Polyvalenz: Fabian Frei hat beim FC Basel verschiedene Rollen

FC Basel Der Magnet auf der Taktiktafel: Welche Rolle für Fabian Frei beim FCB vorgesehen ist Fabian Frei überzeugte in der Nati als defensiver Mittelfeldspieler. Doch beim FCB ist primär eine andere Position für ihn vorgesehen. Simon Leser 12.09.2021, 05.00 Uhr

Es gibt Spieler, die eine Karriere lang ein und dieselbe Position bekleiden. Die Mittelstürmer sind, wie ein Marco Streller. Oder Innenverteidiger, wie ein Murat Yakin. Und dann gibt es solche, die anders sind als diese Art Spielertyp. Verschieden einsetzbar. Die mal weiter vorne, mal weiter hinten spielen, je nachdem wie der Gegner agieren wird und es der eigenen Mannschaft gerade am besten hilft. Die sich herumschieben lassen wie ein Magnet auf der Taktiktafel. Fabian Frei ist ein solcher Spieler, der sich durch diese Polyvalenz auszeichnet.

Die Geschichte, die der Frauenfelder in den vergangenen Tagen geschrieben hat, ist mittlerweile bekannt. Er, der die EM und das Testspiel der Nati gegen Griechenland noch vor dem Fernseher verfolgt, wird vor zehn Tagen für eben diese Nati nachnominiert. Nach drei Jahren, in denen er ob der regelmässigen Nichtberücksichtigung bereits mit ihr abgeschlossen hatte. In den Spielen gegen Italien und Nordirland steht er sogleich in der Startelf, überzeugt und dirigiert als defensiver Mittelfeldspieler vor der Abwehrreihe, aber hinter den anderen Mittelfeldakteuren. Insbesondere die Leistung gegen den Europameister sticht heraus. «Als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive kann man Fabian immer bringen. Er steht richtig, kommuniziert richtig», sagte Natitrainer Murat Yakin nach dem Spiel.

Dass man Frei als dieses Bindeglied, das die Bälle aus der Verteidigung aufnimmt und mit Vertikal- und Diagonalpässen gezielt an die Offensive weitergibt, einsetzen kann, weiss und schätzt man auch beim FC Basel. Doch im Klub ist es nicht die einzige Aufgabe, die für den Routinier vorgesehen ist. An- gefangen hat er diese Saison als Innenverteidiger, mal neben Eray Cömert, mal neben Andy Pelmard verteidigend, grossmehrheitlich souverän agierend. Doch als der FCB gegen Hammarby mit 0:2 im Hintertreffen liegt und droht, auseinanderzubrechen, ist das gefragt, was Frei auszeichnet: Variabilität. Patrick Rahmen beordert ihn ins Mittelfeld, um dem Team Stabilität zu verleihen. Es gelingt.

Auch in den letzten beiden Ligaspielen agiert er als zen- traler Mittelfeldspieler. Dass der 32-Jährige beim FCB erst von Spiel zu Spiel erfährt, wo er spielen wird, ist keine Notlösung. Sondern gewollt. «Fabian hat die Offenheit für beide Positionen. Er hat so viel Erfahrung und Qualität, dass ich keine Angst habe, dass es zu einem Problem wird, wenn er nicht immer auf der gleichen Position ist», sagt FCB-Trainer Rahmen.

Yakin leitet Freis Wandel zum Defensivakteur ein

Fabian Frei ist ein Spieler, der wächst, wenn er vor Aufgaben gestellt wird. Wenn er gefordert ist. Oder wie es Rahmen formuliert: «Es ist wichtig für ihn, dass er immer mal wieder neue Reize hat. Dass man ihn in die Verantwortung nimmt und ihm ein bisschen Druck mitgibt. Dann ist er meistens am besten.»

Die Polyvalenz gibt Rahmen eine Allzweckwaffe in die Hand, die er gegen verschiedene Gegner unterschiedlich einsetzen kann. Steht der Gegner hoch, wie das beispielsweise Hammarby getan hat, ist einer wie Frei, der als Innenverteidiger sauber, aber auch mal risikoreich hinten rausspielen kann, ein Gewinn. Weil er, wie Rahmen sagt, «auch unter Druck die Ruhe behält». Genau dieser kontrollierte Spielaufbau ist etwas, das der Trainer noch für verbesserungswürdig hält. Weil gegen pressende Gegner immer mal wieder Bälle unkontrolliert nach vorne geschlagen werden, anstatt sich spielerisch aus der Umklammerung zu befreien. Dazu kommt, dass auch Freis Zweikampfverhalten in der Innenverteidigung stimmt.

Dass Murat Yakin unter der Woche an Fabian Frei dachte, überrascht nicht. Er war es, der in seiner Zeit beim FCB zwischen 2012 und 2014 Frei vermehrt defensiv einplante. Denn vor allem in seiner Basler Anfangszeit agierte Frei noch als offensiver Mittelfeldspieler, teilweise kam er gar über die Aussenpositionen – links und rechts. Es gibt im Mittelfeld keine Position, die Frei nie in der einen oder der anderen Form bekleidete.

Für Frei selbst ist klarer als für Rahmen, wo er in dieser Spielzeit spielt: in der Innenverteidigung. Gegenüber der Basler Zeitung sagt er: «Grundsätzlich bin ich seit dieser Saison Innenverteidiger. Wenn es so für die Mannschaft und die Pläne am besten passt, dann stimmt es hundertprozentig für mich. Wichtig ist mir einfach, dass ich dann auch als Innenverteidiger geplant bin und nicht ständig hin und her geschoben werde.» Dass er zuletzt wieder im Mittelfeld agierte, liege daran, dass dort Spieler ausfielen. «Wenn das der sinnvolle Grund für eine Versetzung nach vorn ist, dann habe ich kein Problem damit», ergänzt Frei.

Wo der 32-Jährige am Sonntag in Lugano spielen wird, ist noch unklar. Doch für einmal kommt eine weitere Frage hinzu. Die, ob er nach den Strapazen der vergangenen Tagen überhaupt spielen wird. Wenn er es tut, ist es gut möglich, dass sich seine Aufgaben erneut ändern werden: vom Bindeglied zum Spielauslöser.