Alex Frei rückt beim FC Basel wieder von der Dreierkette ab

FC Basel Alex Frei und die Dreierkette in der Abwehr: Abbruch einer Übung Der FCB bleibt beim 1:0 in Lausanne zwar erneut ohne Gegentor, aber Trainer Alex Frei kündigt die Rückkehr zur Viererkette an. Christoph Kieslich, Lausanne Jetzt kommentieren 04.12.2022, 16.12 Uhr

Debütant in der ersten Mannschaft: Der aus Yverdon les Bains stammende U18-Nationalspieler Roméo Beney, bald 18-jährig und in dieser Saison mit 14 Einsätzen für die U21 in der Promotion League. Claudio De Capitani / freshfocus Musste nach seinem Wechsel von Leipzig zum FCB aufgrund einer Verletzung Geduld haben: der erst 16-jährige Adriano Ogechuwku Onyegbule (hier gegen den Lausanner Nassim Othman Zoukit). Claudio De Capitani / freshfocus Ein Berg von einem Verteidiger: Jonas Adjei Adjetey, der am 13. Dezember 19 Jahre alt wird und ghanaischer U20-Nationalspieler ist. Claudio De Capitani / freshfocus Vom SV Muttenz stammend, nach Wil ausgeliehen und nun die Nummer 3 im FCB-Goal: der 21-jährige Nils De Mol. Claudio De Capitani / freshfocus Verletzte sich im ersten Training beim FCB vor knapp einem Jahr und ist nun dabei, Tritt zu fassen: Mittelfeldspieler Emmanuel Essiam, der aus Ghana kam und am 19. Dezember seinen 19. Geburtstag feiert. Claudio De Capitani / freshfocus Erste Gehversuche in der ersten Mannschaft des FC Basel: Roméo Beney, hier gegen gegen Trae Coyle im Testspiel gegen Lausanne. Claudio De Capitani / freshfocus

Es hatte sich schon eine kleine Tapferkeitsmedaille verdient, wer sich am Samstag hinauf in den zugigen Lausanner Stadtteil Blécherette begab, um sich ein Freundschaftsspiel zweier Mannschaften anzuschauen, die den Ansprüchen ein Stück weit hinterherhinken: der FC Lausanne-Sports in der Challenge League (4. Platz) und der FC Basel als Fünfter eine Liga höher.

Im eisigen Wind hoch über dem Genfersee war es dann eine durchaus animierte und auch giftige Begegnung, in welcher der FCB durch einen Abstauber von Zeki Amdouni früh das einzige Tor des Nachmittags erzielte und Taulant Xhaka noch vor der Pause nach einem schmerzhaften Schlag in den Rücken ausgewechselt wurde.

Nach dem Seitenwechsel brachte Frei, der Marwin Hitz und dessen Achillessehne den Kunstrasen im Stade de la Tuilière ersparte sowie Darian Males aufgrund von Adduktorenproblemen schonte, eine fast komplette neue Elf. Nils De Mol, Goalie Nummer 3, hielt schliesslich den Sieg fest und der 17-jährige Debütant Roméo Beney liess das 2:0 liegen. Freis Fazit: «Wenn wir den Ball hatten war es ganz ordentlich in der ersten Halbzeit. In der zweiten waren viele junge Spieler drin, die wenig oder gar nie bei uns gespielt haben. Sie brauchen noch Zeit.»

Alex Frei über die Rückkehr von Heiko Vogel «Ich verspreche mir grosse Unterstützung» Nach dem Testspiel in Lausanne äusserte sich Alex Frei auch zu Heiko Vogel, der im neuen Jahr seine Tätigkeit als neuer Sportdirektor zum FC Basel stossen wird:

«Ich bin von Beginn an involviert gewesen, die Personalie Sportdirektor in Angriff zu nehmen, das kam nicht von heute auf morgen. Meines Wissens nach gab es eine Liste, ich weiss, wer da drauf stand, aber bei den Hearings und bei der Entscheidung war ich nicht dabei. Ich finde es eine sehr gute Lösung.»



Alex Frei als Goalgetter und Heiko Vogel zuerst als Assistent von Thorsten Fink und dann, bis zu Vogels Entlassung im Oktober 2012, als Cheftrainer – das war die Konstellation, in der sich Frei und Vogel beim FC Basel kennen und schätzen gelernt haben. Zehn Jahre später sagt Alex Frei:

«Ich verspreche mir von der grossen Erfahrung, die Heiko bei all seinen Stationen gesammelt hat, Inputs und Hilfestellung, damit wir das Gute noch besser machen können und für die Sachen, die wir nicht so gut gemacht haben, alternative Lösungen. Ich erhoffe mir eine grosse Unterstützung durch ihn.»

Wie schon beim 0:0 gegen Sandhausen vor zwei Woche experimentierte Alex Frei mit einer Dreierabwehrkette, diesmal mit Comas, Pelmard und Calafiori in einem 3-2-3-2-System, mit Ndoye und Kade in den Couloirs sowie Zeqiri und Augustin als Doppelspitze.

Systemexperimente mit Erklärungsbedarf: FCB-Trainer Alex Frei mit Andi Zeqiri im Stade de la Tuilière in Lausanne. Claudio De Capitani / freshfocus

Der FCB-Trainer ist hin- und hergerissen in der Beurteilung dieser Grundordnung, sein Team blieb zwar erneut ohne Gegentor, was für ihn grundsätzlich bedeutet: «Aus dem defensiven Aspekt heraus funktioniert es, nach vorne ist sicher Luft nach oben.» Weil ihm aber dennoch der Zugriff gegen einen Gegner mit zwei flachen Viererketten nicht gefiel, kehrte er zur zweiten Hälfte zum gewohnten 4-2-3-1 zurück und kündigte dies – «in einer etwas anderen Konstellation» – auch für Januar und die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte an.

Zuvor wird er es möglicherweise noch einmal ausprobieren mit dem Dreierblock, am Samstag (14.30 Uhr, LA-Stadion) im letzten Spiel des Jahres gegen den SV Waldhof-Mannheim. Ob dann auch Liam Millar zum Einsatz kommt, ist offen. Der mit Kanada in der WM-Vorrunde chancenlos ausgeschiedene und nur im ersten Spiel für ein paar wenige Minuten eingewechselte Flügelspieler, wird diese Woche in Basel zurück erwartet.

Ausserdem bekräftigte Frei, ohne Namen nennen zu wollen, dass Spieler den FCB in der Weihnachtspause verlassen werden: «Ihnen wurde bereits mitgeteilt, dass sie ausgeliehen werden sollen oder sich eine andere Lösung suchen müssen», so der FCB-Trainer.

Letztes Testspiel Am Samstag, 11. Dezember, empfängt der FC Basel den SV Waldhof-Mannheim, aktuell Tabellenachter in der 3. Liga in Deutschland, zum letzten (Test-)Spiel des Jahres. Anpfiff ist um 14.30 Uhr im Leichtathletikstadion der Sportanlagen St. Jakob.

