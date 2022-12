Kimmy Repond auf dem Weg zur Schweizer Meisterschaft

Eiskunstlauf Die 16-jährige Kimmy Repond kratzt schon beim Elite-Debüt am Schweizer Eiskunstlauf-Thron von Alexia Paganini Die Basler Eiskunstläuferin Kimmy Repond bestreitet am kommenden Wochenende ihre erste Schweizer-Elite-Meisterschaft und will dabei gleich die verletzt nicht antretende Titelverteidigerin Alexia Paganini ablösen. Isabel Langer Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Kimmy Repond: «Ich möchte natürlich gewinnen. In diesem Jahr habe ich gegen die Schweizerinnen bisher immer gewonnen.» Kenneth Nars

Es ist 5.45 Uhr, als die 16-jährige Kimmy Repond als erste Eiskunstläuferin die St.Jakob Arena betritt. Nach einer Stunde off-Ice-Training geht es für sie zum on-Ice-Training zusammen mit ihrer kleinen Schwester Caline.

Kimmy Repond ist die bisher erfolgreichste Läuferin der vier Eiskunstlauf-Schwestern. Die fünffache Schweizer-Junioren-Meisterin erreichte im April 2022 bei den Junioren-Weltmeisterschaften den siebten Rang und ist bei ihrem ersten grossen internationalen Wettbewerb gleich die bestplatzierte Europäerin. «Das ist ein super Gefühl, vor allem, weil ich auch nicht mit der Einstellung aufs Eis bin, dass ich etwas bestimmtes erreichen will, weil es mein erstes grosses Event war, nach zwei Jahren Corona», sagt Kimmy Repond.

Ausserdem kämpft sie einige Wochen vorher erst mit einer Grippe und dann mit einer Corona-Infektion. Dass sie es trotzdem so weit nach vorne schaffte, zeigt, dass das junge Talent Potenzial hat, einmal in die Fussstapfen von Alexia Paganini zu treten. Die 21-Jährige ist die aktuell beste Schweizer Eiskunstläuferin, vertrat ihr Land bereits zweimal bei den Olympischen Spielen und an zahlreichen Welt- und Europameisterschaften und ist vierfache Schweizer Meisterin.

Sie ist die aktuell beste Schweizer Eiskunstläuferin und die grosse Rivalin von Kimmy Repond: Alexia Paganini wird ihren Titel aber nicht verteidigen können. AP Photo/Sergei Stepanov

Seit 2018 ist Paganini an Schweizer Meisterschaften unbesiegt. Doch die kommenden Titelkämpfe in Lausanne verpasst die Americano-Schweizerin verletzungsbedingt. Und so wird es eine Thronfolgerin geben.

Zwei Elite-Wettbewerbe – zwei Medaillen

Im Oktober standen sich die beiden Rivalinnen, die neben dem Eis nicht die besten Freundinnen sind, bereits beim Elite-Wettkampf in Budapest gegenüber. Paganini war allerdings nach dem Kurzprogramm nicht mehr zur Kür angetreten.

Zu dem Zeitpunkt lag ihre junge Konkurrentin bereits sechs Punkte vor ihr, nachdem sie eine persönliche Bestzahl erreicht hatte. Repond, die nach der ersten Runde noch die Liste angeführt hatte, beendete ihren ersten Elite-Wettbewerb auf dem zweiten Rang. Und auch ihren zweiten Auftritt auf höchsten Niveau in Graz beendete die 16-Jährige als Dritte.

Kimmy Repond holte bei ihren ersten zwei Elite-Wettbewerben gleich einen zweiten und dritten Platz. zvg

Die folgenden zwei internationalen Wettbewerbe musste Repond dann aber absagen, denn ihr Fuss machte Probleme. Dies bedeutete zwei Wochen Eispause für die ehrgeizige Repond, in der sie sich mit Fitness fit hielt. «Bei den Sprüngen hatte ich kein Problem wieder reinzukommen», sagt die junge Eiskunstläuferin, «das Problem ist die Kondition.»

Denn vor wichtigen Wettkämpfen fahren die Läufer ihr Programm einige Male am Stück. «Nach einer Verletzung gelingt mir manchmal sogar nicht mal ein halbes Programm», erklärt Repond, die nun aber wieder voll zurück im Training ist.

Gerade zur richtigen Zeit, denn für das junge Basler Eiskunstlauf-Talent stehen am 16. und 17. Dezember die ersten Elite-Schweizer-Meisterschaften in Chur an. Gegen elf Konkurrentinnen muss sich die Baslerin am Freitag im Kurzprogramm und am Samstag in der Kür durchsetzen. Zum Ziel hat sich die ehrgeizige Repond den Titel gesetzt: «Ich möchte natürlich gewinnen. In diesem Jahr habe ich gegen die Schweizerinnen bisher immer gewonnen. Aber es ist und bleibt Sport, da kann alles passieren.»

Schweizer-Elite-Eiskunstlauf-Meisterschaften Das Programm für die Meisterschaften finden Sie hier. Die Auslosungen der Gruppen finden am Donnerstagabend statt.

