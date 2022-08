Esaf in Pratteln: Hoffen auf einen neuen Baselbieter Eidgenossen

Esaf Das Hoffen auf einen neuen Baselbieter Eidgenossen und frischen Zulauf für die Schwingkeller Die Chancen sind intakt, dass einer der fünf Schwinger aus dem Baselbiet am Esaf in Pratteln einen Kranz gewinnt. Genauso setzen die Verantwortlichen des kantonalen Schwingerverbandes darauf, dass das Eidgenössische neue Jungschwinger animiert. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Auf den letzten Metern empfohlen: Der Ettinger Samuel Brun (weiss) beim Schwägalp-Schwinget am 14.August gegen den Zürcher Samir Leuppi. Keystone

Für alle Baselbieter Schwinger ist es eine einmalige Chance, zu Hause an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) teilzunehmen. Fünf Baselbieter wurden für das Fest in Pratteln vom Nordwestschweizerischen Schwingverband selektioniert. Aus Basel-Stadt und aus dem Schwarzbubenland schaffte es keiner ans «Eidgenössische».

Die fünf Baselbieter vereint das Ziel, am Sonntagabend von einer Ehrendame einen Kranz verliehen zu bekommen. Mit einem Kranz werden die besten 15 bis 18 Prozent der Schlussrangliste ausgezeichnet. Sie werden fortan in Schwingerkreisen als «Eidgenossen» betitelt.

Lars Voggensperger. zvg

Die Chancen sind intakt, dass es am Sonntagabend einen neuen Baselbieter «Eidgenossen» geben wird. Zuletzt gelang dies Damian Zurfluh aus Buckten 2007 in Aarau. Bereits drei Jahre zuvor erkämpfte er sich in Luzern Eichenlaub. Die meistgenannten Anwärter für einen Baselbieter Kranz sind 15 Jahre später der Liestaler Adrian Odermatt und Lars Voggensperger aus Schönenbuch.

Adrian Odermatt. zvg

Dank hervorragenden Leistungen wurden auch die nationalen Beobachterinnen und Beobachter auf Odermatt aufmerksam. Dass er am Baselstädtischen Schwingertag in diesem Jahr im Schlussgang den meistgenannten Königsanwärter Samuel Giger arg in Bedrängnis brachte, hievte ihn bei gewissen Schwingfans sogar in den erweiterten Favoritenkreis. Auch bei Lars Voggensperger war in dieser Saison dank guter Resultate schon früh klar, dass er es ans Heim-Esaf schaffen wird. Als bester Baselbieter belegt Adrian Odermatt aktuell in der Jahreswertung Position 16, Lars Voggensperger Position 37.

Ein Routinier und ein Jungspund

Roger Erb. zvg

Mit 29 Jahren ist Roger Erb, der in Metzerlen wohnt und für den Schwingklub Oberwil antritt, der Routinier des Quintetts, das für den Basellandschaftlichen Kantonal-Schwingerverband an den Start geht. Er hatte einen schwierigen Einstieg in die Saison und holte erst am Baselstädtischen Schwingertag an Auffahrt seinen ersten Kranz. An den vergangenen beiden Eidgenössischen Schwing- und Älplerfesten war er jeweils der beste Baselbieter.

Erb könne an einem guten Tag jeden Gegner in Bedrängnis bringen, schwärmt Stefan Aebi, Mediensprecher und Vorstandsmitglied des Basellandschaftlichen Kantonal-Schwingerverbands. Als grösste Nachwuchshoffnung im Kanton preist Aebi den erst 18-jährigen Jonas Odermatt an. Der jüngere Bruder von Adrian Odermatt gewann dieses Jahr gleich in seiner ersten Saison bei den Aktiven am Solothurner Kantonalschwingfest seinen ersten Kranz. Für ihn gelte es, am «Eidgenössischen» in Pratteln wichtige Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln, so Aebi. «Ich bin sicher, dass er uns künftig noch viele Erfolge bescheren wird.»

Jonas Odermatt. zvg

Auf den letzten Metern empfahl sich der Ettinger Samuel Brun. Zu Beginn der Saison kämpfte er noch mit einer Verletzung, konnte aber mit Kranzgewinnen am Aargauer Kantonalschwingfest und am Nordwestschweizer Teilverbandsfest im Juli beziehungsweise Anfang August glänzen.

Der 23-jährige Turnerschwinger konnte in seiner Karriere bereits 14 Kränze einheimsen und nahm mit den Esaf 2016 und 2019 sowie dem Kilchberger Schwinget im vergangenen Jahr bereits an drei Festen mit eidgenössischem Charakter teil. Andrj Gerber vom Schwingklub Liestal und Remo Kocher vom Schwingklub Binningen wurden vom Nordwestschweizerischen Schwingerverband als Ersatz nominiert.

Heimvorteil soll Impuls für die Zukunft geben

Mit fünf Schwingern ist das Baselbiet im Vergleich zu Zug 2019 (acht Selektionierte) und Estavayer 2016 (sechs) beim Heimspiel schmaler vertreten als in den vergangenen Jahren. Auf die Selektion hat sich der Heimvorteil also nicht ausgewirkt.

Es sei nicht die Erwartung des Kantonal-Schwingerverbands gewesen, dass deutlich mehr als fünf bis sieben Baselbieter Schwinger für das Heim-Esaf selektioniert werden können, betont Mediensprecher Stefan Aebi. «Unsere Hoffnung und Erwartung ans ‹Eidgenössische› bei uns in der Region liegt darin, dass es neue Jungschwinger motiviert, in den Schwingkeller zu gehen.» Aebi glaubt sogar: «Wenn ich in der Region unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass wir dank des Eidgenössischen Schwingfests den FC Basel als Gesprächsthema Nummer 1 im Bereich des Sports abgelöst haben.»

Trotz des kleinen Aufgebots ist Aebi vorsichtig optimistisch: «Ich denke, dass es im Bereich des Möglichen liegt, dass wir am 28.August 2022 einen neuen eidgenössischen Kranzgewinner aus dem Baselbiet feiern dürfen.»

Esaf 2022 in Pratteln Mit einem Open-Air-Konzert auf dem weitläufigen Festgelände in Pratteln wird am Donnerstag (ab 17.45 Uhr) das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest lanciert. Am Freitag ist ein Umzug vom Dorfzentrum zum Festgelände der Höhepunkt (14 bis 17 Uhr). Am Samstag (7.30 Uhr: Einzug der Schwinger; 8.00 Uhr: Anschwingen) und am Sonntag (7.45 Uhr: Ausstich 5.Gang) ist die 50900 Zuschauer fassende Arena der Mittelpunkt. Alle Informationen zum Fest: www.esaf2022.ch

