Was sich beim FC Basel seit dem Machtwechsel alles verändert hat

Bilanz nach ersten Saisonviertel Fast alles neu machte der Mai: Was sich seit dem Machtwechsel beim FC Basel verändert hat Am 11. Mai übernahm David Degen den FCB, nun beendet der Klub das erste Viertel unter ihm. Was hat Degen vom Versprochenen umgesetzt? Was nicht? Was hat er sonst verändert? Eine Aufarbeitung. Céline Feller Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

David Degen (links) und Bernhard Burgener bei der Stabsübergabe am

11. Mai 2021. Keystone

Wenn der FC Basel am Sonntag das Spiel gegen den FC Luzern beendet hat, dann beschliesst er auch das erste Quartal der Saison 2021/2022 und damit das erste Viertel der ersten Spielzeit unter David Degen. Knapp 150 Tage, nachdem Degen am 11. Mai an einer Pressekonferenz offiziell die Übernahme des FC Basel von Bernhard Burgener vermelden konnte. An diesem historischen Dienstag im Mai, an dem Fans Songs wie «Nie meh Bärnhard B» skandierten, gab Degen auch erste Versprechen ab, dafür, wie der FC Basel unter ihm aussehen und geführt werden solle, für was und wo der FCB stehen solle.

Wir schauen uns die wichtigsten Aussagen von Degen vom 11. Mai an, was daraus geworden ist und wie er den FCB darüber hinaus umgekrempelt hat.

«Klar ist für mich einfach, dass es einen Sportchef braucht»

Nach einer Saison ohne Sportchef und einem von Degen erkannten Vakuum auf dieser Position äusserte er sich dezidiert an seiner ersten Pressekonferenz. Ziemlich schnell zeichnete sich unter seiner Führung jedoch ab: Obschon er einen Sportchef wollte, wird es keinen geben. Und obschon Degen betonte, sich nicht ins Sportliche einmischen zu wollen, sind es er und Verwaltungsrat Christian Gross, die die sportlichen Hauptentscheide treffen, zusammen in einem Gremium mit Kaderplaner Philipp Kaufmann und Trainer Patrick Rahmen.

Degen ist es auch, der gemeinsam mit Kaufmann jeweils verhandelt. Raushalten geht also anders. Und wie zu hören ist, werden Spieler auch nicht wie stets betont nur dann geholt, wenn sich das Gremium einig ist. Degen hat am Ende das letzte Wort – auch, weil ihm immerhin 40 Prozent der Aktien gehören.

«Es gibt keine Alleinherrschaft mehr»

Diesen Satz sprach Degen so oft an der Pressekonferenz vom 11. Mai, dass auch beim Letzten, der nicht verstehen wollte, dass das ein Seitenhieb an Bernhard Burgener ist, irgendwann der Groschen fiel. Denn Burgener wurde genau diese Alleinherrschaft oft unterstellt. Beziehungsweise eine Herrschaft, in der er sich von zwei seiner engsten Vertrauten beraten liess: Karli Odermatt und Peter von Büren und bis zu seinem Tod natürlich auch von Martin Wagner.

Degen kann man nicht unterstellen, dass er nur seine Freunde um sich schart. Der Verwaltungsrat ist divers und zusammengestellt aus Menschen, die er selbst zuvor nicht alle kannte. «Im Verwaltungsrat sollen unabhängige Leute sein, die ihre Meinung einbringen», sagte Degen dazu. Und mit dieser Konstellation hat er das erreicht. Ebenfalls im März noch kaum gekannt hatte er Dani Büchi, der mittlerweile zwar sein engster Vertrauter beim FCB ist. Als Freunde muss man die beiden jedoch nicht bezeichnen.

Dani Büchi (links), David Degen (rechts) und FCB-Präsident Reto Baumgartner (Mitte) bei einem Spiel des FC Basel. Keystone

Degen und Büchi harmonieren, als Alleinherrschaft kann man ihre Führung nicht bezeichnen. Aber, und das ist dennoch vermehrt zu vernehmen: Ihre Führung ist eine mit eiserner Hand. Zimperlich gibt es nicht. Die Stimmung im Turm sei angespannt. Der Umbau ist entsprechend gross: Gut 20 Mitarbeitende haben selbst eine Veränderung gewünscht oder wurden bereits gekündigt. Das ist eine hohe Fluktuation für ein KMU mit zirka 250 Mitarbeitenden. Aber man habe den Laden aufräumen wollen, weil es nötig war – inklusive des Fakts, dass heilige Kühe nicht verschont wurden.

«Wir müssen einen und nicht spalten»

Damit sind wir bei diesem Zitat. Degen implizierte damit, dass unter der früheren Führung zu viel in die Brüche ging, sich Fronten auftaten. Genau das wollte man nicht mehr. Denn wenn die neue Führung von der alten etwas lernen konnte, dann: Die schlechte Stimmung im Turm widerspiegelt sich unweigerlich in den Leistungen auf dem Platz. Nun ist aber zumindest zu hören, dass Büchis harte Linie nicht gerade viele Fans findet.

In der Öffentlichkeit mussten Büchi, Degen und Co erstmals Kritik einstecken, als die altgedienten Ärzte um Felix Marti Knall auf Fall gehen mussten. Und auch Geschichten wie die Wutrede David Degens um Mitternacht nach dem Qarabag-Spiel sorgen nicht für eine traute Einigkeit beim FCB. Zwar ist man in der Mannschaft und mit dem Staff, wie es scheint, wieder eine Einheit.

«Nachdem Patrick Rahmen gekommen ist, habe ich gespürt, dass es aufwärtsgeht. Er macht es wirklich super», streicht auch Eray Cömert in einem Interview mit dieser Zeitung in dieser Woche heraus. Diese gute Zusammenarbeit zeigt sich auch auf dem Platz und am Fakt, dass das Team seit Saisonstart ungeschlagen ist – und damit seit 18 Partien. Aber Degens Dominanz und wie gewisse Entscheide transportiert werden, werden nicht immer begeistert hingenommen.

Als Beispiel dienen die geleakten Interessen an Roman Bürki oder Loris Karius. Heinz Lindner dürfte dies nicht eben als Vertrauensbeweis der Führung in seine Person und sein Können verstanden haben. Etwas mehr Fingerspitzengefühl wäre hier und da daher erwünscht.

«Es geht um Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit»

Wo vielleicht das Fingerspitzengefühl ab und an etwas fehlt, kann man der neuen Führung dafür nicht vorwerfen, dass es ihr an Ehrlichkeit mangle. Wird jemand nicht mehr gebraucht, wird ihm das klar und deutlich gesagt. Vielleicht manchmal zu ehrlich, zu direkt. Aber immerhin weiss man bei Degen und Büchi schnell, woran man ist und was sie denken. Auch Fabian Frei sagte kürzlich, dass man sich nun nicht über Direktheit beklagen könne, wenn man zuvor immer bemängelte, dass man nichts mitbekomme. Dass Degen direkt – straight – sagt, was er denkt, gehört zu ihm, seit man ihn kennt.

Die neue Führung ist auch medial transparenter und ehrlicher als ihre Vorgänger. Sie hat die Kommunikationshoheit zurückgewonnen – wenn man die Ärzte-Episode mal ausnimmt. Sie kommunizierte beispielsweise, wer wie viele Aktienanteile hält – wie versprochen. Es wird offen dargelegt, wie hoch das prognostizierte strukturelle Defizit ist. Es wird auf den sozialen Medien auf Kritik eingegangen. Es wird in einem Video nach dem Deadline-Day nach diversen Fan-Fragen erklärt, wie der FCB sich so viele neue Spieler leisten kann und konnte. Dinge, die man von Heri, Burgener und Co nicht kannte. Sie waren Meister des Schweigens.

«Mir ist es wichtig, dass der FCB zu alter Stärke zurückfindet. Wir müssen wieder herstellen, dass alle stolz sind, im Stadion zu sein oder auf dem Platz zu stehen»

Es wäre etwas hoch gegriffen, wenn man behaupten würde, der FCB sei bereits wieder bei alter Stärke. Dafür sind wohl alle rational genug. Aber der FC Basel befindet sich sportlich auf einem sehr guten Weg. Allen voran ist das Patrick Rahmen zu verdanken. Seit er übernommen hat im April, ist der FCB zu Hause ungeschlagen. Er hat es geschafft, dass die Mannschaft wieder an sich glaubt und entsprechend auftritt. Er findet meist die richtige Mischung für das jeweilige Spiel. Vertut er sich mal, gibt er das offen und ehrlich zu.

Es war also die absolut richtige Entscheidung der neuen Führung, als erste Amtshandlung Rahmen in seinem Amt zu bestätigen. Es ist zwar zu hören, dass Degen nicht immer glücklich ist mit Rahmen und dies unzimperlich kommuniziert. Dabei müsste auch die Führung wissen, dass es nicht gerade einfach ist, ein solches Kader zu moderieren, das selbstredend auch mitbekommt, wenn der Chef unzufrieden ist. Siehe Wutrede in Baku.

Rahmen schafft es dennoch, dass es auf dem Feld funktioniert. Immerhin ist der FCB ungeschlagen im Cup beide Runden weitergekommen, er ist in der so existenziell wichtigen Gruppenphase der Conference League dabei und: Er ist Tabellenerster. Mit vier Punkten und einem Spiel mehr vor YB. Erstmals seit langem läuft der FCB also nicht bereits zum jetzigen Zeitpunkt einem Rückstand auf den Meister nach. Das hat natürlich auch mit der Mannschaftszusammenstellung zu tun, klar.

Wobei wir wieder bei Degen und Co sind. Auch wenn er ab und an das eine oder andere zu viel selbst entscheidet, kann man ihm nicht absprechen, dass er ein paar sehr talentierte, interessante und vielversprechende junge Spieler nach Basel gelotst hat. Wie gut gerade die neusten Zuzüge sind, ist noch nicht abschliessend zu beurteilen. Aber ein Sebastiano Esposito ist ein Gewinn, ein Liam Millar wird es langsam auch, ein Sergio López ist es auch meist schon. Der FCB ist plötzlich wieder attraktiv geworden für Talente, was ihn wiederum sportlich besser macht und das wiederum macht ihn noch attraktiver, um künftige Talente nach Basel zu lotsen.

Aber genau da muss der FCB auch aufpassen, nicht nur eine Durchlaufstation junger Spieler zu werden. Denn es ist schier unmöglich, einen Spielstil zu indoktrinieren, wenn jedes Jahr Leihspieler kommen und gehen und nur fix verpflichtet werden, um gewinnbringend weiterverkauft werden. Das muss auch Geschäftsmann Degen wissen.

Und sonst? Indien, Ausrüster, Scouting und der Nachwuchs

Das bringt uns zum nächsten Punkt. Denn holt der FCB nur junge, talentierte Ausländer, kippt die Stimmung auf dem Campus. Besonders gut ist sie dort ohnehin schon nicht, schliesslich sehen die FCB-Junioren, wie wenig Chancen sie aktuell haben, den Schritt zu den Profis zu machen. Auch deshalb sollen ein paar hoch veranlagte Nachwuchsakteure an einen Abschied denken. Eher früher als später. Dies soll auch im Zusammenhang damit stehen, dass Degen an Spielen der U-Teams des Öfteren lautstark die Talente kritisierte und mit einem Verkauf von ihnen kokettiert.

Dass die Pipeline wieder schmaler geworden ist als in Burgeners Zeiten, ist richtig. Aber es muss eine gute Mischung gefunden werden, damit auch der eigene Nachwuchs Optionen sieht und nicht nur externe Talente gescoutet werden. Apropos scouten: Diese Abteilung ist Degen ebenfalls dabei, neu aufzustellen. Er will mehr Daten, mehr Material, als bislang geliefert wurde. Auch deshalb soll sein Verhältnis zu Ruedi Zbinden nicht das Allerbeste sein. Schneller, höher, weiter – so in etwa ist Degens Denkweise. Nicht nur im Scouting, aber auf dieses trifft es sehr gut zu. In diesem Erneuerungsprozess im Bereich Scouting werden auch Kündigungen wie jene an Franco Costanzo ausgesprochen. Da diese aber ordentlich verlief, spricht nichts dagegen.

Gekündigt oder beendet soll auch das Indien-Projekt werden. Einerseits ist das eines der Babys des Vorgängers, andererseits hat es schlicht keine Früchte getragen – wegen Corona, aber nicht nur. Es wird eine Lösung gesucht, um diesem Engagement ein Ende zu setzen. Das ist insofern nicht ganz einfach, als dass Burgener damals noch mit eigenem Geld dabei war. Die Parteien suchen eine Lösung, die für alle akzeptabel ist. Spruchreif ist bis dato aber noch nichts.

Gleiches gilt für den Ausrüster des FC Basel. Dass der Vertrag mit Adidas im Sommer 2022 ausläuft, ist bekannt. Dass man sich unter diesen Umständen nach potenziellen anderen Optionen umschaut, ist nur logisch. Der FCB muss seinen Wert auf diesem Markt schliesslich auch prüfen. Degen selbst hat vor ein paar Wochen eine Story auf Instagram gepostet, welche ihn beim Besuch des italienischen Ausrüsters Macron zeigte.

Ob es dieser Ausrüster wird, ob es Adidas bleibt oder welche sonst noch im Spiel sind, wird sich weisen. Es verdeutlicht aber, dass Degen und Co beim FCB jeden Stein diverse Male umdrehen. Das zeigen die vielen Veränderungen. Denn all das ist in nur rund vier Monaten passiert. Dieser Tag im Mai, er hat dafür gesorgt, dass fast alles neu wurde.