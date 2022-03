Die Schweizer Badmintonspielerin Jenjira Stadelmann im Portrait

Badminton Erst Turniere, dann die Tiermedizin: Die Schweizer Badminton-Spielerin Jenjira Stadelmann vor den Swiss Open im Porträt Die Halbschweizerin Jenjira «Jenny» Stadelmann spielt dank einer Wildcard bei den aktuell in Basel stattfindenden Badminton Swiss Open. Isabel Langer Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Jenny Stadelmann ist 2019 schon einmal bei den Badminton Swiss Open in Basel dabei gewesen. Bild:Andy Mueller/freshfocus

Sie zählt zu den grössten Badmintonhoffnungen der Schweiz und darf nun dank einer Wildcard an den Swiss Open starten: die 22-jährige Jenjira «Jenny» Stadelmann. Sie ist in Thailand geboren, hat aber dank ihres Schweizer Vaters eine Doppelbürgerschaft. Dennoch ist es eher Zufall, dass sie vor sechs Jahren in der Schweiz landet. In ihren Schulferien besucht sie ihren Vater in Zürich und geht für eine Woche in ein Trainingslager.

Da sie in Thailand schon erfolgreich Badminton spielt, fällt ihr Talent sofort auf und der hiesige Klub bietet ihr an, vorerst für ein Jahr bei ihnen zu spielen. Sie stimmt zu, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt eigentlich schon aufhören will, Badminton zu spielen:

«In Thailand muss man sich entscheiden. Entweder Badminton oder Studieren. Ich habe mich eigentlich schon für Letzteres entschieden, weil es immer schon mein Traum war, Tierärztin zu werden.»

Dennoch nutzt sie die Chance in der Schweiz. Mit Erfolg: Mittlerweile ist sie mehrfache Schweizer Meisterin im Einzel und Doppel und startet an grossen Turnieren für ihr zweites Heimatland. So nun auch an den Swiss Open: «Ich bin schon ein wenig stolz darauf, als eine der wenigen Schweizerinnen starten zu dürfen.» In ihrem ersten Spiel trifft sie auf die Dänin Julie Jakobsen, der sie 2019 in Basel schon einmal gegenüberstand.

Damals schied Jenny Stadelmann aus und begegnete ihr seither auch nicht mehr auf dem Feld. «Das gibt noch einmal extra Motivation. Jetzt bin ich drei Jahre älter, habe viel und intensiv trainiert und kann sie vielleicht schlagen.» Wer ihre Gegnerin ist, ist ihr aber eigentlich nicht so wichtig. «Es liegt nur an mir. Ich werde alles probieren und gebe mein Bestes.»

Grosse Halle wird eine Herausforderung

Eine Hürde ist für sie die grosse Halle. «Ich habe nicht so viel Erfahrung darin, in so grossen Hallen zu spielen. Hier fliegt der Ball langsamer und man hört den Ball und den Schlag kaum. Hinzu kommt die Ablenkung rechts und links, wenn man in einem der mittleren Felder spielt.»

Solch ein grosses Turnier ist aber vor allem auch eine hervorragende Gelegenheit, den ganz Grossen zuzusehen und von ihnen zu lernen. «Manchmal schaue ich mir mit meinem Trainer Spiele oder Trainings von ihnen an. Es ist interessant zu sehen, wie sie trainieren, sich auf dem Feld bewegen und sich gegenseitig motivieren. Wir diskutieren dann darüber und schauen, was wir uns davon abschauen können.»

Aufopferung für den Sport und ihr Rückhalt

Zusammen mit Aline Müller spielt Jenny Stadelmann, seit sie in der Schweiz ist, im Doppel. «Jenny bringt einen oft zum Lachen, auch auf dem Feld. Gleichzeitig kann sie aber auch sehr fokussiert sein und hat einen grossen Willen», sagt ihre langjährige Partnerin über sie.

Auch abseits des Feldes sind die beiden sehr eng befreundet. Das gibt Stadelmann auch einen gewissen Rückhalt, denn ein Grossteil ihrer Familie und Freunde lebt in Thailand. «Sie opfert viel für den Sport, aber beklagt sich nie deswegen», erzählt Müller weiter. Manchmal ist es trotz ihrer Freunde beim Badminton für die Halbschweizerin sehr einsam. «Ich wohne zwar in einer WG in Bern mit zwei weiteren Personen, aber die haben ja auch ihr eigenes Leben.»

Manchmal kommt die Einsamkeit

Ein weiterer Rückhalt in der Schweiz ist ihr Vater. «Er kommt mich am Wochenende oft besuchen und wir gehen zum Beispiel wandern. Zu meinen Turnieren in der Schweiz kommen er und mein Opa fast immer, das ist schön.» Ausserdem hilft er ihr mit ihrer Website und ihrem Newsletter. «Ohne ihn wäre es hier viel schwieriger.»

Gerade zu Coronazeiten ist sie fast zweieinhalb Jahre nicht zu Hause in Thailand gewesen. «Das ist manchmal sehr schwierig für mich. Ich hab noch nicht den optimalen Weg gegen die Einsamkeit gefunden, aber wenn ich mich ablenke oder mit meiner Mama telefoniere, geht es», sagt sie ruhig und wirkt dabei etwas traurig. Doch kurz darauf strahlt die Frohnatur wieder über das ganze Gesicht.

Olympia 2024 in Paris und Zukunftspläne

Zwei ihrer Ziele für 2022 hat sie bereits erreicht: die Swiss Open und die Qualifikation für die EM in Madrid Ende April. Das dritte Ziel, die Qualifikation für die WM in Tokio, steht ganz oben auf ihrer Liste. Dafür muss sie noch einige Turniere spielen und Punkte sammeln. Als langfristiges Ziel peilt sie Olympia 2024 in Paris an und gilt schon jetzt als die Schweizer Hoffnung.

Die Frohnatur vor den (noch leeren) Rängen der St.-Jakobs-Halle. Bild: ila

Klar wird, dass sie erst einmal in der Schweiz bleiben möchte. «Ich habe hier alles neu angefangen und frage mich, was ich machen kann, wenn ich nach Thailand zurückgehe. Dort sind die Chancen, Badmintonprofi zu werden, sehr gering und aktuell bin ich fit und habe die Kraft. Deswegen möchte ich erst einmal hier weiterspielen.»

Ihren Traum, Tierärztin zu werden, hat sie aber nicht verworfen. «Ich kann mit 30 immer noch Tiermedizin studieren. Zumindest hier in der Schweiz oder Europa, hier ist fast alles möglich im Gegensatz zu Thailand.» Zuerst tritt sie am heutigen Mittwoch aber mit einem guten Gefühl die Swiss Open an: «Ich bin vollständig fit, habe zwei bis drei Wochen gut trainiert, ohne Verletzungen. Ich bin körperlich und mental voll bereit.»

