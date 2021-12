Liam Millar: «Die Familie zu verlassen, war mein Opfer»

Europäisch unterwegs FCB-Flügelspieler Liam Millar im grossen Interview: «Die Familie zu verlassen, war mein Opfer» Liam Millar ist einer der besten Sommertransfers des FC Basel. Ein Gespräch über seine frühen Rückschläge in der Karriere, den Einfluss von Mohamed Salah auf seinen Wechsel zum FCB und seinen Traum, kanadische Kinder glücklich zu machen. Simon Leser Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Auf dem Eis ist Liam Millar noch in der Übungsphase. Auf dem Rasen wird er für den FC Basel immer wichtiger. Nicole Nars-Zimmer

Liam Millar braucht sich keine Schlittschuhe auszuleihen. «Als Kanadier hat man solche», sagt er und grinst, als er durch den Eingang der Kunsteisbahn Margarethen tritt. In der Hand hält er zwei Schlittschuhe, Teile des Materials aus Karbon glänzen golden. Der Preis: um die 600 Franken. Die Schuhe lassen den Eindruck entstehen, dass hier ein professioneller Eishockeyspieler die Aufwartung macht. «Wenn mich Leute damit sehen, bekommen sie das Gefühl, dass ich gut sein muss. Doch zuletzt bin ich wieder fünf Mal hingefallen», gibt Millar zu. Denn der Kanadier ist auf dem Eis noch in der Übungsphase. Gerade ist er dabei, das richtige Bremsen zu üben, damit er nicht einfach in die nächstbeste Bande fahren muss. Auch Teamkollegen nimmt er ab und an mit, Sergio Lopez beispielsweise. «Er ist auf dem Eis schrecklich. Aber er ist ja auch Spanier.»

Liam Millar, war es für Sie als in Toronto geborener Kanadier nie der grosse Traum, mal in der weltbesten Eishockeyliga zu spielen?

Liam Millar: Nein. Seit ich acht bin, will ich Fussballer werden. Eishockey machte mir nie wirklich Spass, bis vor fünf Jahren, als ich mich dafür zu interessieren begann. Das erste Mal so richtig auf dem Eis war ich erst vor zwei Jahren. Meine Frau spielte in den USA auf hohem Niveau Eishockey und bringt es mir gerade bei. Ich will mit meiner Tochter zusammen aufs Eis gehen können, wenn sie es lernen wird. Die ersten Versuche hat sie schon unternommen.

Sie waren auch schon an einem Spiel des EHC Basel. Wie beurteilen Sie das Niveau?

Nun, es ist ja die dritte Schweizer Liga. Da ist das Niveau schon nicht so gut wie in der ersten. Basel war 0:4 hinten und schoss am Schluss noch drei Treffer. Es war also intensiv, die Stimmung gut. Und ich war unter anderem mit Matias Palacios und Sergio Lopez dort. Die hatten in ihrem Leben noch nie Eishockey gesehen. Ich zeige ihnen neue Sportarten. (lacht)

Was ist Ihre Lieblingsmannschaft?

Die Toronto Maple Leafs. Wenn du aus Toronto kommst und die nicht unterstützt, giltst du als Verräter.

Toronto. In der Millionenstadt Kanadas ist Liam Millar vor 22 Jahren geboren. Aufgewachsen ist er in Brampton, ganz in der Nähe Torontos. Seine Wohngegend sei «rough» gewesen. Rau. Doch es ist ein Ort, der erstaunlich viele Sportler herausbringt, weshalb Millar immer mal wieder gefragt wird, ob dort etwas im Leitungswasser versteckt ist. So kommen etwa Tennisspieler Milos Raonic oder Eishockeylegende Rick Nash aus Brampton. Auch Millar findet schnell Halt durch den Sport. Er spielt Basketball, auch Volleyball gefällt ihm. Doch er entscheidet sich für Fussball und landet bei North Mississauga – einem kanadischen Amateurverein.

Warum wählten Sie Fussball?

Da war ich am besten und am leidenschaftlichsten. Auch im Basketball war ich gut. Doch letztlich bin ich froh, habe ich mich für Fussball entschieden, denn für einen Basketballspieler bin ich nicht gross genug. (lacht)

Ihr Vater spielte ebenfalls Fussball, unter anderem in England. Welchen Einfluss hatte er auf Ihre Wahl?

Einen grossen. Er hat mich mein ganzes Leben gefördert und meinen Traum, Fussballer zu werden, unterstützt. Er zog mit mir auch nach England.

England. Mit 13 Jahren verlagert sich der Lebensmittelpunkt Millars: Von Toronto nach London. Er wird in die Akademie von Fulham, damals in der Premier League, aufgenommen. Es ist ein früher Schritt aus dem gewohnten Nest heraus. Einer, der unerwartet kommt und der seine Karriere entscheidend beeinflusst. Millar erzählt ausführlich und offen darüber. Mit einer Reife, die für einen 22-Jährigen überraschend kommt. Die aber auch davon zeugt, dass Millar schon früh in der Karriere Hürden überwinden musste.

Weshalb wurde Fulham auf Sie, der in Kanada bei einem Amateurverein spielte, aufmerksam?

Ich wurde zuerst von Toronto FC aus der höchsten kanadischen Liga gescoutet. Doch nach zwei Monaten haben sie mich wieder heimgeschickt. Das machte mich wütend und es war schwierig, das zu verarbeiten. Mein Vater war damals Trainer bei North Mississauga, wo ich ebenfalls spielte. Er wurde mit seiner Jungs, die zwei Jahre älter waren, zu einem Turnier nach England eingeladen. Er wollte mich mitnehmen, da ich zuvor von Toronto nicht aufgenommen wurde und ich bedrückt war. Beim Turnier gab es eine Mannschaft in meinem Alter, die zu wenige Spieler hatte. Mein Vater erfuhr davon und sagte ihnen, ich könne mitspielen, denn ich habe ein gutes Level. Sie nahmen mich.

Und Sie überzeugten?

Ich schoss in vier Spielen 16 Tore. Ich spielte wirklich stark. Danach wollten mich Fulham, West Bromwich und Stoke City zu einem Probetraining einladen. Ich hatte damals keine Ahnung, wer die beste Akademie hatte, da ich nichts über den englischen Fussball wusste. Da schaute ich auf die Rangliste und sah, dass Fulham am weitesten oben stand. Also ging ich dorthin.

In Fulham überzeugt Millar schnell. Überrascht sei er darüber schon gewesen, da er zuvor in seiner Heimat abgewiesen wurde. Im ersten Training schiesst er einen schönen Volleytreffer, «bis zum heutigen Tag einer der schönsten Treffer meiner Karriere». Fulham bietet ihm an, zu bleiben. Und so zieht er mit 13 Jahren nach England.

Wie war das für Sie, so jung das gewohnte Umfeld zu verlassen?

Ich weinte viel. Ich verliess meine Mutter, meine Schwester, meinen Bruder und alle Schulfreunde. Das war sehr schwierig. Es dauerte eineinhalb Jahre bis ich mich in England wohlfühlte. Ich bin glücklich, dass ich es durch diese Zeit schaffte. Wenn du in deinem Leben etwas erreichen willst, musst du Opfer erbringen. Meine Heimat und meine Familie in diesem Alter zu verlassen, war mein Opfer. Aber das braucht es, um deine Träume zu verfolgen.

War es für Sie trotz Heimweh klar, den Traum weiter zu verfolgen?

Ja. Natürlich hatte ich Dellen in meiner Karriere, zuerst als ich in Toronto abgelehnt wurde, dann als ich versuchte, mich an das Leben in England anzupassen. Da hätte ich hinterfragen können, ob mein Weg der richtige ist. Aber am Ende des Tages war ich mental stark genug. Ich steckte alles, was ich habe, in meinen Traum. Und klar: Am Ende brauchst du im Fussball auch Glück.

Sind Sie mental stärker als andere aufgrund dieser Rückschläge?

Vielleicht. Aber letztendlich muss jeder Spieler ein Opfer erbringen, um es weit zu schaffen. Wenn du nichts opfern musst, hast du grosses Glück. Aber meine Rückschläge halfen mir, in einem viel jüngeren Alter zu reifen, als ich es sonst gemacht hätte. Dafür sind die Rückschläge da. Um dich weiterzubringen. Natürlich lassen sie dich im Moment schlechter fühlen. Aber sie sind nicht da, um dich herunterzuziehen.

Nach drei Jahren bei Fulham wechselten Sie nach Liverpool. Wie weckten Sie das Interesse eines der grössten Vereine der Welt?

Nach den ersten harten eineinhalb Jahren in Fulham machte ich mich wirklich gut. Ich traf und assistierte oft. Als ich 16 war, kamen grosse Vereine in England auf mich zu. Liverpool stach heraus, da es am familiärsten und leidenschaftlichsten ist. Der Klub passt zu meiner Persönlichkeit und zu meinem Stil. Deshalb unterschrieb ich dort.

Wie war das für Sie als Junge aus Toronto?

Surreal. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell bei einem der grössten Klubs der Welt landen würde. Ich war der erste Kanadier, der für Liverpool unterschrieb, das ist eine grosse Errungenschaft. Es zeigte mir, dass ich alles erreichen kann, solange ich daran glaube. Und ich glaube noch immer dran.

Bei Liverpool erzielt Millar bei seinem Debüt für die U18 einen Hattrick. Trainiert wird er mit Steven Gerrard von einer Klublegende. Er hilft Millar dabei, konstanter und vor dem Tor unbarmherziger zu werden. «Ich hatte einige der besten Jahre mit ihm», sagt Millar. Später spielt der Kanadier für die U23, ist dort zwischenzeitlich Captain. Zwei Mal wird er ausgeliehen, ein Mal nach Schottland und ein Mal in die dritthöchste englische Liga. Den Durchbruch schafft er bei den Reds nicht. Das einzige Pflichtspiel bestreitet er anfangs 2020 im FA-Cup, als die U23 für die Profis, die von Trainer Jürgen Klopp geschont werden, einspringen dürfen.

Zählt dieser Einsatz im FA-Cup für Sie als Pflichtspiel für Liverpool?

Ja. Klar, wenn man es sich genauer anschaut, war es nur ein Spiel von uns aus der Akademie. Aber dennoch war es ein Pflichtspiel in einem regulären Wettbewerb. Also lasse ich es mir nicht nehmen, als erster Kanadier für Liverpool aufgelaufen zu sein. Aber natürlich hätte ich gerne mit Salah und den anderen Jungs zusammen gespielt, nicht nur in der Saisonvorbereitung. Aber ich nehme, was ich kriege. Und glücklicherweise bekam ich dieses Spiel.

Ihr gewannt es mit 1:0. An was erinnern Sie sich besonders?

Die Atmosphäre war unglaublich. Wir erwarteten vielleicht 20000 Zuschauer, weil wer will schon die zweite Mannschaft sehen. Aber nein. Das Stadion war voll, ausverkauft. Alle Fans waren hinter uns. Als wir das Tor erzielten, war es verrückt. Wenn 65000 Fans für dich jubeln, ist das surreal.

Letztlich blieb es bei einem Einsatz. Warum kamen nicht mehr dazu?

Ich hinterfrage immer mich selbst. Vielleicht habe ich nicht genug gemacht, mich nicht genug gepusht. Letztlich habe ich mich in Liverpool aber stark verbessert und dafür bin ich dankbar. Im Sommer musste ich mich dann entscheiden, ob ich wieder ausgeliehen werden oder anderswo mein Glück finden will. Als der FCB anklopfte, wusste ich, dass dies ein grosses europäisches Team ist, das in England sehr respektiert wird.

Basel. Es ist der vorerst letzte Schritt in Millars Karriere. Während Xherdan Shaqiri und Mohamed Salah ihre Karriere in Basel lancierten und letztlich in Liverpool spielten, macht er es umgekehrt. Mit den beiden über Basel geredet habe er aber nicht.

Weshalb ist Basel der perfekte Schritt für Sie?

Basel spielt fast immer europäisch und ich wollte dort schon immer für die besten Teams spielen. Basel ist ein perfektes Sprungbrett, um in diesen Wettbewerben Erfahrung zu sammeln. Und natürlich will ich Trophäen gewinnen. Letztlich hatte auch ein Salah einen grossen Einfluss. Man merkt daran, dass er für den FCB gespielt hat, dass der Klub starke Spieler herausbringen kann. Und bisher geniesse ich es hier auch sehr.

Als Sie kamen, wurden Sie als Mentalitätsspieler beschrieben. Können Sie dies erklären?

Ich will gewinnen und gebe immer Vollgas. Auch als Team müssen wir in jedem Spiel nach dem Sieg und letztlich nach Titeln streben. Ich wusste nicht, dass ich als Mentalitätsspieler beschrieben wurde. Aber das nehme ich gerne.

Sie sind seit sechs Monaten beim FCB und haben in 26 Spielen fünf Tore und vier Assists beigetragen. Sind Sie damit zufrieden?

Die ersten paar Monate waren schwierig, da ich nicht von Anfang an spielte. Dieses Gefühl, Ersatz sein zu müssen, hatte ich in meiner Karriere noch nie. Ich hatte zudem Mühe, mich an die Kultur und die neue Sprache zu gewöhnen. In meiner Karriere wurde in der Garderobe bisher immer Englisch gesprochen. Da kannst du dich schnell in Gesprächen einfügen und Freunde finden. In Basel sprechen die Spieler Deutsch, Französisch, Spanisch – eigentlich jede Sprache, ausser Englisch. Deswegen war es für mich schwierig, in Gespräche reinzukommen und Freundschaften zu schliessen. Aber jetzt geht es mir gut. Vor allem mit den Latinos habe ich neue Freunde gefunden.

Latinos gibt es viele in Basel: Matías Palacios, Sergio López, Arthur Cabral, Tomas Tavares, Joelson Fernandes, Gonçalo Cardoso, Jordi Quintillà – sie alle gehören der Latino-Gruppe an. Millar lernt in der Zwischenzeit Spanisch, doch geredet wird Englisch. «Es können es mittlerweile alle ganz gut, sogar Palacios, der noch kein Wort konnte, als ich kam», erzählt Millar lachend. Zusammen haben sie einen Gruppenchat, der mit Flaggen verziert ist: Argentinien, Brasilien, Spanien, Portugal – und Kanada. Es ist offensichtlich, dass Millar da aus der Reihe tanzt.

Wie kam es dazu, dass Sie sich als Kanadier mit den Latinos anfreundeten?

Als ich nach Basel kam, wusste ich zuerst einmal gar nicht, wo ich Platz nehmen sollte. Die Latinos sassen alle zusammen, und bei ihnen hatte es noch einen freien Platz. Ich setzte mich hin, und jetzt sind sie bei Weitem meine besten Freunde im Team.

In der Zwischenzeit scheinen Sie sich am linken Flügel durchgesetzt zu haben. Wie haben Sie das nach diesen Startproblemen geschafft?

Ich gab im Training weiter Vollgas und wollte mich stets in den Bereichen, in denen ich nicht so gut bin, verbessern. Ich war schon immer gut in den Dribblings, aber hatte dann Mühe, das Tor zu erzielen oder eines vorzubereiten. Zudem war ich schon auch über das technische Niveau der Liga überrascht. In der dritthöchsten englischen Liga kommst du mit einer schlechten Ballannahme noch davon. Hier nicht. Ich musste lernen, den Ball noch besser zu kontrollieren und präziser zu werden. Letztlich zahlte sich der Aufwand aus, denn ich starte nun regelmässig.

Gab es da einen Moment, als Sie merkten, dass Sie in Basel angekommen sind?

Ja, das war beim Auswärtsspiel gegen St.Gallen im September. Ich hatte schon die zwei Spiele zuvor gespielt und langsam wurde es besser. Gegen St.Gallen spielte ich wirklich gut und ich sagte mir: So komme ich voran. Ich wusste, dass ich Fortschritt mache. Das beruhigte meine Gedanken, sodass ich nicht immer zu streng mit mir bin.

Nach harzigem Start beim FC Basel durfte Liam Millar zuletzt einige Male jubeln. George M.michael/Freshfocus

Fühlten Sie besonderen Druck oder höhere Erwartungen, da Sie von einem Grossklub kommen?

Wenn du für einen Verein wie Liverpool gespielt hast, denken die Leute schon eher mal, dass du ein grossartiger Spieler sein musst. Das ist teilweise etwas streng, denn wir sind immer noch sehr jung und machen Fehler. Aber ob Sebastiano Esposito, Sergio Lopez oder ich, wir alle haben bisher gezeigt, dass wir grosse Qualität haben. Das ist ein Stück weit auch normal, da wir bei unseren Vereinen die besten Trainer der Welt hatten.

Es gibt da ein Ranking, das Sie unter den 33 besten europäischen Dribblern dieser Saison aufführt.

Wirklich?

Ja. Sie stehen vor Spielern wie Kylian Mbappe. Was sagt das über Ihr Spiel aus?

Ich habe die Stärke, an Spielern vorbei zu rennen und sie im Eins-zu-Eins-Duell herauszufordern. Darin war ich schon immer am stärksten. Ich will jetzt so bescheiden wie möglich klingen, aber das zeigt, welche Gefahr ich sein kann. Aber es gibt noch so viele Bereiche, in denen ich bei Weitem noch nicht so gut bin wie ein Mbappe. Wenn ich mal so gut wie er sein will, muss ich überall das gleich hohe Niveau haben, nicht nur beim Dribbling. Wievielter bin ich denn auf dieser Liste?

Im Mittelfeld.

Das akzeptiere ich. (lacht)

Nach dem 3:3 in Zürich sagten Sie, Sie können sich vor allem im letzten Drittel des Spielfelds verbessern. Wie kann man das verbessern? Da ist viel Intuition dabei.

Das ist es, aber ich würde nicht sagen, dass ich eine schlechte Intuition habe. Meiner Meinung nach muss ich manchmal egoistischer sein. Das bin ich schon, wenn ich nicht in der Nähe des gegnerischen Strafraums dribble. Da denke ich: Diesen Gegenspieler kann ich bezwingen, kein Problem. Doch bin ich im Strafraum drin, habe ich manchmal das Gefühl, abspielen zu müssen, anstatt selber zu schiessen. Da muss letztlich meine Entscheidungsfindung besser werden.

Millar hat nicht nur beim FCB in letzter Zeit Erfolge gefeiert, sondern vor allem auch mit der kanadischen Nationalmannschaft. Nach acht Spieltagen ist Kanada in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar Tabellenführer – vor Mexiko und den USA. Millar ist Teil der Erfolgsgeschichte. Er hat aufgrund seiner Grosseltern zwar auch den britischen Pass, ist aber Kanadier durch und durch. «Ich habe viele Eigenschaften eines klassischen Kanadiers. Zum Beispiel, dass ich mich praktisch für alles entschuldige», erklärt Millar.

Wissen Sie, wann sich Kanada zuletzt für eine WM qualifizierte?

War es 1976?

Nicht ganz.

Stimmt, es war 1986. Das ist genau unsere Motivation. Als ich aufwuchs, hatte ich keine Chance, eine kanadische Mannschaft an einer WM zu sehen. Wir wollen sicherstellen, dass andere Kanadier uns auf diesem höchsten Niveau spielen sehen können. Dass sie merken: Auch als Kanadier kannst du ein guter Fussballer sein. Spieler wie Alphonso Davies, Jonathan David und auch ich zeigen, dass wir Kanadier Grosses erreichen können. Wir wollen, dass kanadische Kinder an sich glauben.

Die Teilnahme an der WM wäre für Sie ein Traum, oder?

Definitiv. Jeder Fussballer träumt davon. Es ist mein grösster Traum und wäre meine grösste Errungenschaft, wenn ich das mit Kanada schaffe. Wir sind nahe dran, aber wir haben noch sechs Spiele vor uns.

Ein Nachteil dieser Nati-Spiele ist, dass Sie viel fliegen müssen. Wie gehen Sie damit um?

Ich wäre nicht überrascht, wenn ich in dieser Saison bereits eine Woche im Flieger verbracht hätte. Aber das bin ich mir gewöhnt, ich mache das schon mein ganzes Leben. Als Kanadier muss man immer überall herumreisen. Und solange man auch dann noch Leistung im Spiel erbringt, gibt es kein Problem.

Wie beschäftigen Sie sich ausserhalb des Fussballs?

Ich betreibe einfach generell gerne Sport, spiele Basketball, oder eben auch Eishockey. Aber 99,9 Prozent der Zeit beansprucht meine kleine Tochter.

Die Familie, insbesondere seine Frau Daniela und seine eineinhalbjährige Tochter, sind Millar sehr wichtig. Als die beiden zu Beginn seiner Zeit in Basel noch in Kanada weilten, war es für ihn noch schwieriger, da er niemanden gehabt habe, um zu reden. Jetzt, da sie da sind, fällt es ihm deutlich einfacher.

War es für Sie ein Wunsch, so früh Vater zu werden?

Ja. Für mich war klar, dass ich Profi werden wollte. Und da wollte ich früh ein Kind haben, damit es meine Karriere miterleben kann. Das ist eine Reise, die ich mit meiner Familie zusammen bestreiten möchte.

Stimmt es eigentlich, dass Ihnen die Mode sehr wichtig ist?

Selbstverständlich.

Weshalb?

Mir gefällt es, vorzeigbar auszusehen. Ich finde, als Profi musst du auch professionell aussehen und dir deiner Rolle als Vorbild bewusst sein. Wenn ich ins Training gehe, ist es mir egal, was ich anhabe. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe, dann will ich vorzeigbar sein. Damit, wenn mich jemand sieht, die Person auch weiss, dass ich professionell aussehe.

Heute geht es gegen Qarabag um den Gruppensieg. Sind das Ausgangslagen, die man als Profi besonders mag?

Ja, für mich ist das wie ein Final. Es ist eines, das wir wirklich gewinnen wollen, um Erster zu sein. Mit unseren Fans werden wir das hoffentlich schaffen.

