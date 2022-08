Das sagt David Degen nach dem Erreichen der Gruppenphase des FCB

FC Basel David Degen: «Es ist nicht zu beschreiben, wie ich mitgefiebert habe» Der Klubchef des FC Basel sagt nach der erfolgreichen Qualifikation für die Conference League, dass Geld nur sekundär sei. Wichtiger ist ihm, dass die Mannschaft attraktiv spielt - und wenn der Ball nicht ins Tore will, «dann muss man es zwingen, zwingen, zwingen». Aufgezeichnet: Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 26.08.2022, 08.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCB-Klubchef David Degen ist wie schon vor zwei Wochen ein grosser Stein vom Herzen gefallen. Screenshot SRF

Wie haben Sie den Abend erlebt?

David Degen: Da gibt es nicht viel zu erzählen. Gratulation an die Mannschaft. Es ist um mehr als um Geld gegangen. Alle reden immer vom Geld, aber das kann man lösen. Was mir wichtig ist: Wir bauen den Klub so auf, damit wir jedes Jahr in der Gruppenphase dabei sein können. Dafür holen wir die Spieler, damit sie sich im internationalen Schaufenster zeigen können.

Man konnte Fernsehbilder sehen, als Sie auf Ihrem Logenbalkon nervös hin und her getigert sind. Wie sehr haben Sie mitgezittert?

Das ist nicht zu beschreiben. Vermutlich habe ich mehrere Kilometer abgespult. Nein, das ist zu viel. Doch, einer war es bestimmt. Fakt ist, dass es natürlich auch für mich speziell ist. Ich, wir alle im Verwaltungsrat leben den Klub. Wir leben dafür, den Klub dahin zu bringen, wo wir hinmüssen. Das ist ein harter Weg. Wir haben nicht etwas Einfaches übernommen, das ist uns bewusst. Darum fiebern wir umso mehr mit.

Unübersehbare Nervosität: So sah David Degen kurz nach dem 2:0 aus. Srf Screenshot

Was ging in Ihnen vor, als das erlösende Tor nicht fallen wollte?

Was soll ich sagen? Warum der Ball in der Szene mit Andi Zeqiri und Zeki Amdouni nicht reingeht, das kann man im Fussball manchmal nicht erklären. Wir müssen lernen, es auch mal zu erzwingen, wenn es nicht läuft. Das ist das Entscheidende.

Wie gross war der Druck wirklich?

Druck? Es bringt nichts, wenn ich das jetzt hier sage. Der Druck war, dass wir im internationalen Fenster sein wollen. Das Finanzielle ist das andere. Das ist sekundär.

Nach dem Weiterkommen gegen Bröndby und einer Umarmung mit dem Trainer hat Alex Frei gemutmasst, dass sie ihn im Fall der Qualifikation für die Gruppenphase küssen wird. Kams dazu?

Muss ich das kommentieren? Nein, natürlich sind wir überglücklich. Gratulation an Alex. Mehr gibt es nicht zu sagen. Die Teilnahme an der Gruppenphase ist super für den Klub. Aber wir müssen am Sonntag nachdoppeln. Wir brauchen die drei Punkte aus Zürich. Und ich hoffe - wie schon nach der Erlösung gegen Bröndby -, dass mit der Qualifikation jetzt ein Teil des Drucks abfällt und wir den ersten Sieg in der Super League holen. Es werden in Zürich zwei, drei Spieler dabei sein, die gegen Sofia nicht zur Verfügung standen. Deshalb wird es interessant werden.

Sie erwarten also, dass dieser Erfolg die Blockade gelöst hat?

Ich erwarte, dass wir die Tore machen. Und wenn wir die Tore machen, gewinnen wir die Spiele alle. Da bin ich mir relativ sicher. Noch mal: Wenn ich unsere Spiele Revue passieren lasse, dann kann ich der Mannschaft in anderthalb Spielen etwas vorwerfen: eine Halbzeit in Winterthur, die nicht gut gewesen ist, und das Auswärtsspiel in Sofia. Ansonsten kann ich dem Team nichts vorwerfen, ausser, dass es die Tore nicht macht. Es ist eigentlich der Fussball, den wir spielen wollen: offensiv, attraktiv, mit vielen Chancen. Nur müssen wir halt die Tore machen. An dem müssen wir schaffen. Und wie gesagt: Wenn die Tore nicht fallen, müssen wir 90 Minuten ackern und es zwingen, zwingen, zwingen. Irgendwann geht der Ball rein.

Hat es eine gewisse Logik, dass in Fabian Frei und Michael Lang, zwei der älteren Spieler, die Tore machen? Oder ist es Zufall?

Es gibt keine Zufälle im Leben. Vielleicht war es ein Signal. Uns wird ja angekreidet, wir würden nur auf junge Spieler setzen. Dem ist nicht so. Fabian Frei läuft perfekt in das hervorragende Zuspiel von Dan Ndoye und schiebt den Ball rein. Vielleicht hätten einen solchen Ball Amdouni oder Zeqiri auch noch nicht reingemacht, aber für solche Situationen ist Fabian Frei da, dafür ist er Captain. Das erwarte ich von Spielern wie Frei oder Michael Lang, vor allem in schwierigen Momenten. Dem sind sie gerecht geworden. Deshalb: Kompliment.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen