FC Basels Michael Lang nach seinem Tor gegen den FC Aarau

Nachgefragt Michael Lang nach seinem Patzer und dem Treffer gegen den FC Aarau: «Es war wichtig, dass ich der Mannschaft dann auch noch helfen konnte» Rechtsverteidiger Michael Lang verschuldet erst das 0:1 mit, erzielt dann aber auch das wichtige 2:1 gegen Aarau, welches das Spiel in die richtigen Bahnen lenkt. Er erklärt seine Gefühlswelt, und was es mit ihm macht, wenn er wie zuletzt 3 Spiele zuschauen muss. Aufgezeichnet: Céline Feller Jetzt kommentieren 18.09.2022, 19.21 Uhr

Michael Lang (Zweiter von rechts) bejubelt sein Tor zum 2:1. Michael Buholzer / KEYSTONE

Michael Lang, Sie wollten sich auswechseln lassen, blieben dann noch auf dem Feld und erzielten prompt das Tor zum 2:1.

Michael Lang: Ich wollte unbedingt für den Eckball noch drauf bleiben. Davor habe ich angezeigt, dass ich raus muss, weil ich muskuläre Probleme hatte. Jetzt ist es perfekt aufgegangen so.

Beim 0:1 waren Sie auch beteiligt. Da sahen Sie nicht gut aus.

Definitiv nicht. Es war ein dummer Ballverlust. Wir, auch ich, versuchen immer, die spielerische Lösung zu finden. Ab und zu wäre es aber vielleicht gescheit, einen langen, weiten Ball nach vorne zu hauen und dann auf den zweiten Ball zu gehen. Für mich war es dann wichtig, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor noch helfen und das Spiel in die richtigen Bahnen lenken konnte, weil ich das in der ersten Halbzeit in die falsche Richtung getan habe.

War es der erwartete Knorz?

Ja, weil wir einfach auch gegen einen Gegner gespielt haben, der Qualität hat, der Automatismen hat. Das hat man heute gesehen. Es war nicht einfach, sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Nach dem 0:1 aber, das als Weckruf diente, finde ich, dass wir sehr gut reagiert, phasenweise einen guten Fussball gespielt und viele Abschlüsse hatten. Dann war der Ausgleich auch verdient. Dass wir weitergekommen sind, brauchte Extraarbeit, aber morgen fragt niemand mehr, wie wir weitergekommen sind. Wir haben gegen das schwerstmögliche Los diese Runde überstanden.

Waren es vielleicht ein, zwei Wechsel zu viel?

Nein, in einer solchen Phase braucht es diese Wechsel auch, um eine gewisse Frische reinzubringen. Wir trainieren im Moment aber oft mit einer reduzierten Truppe wegen der vielen Spiele, sind von einer schwierigen Partie am Donnerstag erst am Freitag zurückgekehrt. Für sie ist es das Spiel des Jahres. Darum ist das nicht immer einfach.

Für Sie auch nicht, Sie spielen momentan nicht viel.

Klar, ich bin drei Mal ohne Minuten geblieben, das war nicht ganz einfach für mich. Vor allem auch, weil es davor gut gelaufen ist und ich viel gespielt habe. Aber wenn man jetzt wieder spielen darf in einer solchen Partie, einem wichtigen Match für uns, ist es schön, das mit einem Erfolgserlebnis abschliessen zu können.

