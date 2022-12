Karli Odermatt feiert seinen 80. Geburtstag mit vielen Anekdoten

FC Basel Ein Stadtspaziergang voller Anekdoten: Karli Odermatt feiert seinen 80. Geburtstag FCB-Legende Karli Odermatt feiert am Samstag seinen 80. Geburtstag. Bei einem Spaziergang an ausgewählte Schauplätze in Basel erinnert sich der ausgezeichnete Geschichtenerzähler an ungewöhnliche und prägende Erlebnisse. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 16.12.2022, 12.00 Uhr

Karli Odermatt macht mit der bz anlässlich seines 80. Geburtstags einen Spaziergang durch die Stadt vom Landhof über den Holzschopf zum Marktplatz und ins Joggeli. Juri Junkov

Die Idee ist es, mit Karli Odermatt durch die Stadt zu bummeln und im Hinblick auf seinen heutigen 80. Geburtstag über ausgewählte Basler Schauplätze seines ereignisreichen Lebens zu sprechen. Ungestört geht dies jedoch nicht. Auf dem Spaziergang wird er überall erkannt und auch gleich ohne Hemmungen angesprochen.

Von einer Frau ist ein «Griezi, Herr Odermatt» zu hören, ansonsten ist er jedoch für alle der «Karli». Die Leute wissen: Er ist zugänglich und stets für einen Schwatz zu haben – nicht selbstverständlich, wenn man so lange derart im Fokus steht, wie das bei ihm der Fall ist. Irgendwann könnte es einem auch zu viel werden. Bei ihm besteht diese Gefahr nicht. Er grüsst zurück und lässt sich gerne auf ein Gespräch ein.

Karli Odermatt ist eines der Gesichter dieser Stadt, auch wenn er mit seiner zweiten Frau Rosmarie, mit der er zwei Söhne hat, in Rickenbach wohnt. Obwohl er nach seiner Spielerkarriere als Trainer keine grossen Stricke zerriss – er trainierte den FCB 1992 zusammen mit Bruno Rahmen für ein paar Spiele – ist er nie von der Bildfläche verschwunden, sondern blieb immer in der Öffentlichkeit präsent. Als Fernsehexperte, Kolumnist, als Verkäufer und Botschafter für den Verein und zwischenzeitlich auch als dessen Verwaltungsrat in der Ära von Bernhard Burgener.

«Kritik gehört zum Leben, ist aber kein Grund, sich zu beklagen»

Die Wogen gingen damals vor anderthalb Jahren beim Machtkampf hoch, auch er bekam sein Fett ab und wurde stark kritisiert. «Das gehört ebenso zum Leben», sagt er dazu, «ich habe aber keinen Grund mich zu beklagen. Ich durfte viel mehr Licht als Schatten erleben.» Heute scheint das Ganze bereits sehr weit weg. Für die meisten ist er einfach wieder «nur» der Karli. «E glatte Siech», wie einst Kurt Thalmann selig, eine andere FCB-Legende, über ihn sagte.

Zum 80. Geburtstag: Die besten Bilder von Karli Odermatt

Karli Odermatt kommt 1962 im Alter von 19 Jahren von Congeli zum FC Basel. Bereits in seiner Débutsaison feiert er den Cupsieg. Das Bild zeigt ihn im Final gegen die Grasshoppers, den der FCB mit 2:0 gewinnt. Keystone Für die Nationalmannschaft wird er im Sommer 1963 ein erstes Mal aufgeboten. Karli Odermatt sollte 50 Länderspiele für die Nati machen und dabei zehn Treffer schiessen. Zu Beginn muss der Neuling zusammen mit Heinz Bertschi aber erst einmal Autogramme schreiben. Keystone Auch die FCB-Legende musste ins Militär. Keystone Karli Odermatt, der Familienmensch. Das Bild machte der damalige FCB-Hoffotograf an der Taufe von Odermatts Tochter. Edgar Gilden Mit dem FCB holt Karli Odermatt 1967 gegen Lausanne den zweiten Cupsieg und durch die Meisterschaft auch das Double. Keystone Karli Odermatt in Aktion. Für den FC Basel schoss er in 296 Spielen 95 Tore. Keystone 1968 läuft er gemeinsam mit Uwe Seeler ins Joggeli ein. Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz in Basel endet 0:0. Imago Mit dem FC Basel gewinnt Karli Odermatt 1969 den Alpencup. Keystone Dieses Bild zeigt den jungen Odermatt im Jahr 1969 mit dem mitjoggenden FCB-Trainer Helmut Benthaus (rechts). Keystone Mit seiner Frau Vreni übernimmt Odermatt an der Clarastrasse in Basel das Restaurant Holzschopf. Das Foto stammt aus dem Jahr 1971. Keystone Bei einem weiteren Länderspiel gegen Deutschland schüttelt Captain Karli Odermatt im November 1972 auch Franz Beckenbauer die Hand. Imago 1973 verpasst Odermatt mit dem FC Basel sein zweites Double. Der Cupfinal geht nach Verlängerung mit 2:0 an den FC Zürich und dessen Captain Köbi Kuhn. Keystone 1975 wechselt Odermatt zu YB, wo er in vier Saisons 111 Spiele und zwölf Tore für die Berner macht. Das Bild stammt vom ersten Training in Bern. Keystone Filmemacher Angelo A. Lüdin (rechts) porträtiert im Jahr 1990 in seinem Film «Aufbauer der Nation» die zwei ehemaligen Fussballspieler Karli Odermatt und Heinz Hermann (Mitte). Keystone Wunderschöne Krawatten: 1992 trainiert Karli Odermatt interimistisch an der Seite von Bruno Rahmen den FC Basel in der NLB. Keystone Zufrieden scheinen sie mit ihrem Team nicht zu sein. Keystone Karli Odermatt posiert im Jahr 1998 mit seinem FCZ-Pendant im Nati-Trikot: Köbi Kuhn Keystone Die beiden stellen sogar ein Kopfballduell nach. Michael Kupferschmidt/Keystone Gigi Oeri gratuliert Karli Odermatt im Jahr 2022 zum 60. Geburtstag. Keystone Karli Odermatt hat in den letzten 50 Jahren fast alle FCB-Spieler persönlich gesprochen. Im Jahr 2007 zum Beispiel Ivan Rakitic. André Albrecht/SPO Karli Odermatt feiert an der Meisterfeier 2008 mit den Fans auf dem Barfi. Keystone An der Muba versucht sich Karli Odermatt 2009 als Koch. Simon Bielander Karli Odermatt im Jahr 2012 im FCB-Museum anlässlich einer persönlichen Ausstellung zum 70. Geburtstag. Keystone Fasnächtler durch und durch: Karli Odermatt hier mit Doktor FMH und seinem Röntgenbild ist uff dr Gass des Öfteren anzutreffen. Roland Schmid Odermatt selber trägt auch gerne Larve. Imago Karli Odermatt posiert mit Frau Rosmarie bei der Jubiläumsfeier zu 125 Jahren FC Basel. Nicole Nars-Zimmer Mit seinem Freund Bernhard Burgener hatte Odermatt in dessen Präsidentenzeit diverse gemeinsame Auftritte. Hier zum Beispiel 2018 beim Sechseläuten in Zürich. Imago Zuletzt gab Karli Odermatt in der Öffentlichkeit oft ein unglückliches Bild ab. Doch nach seinem Motz-Video im April 2021 ist es unterdessen wieder ruhiger um ihn geworden. Imago

Als Schauplätze für den Spaziergang hat sich Karli Odermatt den Landhof ausgesucht, wo alles begann. Von dort geht es weiter zum Holzschopf beim Claraplatz. Hier konnte er einst als Gastgeber besonders gut zeigen, wie volksnah er war. Als ihn die Bedienung auf einen Kaffee hereinbittet, lehnt er freundlich ab. «Ich muss gleich weiter.» Nämlich auf den Marktplatz, auf dem früher die Feiern für Meisterschaftstitel und Cupsiege stattfanden.

Einmal, 1972, stand er in Militärkleidung vor die Menschenmasse. Während eines Wiederholungskurses war ihm für das entscheidende Spiel gegen den FCZ Urlaub gewährt worden. Odermatt kam, spielte und siegte. «Danach zog ich sogleich wieder die Uniform an und ging so an die Meisterfeier.» Im Joggeli schliesslich endet die Tour.

Odermatts Denkmalbonus: Nicht mehr vor 10 Uhr im Büro

Gleich nebenan in den Geschäftsräumlichkeiten des FCB erscheint er immer noch täglich zur Arbeit, die den direkten Kontakt mit Sponsoren und Werbepartnern vorsieht. Viele der Kunden bestehen darauf, dass «der Karli» dabei ist. «Ich mache das gerne», sagt er, «und es hält mich jung.» Einzige Bedingung: «Ich habe meinen eigenen Zeitplan, und dazu gehört, dass ich nicht vor zehn Uhr im Büro bin.» Mit 80 Jahren darf man es schliesslich ein bisschen gemütlicher angehen. Als FCB-Denkmal sowieso.

1. Halt: Traumstart im Landhof

Spaziergang mit Karli Odermatt zu seinem 80. Geburtstag an spezielle Orte in der Stadt. Juri Junkov

«Es ist immer schön, wieder hierher zurückzukehren. Auf dem Landhof machte ich mein erstes Meisterschaftsspiel. Das war 1962, Trainer Georges Sobotka hatte mich von Congeli geholt. Wir gewannen gegen den FC Lugano mit 3:0, und ich schoss gleich zwei Tore. Das war natürlich ein Traumstart. Ich erinnere mich, dass viele Fenster von den umliegenden Wohnungen geöffnet waren und deren Bewohnerinnen und Bewohner unsere Spiele gratis mitverfolgten. Auch Seppe Hügi wohnte in einem der Häuser.

Wenn wir Ende Monat im Büro des Stadions die Lohngüggli abholten, rief er immer ‹Millionarios!» herunter. Das waren wir natürlich nicht. Ich verdiente im Monat 160 Franken. Dazu gab es eine Siegprämie von nochmals 160 Franken pro Spiel und zusätzlich fünf pro Training, wobei wir allerdings nur zweimal wöchentlich trainierten. Das waren noch andere Zeiten.

Unsere grossen Spiele mit über 50000 Zuschauern erlebten wir später im Joggeli. Aber der Landhof war heimeliger. Wir trainierten auf der Rückseite der Tribüne. Auch da schauten uns viele von den Wohnungen aus zu. Ein besonders grosser FCB-Fan rief immer wieder runter: ‹Karli, kumm emol uffe!› Das tat ich dann auch. Ich wurde nett empfangen, und es gefiel mir – auch weil die Familie eine sehr nette Tochter hatte, in die ich mich auf Anhieb verliebte. Vreny wurde dann meine erste Frau, der Ehe entsprangen zwei wunderbare Töchter.

Doch zurück zum ersten Meisterschaftsspiel auf dem Landhof. Bruno Michaud war der absolute Chef, den ich als Jungspund noch siezte. Er gab im Match sofort den Tarif durch und schrie: ‹He, spielt ihr mit dem Spazierstock?› Nach meinem ersten Treffer blaffte er mich an: ‹Du hast noch gar nichts gemacht, bevor du nicht noch ein weiteres Goal erzielst!›

Ich gab mir noch mehr Mühe und schoss tatsächlich ein zweites Tor, woraufhin er fand: ‹Von jetzt an darfst du mich duzen!› Im zweiten Heimspiel brach nach meinem Treffer zum 1:1-Ausgleich die Torlatte entzwei, das Spiel wurde abgebrochen und musste wiederholt werden. Auf dem Landhof habe ich wirklich viel erlebt.»

2. Halt: Montags im Holzschopf

Spaziergang mit Karli Odermatt zu seinem 80. Geburtstag an spezielle Orte in der Stadt. Juri Junkov

«Ich führte über zehn Jahre lang den ‹Holzschopf› an der Ecke Claragraben/Clarastrasse. So wie Günter Netzer bei Gladbach als Spieler einen Nachtclub betrieb, war es bei mir dieses Restaurant. Unser Trainer Helmut Benthaus hatte keine Freude, dass ich nebenher wirtete. Aber er konnte nichts sagen, weil ich ja nur am Montag vor Ort war und mithalf. Denn dann hatten wir trainingsfrei.

Der Montag war für unser Lokal der beste Tag. Ich hatte zwei Bar-theken, die waren immer voll besetzt, so wie überhaupt das ganze Lokal an diesem Tag. Die Leute wussten, dass ich da bin, und kamen, um mit mir über das FCB-Spiel vom Wochenende zu sprechen. Wir boten Schweizer Küche an. Am Dienstag gab es immer frische Läberli.

Als das Haus umgebaut wurde, hätte ich noch mehr Mietzins zahlen müssen. Dabei zahlte ich sowie schon zu viel. Das konnte ich mir schlicht nicht leisten und war für mich der Zeitpunkt, auszusteigen. Ursprünglich hatte ich ja eine vierjährige Lehre als Offsetdrucker gemacht. Mein Arbeitgeber war sehr zufrieden mit mir, mir gefiel der Beruf. Doch die Arbeitszeiten waren mit dem Fussball wenig verträglich. Du kannst ja nicht einfach fürs Training davonlaufen, wenn etwas für den Druck fertig vorbereitet werden muss.»

3. Halt: Feiern auf dem Marktplatz

Spaziergang mit Karli Odermatt zu seinem 80. Geburtstag an spezielle Orte in der Stadt. Juri Junkov

«Auf dem Marktplatz kommen mir natürlich die grossen Feiern in den Sinn, wenn wir uns mal wieder einen Titel gesichert hatten. Gleich in meiner ersten Saison gewannen wir den Schweizer Cup, indem wir im Wankdorf den haushohen Favoriten GC mit 2:0 besiegten. Mit dem Zug gings zurück nach Basel, wo wir mit grossem Bahnhof empfangen wurden.

Die Basler Fans waren aus dem Häuschen, was sich auch darin zeigte, dass mich einer von ihnen im Alleingang bis zum Marktplatz auf seinen Schultern trug. Ich weiss nicht, wie es um seine Schultern stand. Aber bei mir war es so, dass ich noch tagelang Schmerzen im Schritt hatte. Auf dem Marktplatz zeigten wir uns dann vor einer riesigen Menschenmenge auf der Terrasse über der ‹Brasserie›.

Als Dank für meine Leistung steckte mir der damalige FCB-Präsident Lucien Schmidlin eine Tausendernote zu. Was dann passierte, werde ich nie vergessen. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber sie zeigt halt, wie die Verhältnisse damals waren. Nach der feuchtfröhlichen Feier zeigte ich die Tausendernote voller Stolz meiner Mutter. Doch statt sich mit mir zu freuen, schmierte sie mir eine! Sie konnte es nicht glauben, dass ich mit dem ‹Schutte› soviel Geld verdient hatte. Sie selber arbeitete in der Chemischen, eigentlich ein guter Arbeitgeber, sie bekam aber keine 700 Franken pro Monat. Und ich komme wegen eines Sieges mit einer Tausendernote nach Hause marschiert – das ging ihr nicht in den Kopf.

Sie liess es denn auch nicht bei der Ohrfeige bewenden, sondern rief in aller Herrgottsfrüh unseren Präsidenten an, der ihr dann bestätigte, dass das Geld wirklich von ihm stammte.»

4. Halt: Nati und FCB im Joggeli

Spaziergang mit Karli Odermatt zu seinem 80. Geburtstag an spezielle Orte in der Stadt. Juri Junkov

«Das Joggeli lernte ich zuerst als Spieler der Schweizer Nationalmannschaft kennen. Was war ich stolz, dass Trainer Karl Rappan mich aufbot und das bereits in meiner ersten FCB-Saison. Gut, ich schoss damals in 31 Spielen 19 Tore und das als Aufbauer. Ich war keiner, der nur Querpässe spielte, sondern ging auch oft dorthin, wo es weh tat.

In meinem ersten Spiel war gleich England unser Gegner. Es passte jedoch nichts zusammen. Am Ende verloren wir mit 1:8 und schlichen wie geschlagene Hunde vom Platz. Ich schämte mich so, dass ich sogar einen Moment lang alles hinschmeissen und mit dem Fussball aufhören wollte. Doch Trainer Georges Sobotka machte mir Mut, und so stand ich am folgenden Wochenende gegen den FC Sion wieder auf dem Platz. Und was passierte? Am Ende stand es wieder 8:1! Aber dieses Mal waren wir die Sieger. Ich selber schoss auch ein Tor.

Solche Geschichten schreibt nur der Fussball, und ich hatte das Glück, dass ich eigentlich mein ganzes Berufsleben mittendrin war, einfach in verschiedenen Funktionen. Als FCB-Captain erlebte ich im Joggeli all die Spiele, von denen meine Generation noch heute schwärmt.

Der Höhepunkt war der 4:0-Sieg 1972 gegen den FC Zürich. 56’000 kamen ins Stadion. Uns gelang einfach alles. Ich bereitete die Treffer von Walter Mundschin und Ottmar Hitzfeld und schoss selber zwei Tore. Die Zürcher mit Köbi Kuhn standen nachher Spalier, als wir zur Platzmitte liefen, wo man uns den Meistertitel überreichte. Es war das perfekte Spiel, auf und neben dem Rasen.»

