, dass einige Fans da waren. Hockey hat trotz des FC Basel Platz in der Stadt und Region, wenn der Erfolg da ist sowieso.

Wer von euch ist die Partysau bei einem allfälligen Aufstieg?

Rexha: Da ist Diego sicherlich ein guter Kandidat dafür. (lacht)

Schwarzenbach: Für mein Alter (34, Anm. d. Red.) würde ich alles geben. Wir haben uns gesagt: Unser Ziel ist es, am Ende der Saison mit dem Kübel in den Händen auf dem Barfüsserplatz zu stehen.

So klappts mit dem Aufstieg: Der EHC ist bei noch drei ausstehenden Spielen (vermutlich sogar als Quali-Meister) bereits für die Playoffs qualifiziert. Er muss dort drei Runden (Best-of-5) überstehen, um Meister zu werden und in die Swiss League aufzusteigen. Sollte Basel besser als Martigny, Arosa und Chur abschneiden, ist der Aufstieg sogar möglich, ohne die Playoffs zu gewinnen. Der EHC Basel ist Topfavorit.

