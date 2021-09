FCB-Spieler Eray Cömert im grossen Interview

Europäisch unterwegs Eray Cömert im grossen Interview: «Ich habe Potenzial nach oben, das weiss ich» Vor Heimspielen in der Conference League trifft die bz jeweils einen FCB-Spieler an einem speziellen Ort. Dieses Mal Eray Cömert bei den Löwen im Basler Zolli. Dort spricht der Verteidiger über die Enttäuschung über seinen Nicht-Wechsel, wieso er neue Impulse braucht, was ihm am Löwen so fasziniert und wieso der neue FCB so gut ist. Céline Feller Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

«Ich will unbedingt einmal eine Safari machen. Das steht definitiv auf meiner Liste», sagt Eray Cömert, während er bei den Löwen im Zolli ist. Nicole Nars-Zimmer

Eray Cömert kennt den Weg sehr genau. Einmal quer durch, dann rechts abbiegen. Zwar gab es in seiner Familie früher fast nur Fussball – «Mein Vater hat gespielt, mein Bruder auch, und ich habe ja auch ein bisschen was mit Fussball am Hut», sagt er lachend – aber es gab auch noch Anderes. Besuche im Zolli beispielsweise. «Ich gehe auch heute hier gerne noch spazieren», erzählt er, als wir uns den Weg zu dem Ort bahnen, wo wir uns mit dem 23-Jährigen verabredet haben: Dem Löwen-Gehege. Majestätisch liegen sie da, in der Sonne. Diese Wesen, die der Innenverteidiger des FC Basel als sein Lieblingstier bezeichnet.

Eray Cömert, was fasziniert Sie so an diesen Wesen? Sie haben sich den Kopf eines Löwen auch auf Ihr Bein tätowiert.

Eray Cömert: Der Löwe steht für Dinge, die ich in mir wiedererkenne auf dem Platz. Die Präsenz, Leadership, die Aggressivität. Er geht voraus, ist der Boss. Genau das möchte ich in unserer Abwehr auch verkörpern. Und meine Beute auf dem Feld ist der Ball, der soll mir gehören.

Während Cömert vor und mit seinem Lieblingstier posiert, kommt ein kleiner Junge zu ihm. «Sie sehen aus wie Eray Cömert», sagt er. Cömert lächelt und erwidert: «Der bin ich auch!» Dann ist es passiert. Cömert posiert für diverse Selfies – und die Löwen, die sind für die Kinder plötzlich nicht mehr spannend. Als der Trubel sich legt, erzählt Cömert, dass solche Dinge mittlerweile häufiger passieren. «Seit der EM, die hat etwas verändert.» Und das, obschon er während des ganzen Turniers nicht zum Einsatz kommt.

Wie war diese EM für Sie, auch ohne Einsatz?

Es war eine einmalige Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Es war das erste Mal für mich, seit ich in der U15-Nati in den Auswahlen bin, dass ich an einem grossen Turnier dabei sein durfte. Mit der U17 und U19 konnten wir uns leider nie qualifizieren. Dass das erste Mal gleich mit der A-Nati an einer EM ist, ist einmalig und etwas, was mich auch extrem stolz macht. Dass ich nicht zum Einsatz kam, war für mich absolut kein Problem. Ich wusste, dass ich zu den Jüngsten gehöre. Ich war dabei und schon nur das hat mich weitergebracht. Dass wir dann noch so weit gekommen sind, ist natürlich noch spezieller.

Cömert erzählt, wie die Spieler, die sich über Wochen in einer Bubble befanden, nur via Videos von Freunden und Familie mitbekommen hatten, was in der Schweiz abging. «Das war unglaublich», schwärmt er. Und wenn er davon erzählt, von diesem Anlass, dann strahlt er noch ein bisschen mehr, leuchten die Augen.

Eray Cömert im Gespräch. Nicole Nars-Zimmer

Was macht einen solchen Anlass so speziell?

So etwas Grosses habe ich schlicht noch nie erlebt. Du kommst ins Stadion und die Atmosphäre, dieses Feeling ist einfach noch einmal etwas ganz anderes. Es ist zwar ein Turnier – wie es die Europa League auch war, in der wir dabei waren – aber es ist einfach noch einmal eine Dimension höher. Oder zwei. Ich kann es aber kaum in Worte fassen. Das ist ganz schwierig. Aber ich hoffe, ich darf weitere solche Momente erleben. Irgendwann auch mit Einsätzen.

Beim FC Basel ist Eray Cömert Stamm- und Führungsspieler. Wie der Löwe, der ein Rudel auch mal anführen kann. Der Boss der Abwehr – und vor allem die Konstanz seit Jahren. Bei der Nationalmannschaft aber ist er noch eher ein Löwenjunges. Ein Pflichtspiel durfte er bislang absolvierten, ansonsten durfte er nur in Testspielen ran.

Was müssen Sie tun, damit Sie auch in der Nati den Schritt zum Stammspieler machen können?

Wir haben auf meiner Position Spieler, die in der Bundesliga oder der Premier League spielen. Die haben schon nochmal ein anderes Niveau als die Spieler in der Schweiz. Schauen Sie: Ich bin in der Super League etabliert, spiele hier meine vierte oder fünfte Saison. Aber in der Nati sind die Besten der Besten, die Konkurrenz ist riesig. Es ist einfach noch einmal ein Level höher, das höchste überhaupt im Fussball. Wenn man da zu den Stammspielern gehören will, ist es meiner Meinung nach schwierig, wenn man in Anführungs- und Schlusszeichen nur in der Super League spielt. Da muss man ehrlich sein. Ich will mich in der Nati etablieren, ich will dort zu einem wichtigen Spieler werden. Dass der Schritt dort hin noch ein bisschen dauert, ist mir klar, der Schritt ins Ausland würde mir diesbezüglich aber extrem sicher helfen.

Es geht keine Transferperiode vorbei, in der Sie nicht mit Vereinen im Ausland in Verbindung gebracht werden. Wieso sind Sie noch hier?

Das hat mehrere Faktoren. Corona hat sicher seinen Anteil daran. Die Klubs waren vorsichtig, wussten nicht, wie es weiter geht. Das Transferfenster war ruhig, letzte Saison sind vor allem Spieler gewechselt, die ablösefrei waren. Dieses Mal ist auf meiner Position allgemein wenig passiert. Das ist sicher mitunter ein Grund, wieso ich immer noch hier bin. Nebst dem, dass der FCB mein Jugendverein ist und ich nach wie vor gerne hier spiele. Solange ich das bei Basel spiele, gebe ich ganz klar mein Bestes für den FCB. Aber es ist kein Geheimnis, dass es mein Ziel ist, den Schritt ins Ausland zu wagen.

Wohnen Sie auch deshalb noch immer zu Hause, weil es sich nicht lohnen würde, etwas Eigenes zu suchen?

Das ist der Hauptgrund, ja. Aber ich habe auch sonst keinen Drang, auszuziehen. Es kommt sicher nicht mehr oft vor, dass Spieler so lange zu Hause bleiben, aber ich fühle mich einfach sehr wohl. Ich habe ja schon einmal alleine gewohnt, aber ich schätze es, bei meiner Familie zu sein, die mich, seit ich mit dem Fussball angefangen habe, immer unterstützt hat.

Links verschlingt eine Löwin ihr Essen. Eray Cömert sagt: «Meine Beute auf dem Platz ist der Ball.» Nicole Nars-Zimmer

Und Ihre Mutter macht die Wäsche, haben Sie mir mal erzählt. Das ist auch praktisch.

Natürlich! (lacht) Aber: Ich kann es auch selbst, so ist es nicht.

Zurück zum Sportlichen. Dachten Sie diesen Sommer mal: «Jetzt ist endlich mal Zeit für einen Transfer»?

Ich spielte sicher mit dem Gedanken, das sage ich Ihnen offen und ehrlich. Schon letzten Sommer habe ich persönlich gespürt, dass ich den nächsten Schritt irgendwann machen möchte, um mich weiter entwickeln zu können. Damals war mit Corona aber alles noch komplizierter. Ich wollte den nächsten Schritt machen, um meine Karriere weiter entwickeln zu können. Ich habe Potenzial nach oben, das weiss ich. Und klar, ich bin noch jung. Ich brauche aber stets neue Impulse, zum Beispiel in Form einer stärkeren, grösseren, intensiveren Liga, in der alles noch einmal schneller geht. Leider ist es diesen Sommer noch nicht passiert, es ist am Ende aber auch kein Wunschkonzert und wie gesagt, unglücklich bin ich hier ja keineswegs.

Wie einfach ist es dann, das zu akzeptieren?

Letzten Sommer hatte ich schon das Gefühl, dass es klappen könnte, weil wir da im Vorfeld eine gute Saison gespielt hatten. Gerade auch mit dieser so erfolgreichen Europa-League-Kampagne. Als es dann nicht geklappt hat, war eine gewisse Enttäuschung da. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen, jedoch folgte eine wirklich miserable Saison, wenn man das so sagen kann.

Miserabel sportlich, oder auch mit dem Drumherum im Klub?

Da hingen viele Dinge zusammen und ich denke, dass ich dazu nicht viel sagen muss. Es war eine schwierige Saison für mich persönlich und mir ist bewusst, dass es nicht meine Saison war. Nachdem Patrick Rahmen gekommen ist, habe ich aber gespürt, dass es aufwärts geht, dass wir neue Impulse bekommen haben. Als Mannschaft, aber auch für mich persönlich. Meine Leistungen haben sich wieder stabilisiert, oder gingen wieder nach oben. Jetzt versuche ich, an meine guten Leistungen anzuknüpfen. Aber für mich ist das nicht einfach. Schauen Sie…

Ja?

Ich bin zwar noch jung, habe für mein Alter aber schon viel Erfahrung. Von aussen ist daher immer oft die Meinung: Mache ich ein gutes Spiel, ist das nur logisch, weil ich mich in der Schweiz so etabliert habe. Ich muss gut spielen, schliesslich bin ich schon lange da. In solchen Situationen, auch wenn das hart klingt, kann man als Spieler nur verlieren. Denn, wenn man mal ein schlechtes Spiel einzieht, sehen alle nur die Erfahrung, nicht aber den Fakt, dass jeder mal einen schlechten Tag einziehen kann. Egal was für eine Erfahrung oder welches Alter er hat.

In Ihrem jungen Alter sind Sie aber, wie Sie selbst sagen, schon der Boss, der Anführer der Löwenherde, zu der gerade auch in der Abwehr viele neue, junge Spieler dazu gekommen sind, die Sie bändigen und führen müssen.

Dieser Leader-Typ bin ich und diese Führungsrolle versuche ich immer auf den Platz zu bringen. Von hinten her alles aufräumen zu können. Das klappt gut. Das ist einfach in mir drin, das kann ich nicht abstellen. Aber wie Sie sagen, sind es viele neue Spieler. Das muss sich noch stabilisieren.

Wie leben Sie diesen Leadership konkret aus?

Ich versuche extrem viel mit den Jungen zu kommunizieren. Im Spiel, wenn ich etwas sehe. Oder mal vor einem Match. Ich kenne unsere gegnerischen Teams schon genug lange, weiss, wie sie auftreten und kann dann beispielsweise Andy Pelmard sagen, worauf genau er bei einem Stürmer achten muss. Zu diesem Leadership gehört aber auch, dass die erfahreneren Spieler im Team mich hören und als Teil von dieser erfahrenen Gruppe sehen.

Eray Cömert beim Spaziergang durch den Zolli. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Leadership ist etwas, das Sie auch schon im Nachwuchs ausgezeichnete. Woher haben Sie das? Kommt das von Ihrem Vater oder Ihrem Bruder?

Das ist eine gute Frage, ob das mein Vater oder mein Bruder auch haben. Sie sind beide sehr dominante Leute, vor allem mein Bruder. Der ist noch präsenter als ich, vielleicht kommt es daher von ihm (lacht). Wir sagen beide immer unsere Meinung, aber das ist auch gut so. Nach jedem Spiel trennen wir das Bruder-Dasein vom Fussballer-Dasein. Er ist da eiskalt, direkt. Wenn ich schlecht war, sagt er das. Wenn ich der Schlechteste war, sagt er das auch. Das finde ich gut. Alles andere bringt mir nichts.

Wie gehen Sie mit der Enttäuschung einer schlechten Leistung oder eines Nicht-Transfers um?

Mir gehen dann viele Gedanken durch den Kopf. Es gibt immer Gründe. Bei allem, was passiert. So denke ich. Die harte Arbeit, die ich investiere, und die Extra-Trainings, die ich absolviere, werden irgendwann belohnt. Davon bin ich überzeugt.

Was für Extra-Trainings machen Sie?

Im Fitnessbereich oder auch im mentalen Bereich mit einem Mentalcoach.

Sind das die Impulse, die Sie sich noch holen können, wenn Sie schon keine neuen Anreize durch eine neue Liga bekommen?

Genau, das war ein Punkt für mich, nachdem die Transfers nicht geklappt haben und die vergangene Saison so schlecht war. Ein Mentalcoach ist ja nichts Schlechtes, sondern es bringt einen nur weiter. Wir sind regelmässig in Kontakt. Dieser offene, ehrliche Austausch hilft mir und unterstützt mich. Denn schwierige Phasen wirst du immer wieder haben in der Karriere. Wenn du dann neben der Familie eine Drittperson hast, die dich unterstützt, ist das wertvoll.

Ist es noch immer ein Tabu-Thema, einen Mentaltrainer zu haben?

Ich finde nicht. Beim Fussball geht viel über den Kopf. Klar musst du physisch bereit sein und mittlerweile ist das auch jeder. Du musst aber auch im Kopf bereit sein, auf den Matchtag, den Tag X. Das ist nicht einfach. Daher ist ein Mentaltrainer nur gut.

Was hilft Ihnen sonst noch, auf ein Spiel hin bereit zu sein?

Ich bete vor jedem Spiel. Für die Gesundheit, dass ich mich nicht verletze und für einen erfolgreichen Ausgang.

Sind Sie sehr religiös?

Ich bin religiös, aber nicht extrem. Ich bete, aber ich besuche beispielsweise keine Moscheen. Es ist eher eine ruhigere Art, meine Religiosität auszuleben.

Sie haben die für Sie schlechte letzte Saison angesprochen. Gab es für Ihre persönliche Baisse einen Zusammenhang mit dem, was im Verein passiert ist?

(wartet lange) Ins Detail will ich nicht gehen, das ist Vergangenheit und ich habe damit abgeschlossen. Aber meiner Meinung nach war die Saison durch und durch – in der Kabine aber auch Drumherum – miserabel. Es war keine Saison, in der man besser wurde. Es war keine Saison, in der man sein Niveau halten konnte. Für mich war es gar eher eine Saison, in der ich schlechter geworden bin.

Drehen wir es um und schauen ins Hier und Jetzt. Ist denn jetzt so vieles besser, von der Kabine bis in den Turm, dass das auch dazu führt, dass Sie wieder besser spielen?

Was im Turm passiert, ist für mich etwas, das mich nicht gross interessiert. Mich interessiert das, was in der Mannschaft und im Staff passiert. Das Andere können wir sowieso nicht beeinflussen. Mir ist wichtiger, dass wir im Moment eine harmonierende Mannschaft haben. Wir haben zwar viele neue Spieler, viele gute Talente, aber auch die brauchen Zeit.

Ein nachdenklicher Eray Cömert sagt: «Vergangene Saison war eine, in der ich schlechter wurde.» Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Sie sagen das Zauberwort: Talent.

Ja. Gewisse haben ja bereits eingeschlagen, andere werden es noch tun. Die Jungen kommen aus anderen Ländern, haben zum Teil erst selten bei den Profis gespielt, geschweige denn international. Da sind wir Erfahrenen gefordert, die durch die letzte Saison auch noch enger zusammengeschweisst wurden. Ich glaube, wir haben zusammen mit dem Staff einen guten Mix. Patrick Rahmen macht es super. Wirklich. Er ist zu jedem Spieler offen und ehrlich. Das spürt die Mannschaft und das ist für mich auch ein Grund, wieso es so gut läuft und wir bis jetzt noch kein Spiel verloren haben.

Am Deadline-Day kamen nochmal vier Neue dazu. Wurde das funktionierende Kollektiv dadurch etwas aus dem Lot gebracht?

Klar hat man nach der Nati-Pause gespürt, dass gewisse Automatismen noch nicht greifen. Das ist aber auch normal. Wenn so viele Neue da sind, ist es anfangs nie einfach, bis sie integriert sind. Ich musste mich mit Andy auch zuerst finden und wir sind auch immer noch in einem Prozess. Es ist im Moment auch noch nicht alles perfekt. Aber es entwickelt sich etwas.

Sie sind schon lange dabei, können Vergleiche ziehen. Ist diese Mannschaft eine, die mit YB mithalten kann?

Finde ich schon, ja. Wir können etwas reissen in dieser Saison. Wichtig ist aber: Wir haben aktuell eine Erfolgsserie. Keiner weiss, ob und wann wir ein Spiel verlieren oder eine schlechte Phase haben werden. In diesen Momenten müssen wir einfach darauf achten, als Mannschaft nicht auseinander zu brechen. Wir müssen an uns glauben. Unser Potenzial ist da, das merke ich. YB ist zwar noch immer so stark wie in den vergangenen Jahren. Aber wir können mithalten. Und: Es liegt alles in unseren eigenen Händen.

Letzteres ist ein grosser Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Jahren.

Genau.

Ein weiterer grosser Unterschied ist auch die Führung. Wie ist ihr Kontakt mit David Degen? Wie präsent ist er?

Ich kannte ihn vorher nicht wirklich. Aber er ist sehr präsent, ist bei internationalen Spielen immer mit dabei. Ich finde diese Präsenz gut, das gehört dazu. Gross mit ihm geredet habe ich bis jetzt aber noch nicht.

Die internationalen Reisen absolviert der FCB mittlerweile in der Conference League. Wie sehen Sie diesen Wettbewerb bislang?

Schlussendlich ist es auch ein internationaler Wettbewerb. Da will jeder dabei sein, auch wenn das der dritte von drei Wettbewerben ist. Klar wären wir gerne in einem der anderen vertreten, aber es gibt ja Gründe, die dazu geführt haben, dass der Zweite der Super League nur in der Conference League antreten kann. Am Ende misst du dich hier genauso mit internationalen Spielern auf einem europäischen Level. Das sehe ich als gute Sache. Dieser Wettbewerb ist eher für die kleineren Teams, damit die auch mal die Chance haben. Auch wenn wir jetzt nicht gerade ein kleiner Verein sind und meiner Meinung nach eher in die anderen Wettbewerbe gehören (lacht). Aber gerade mit Qarabag, gegen die wir schon gespielt haben, hatten wir einen meiner Meinung nach sehr guten Gegner.

Überraschend gut sogar?

Ein bisschen. Wären die in der Super League, würden sie vorne mitspielen und mit uns und YB konkurrenzieren. Da bin ich mir sicher. Es ist wirklich eine super Mannschaft. Sie hat uns in der Spielart auch ein bisschen an uns erinnert. Jetzt kommt mit Kairat Almaty ein eher unbekannter Gegner, von dem ich ehrlichgesagt davor noch nie etwas gehört hatte. Aber wir spielen zu Hause, wo wir noch kein Spiel verloren haben und um diese Heimstärke wissen die anderen Teams auch. Ich bin zuversichtlich für dieses Spiel heute und es gibt nur etwas: Drei Punkte. Das muss der Anspruch sein.