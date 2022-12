FC Basel gewinnt Test in Lausanne nach magerem Vortrag mit 1:0

FC Basel Ein FCB-Tor in Lausanne als magere Ausbeute des WM-Pausenfüllers Die Mannschaft von Alex Frei gewinnt im Gefrierschrank über dem Genfersee dank eines Treffers von Zeki Amdouni gegen den FC Lausanne-Sport ein Testspiel, das wenig Erkenntnisgewinn bringt. Christoph Kieslich, Lausanne 03.12.2022, 16.46 Uhr

Arnau Comas als Teil einer Dreierabwehr klärt hier im Stade de la Tuilière gegen Trae Coyle, rechts im Bild Dan Ndoye. Claudio De Capitani / freshfocus

Sein WM-Überbrückungsprogramm bis zur Winterpause hat der FC Basel nach einem 0:0 gegen den Zweitbundesligisten Sandhausen mit einem 1:0-Erfolg gegen den FC Lausanne-Sport fortgesetzt.

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ging der FCB früh in Führung, als Zeki Amdouni nach Vorarbeit von Jean-Kévin Augustin abstaubte (17. Minute). Die Basler agierten im ersten Durchgang erneut mit einer Dreierabwehrkette, die allerdings nicht über alle Zweifel erhaben war.

Aufstiegsanwärter Lausanne, in der Challenge League zuletzt mit nur einem Sieg aus sieben Spielen Tabellenvierter, kam in der ersten Halbzeit zu einem Pfostenschuss, und die weisse Weste verdankte der FCB in der zweiten Halbzeit Nils De Mol im Tor.

Stammgoalie Marwin Hitz wurde der Einsatz auf Kunstrasen erspart, Darian Males aufgrund von Adduktorenproblemen geschont und Taulant Xhaka nach einem Schlag in den Rücken frühzeitig ausgewechselt. Sein Debüt bei den Profis gab der 17-jährige Roméo Beney. Der U18-Nationalspieler aus Yverdon-les-Bains besass nach seiner Einwechslung auch die beste Chance eines ansonsten offensiv mageren Basler Vortrags.

Am kommenden Samstag (14.30 Uhr, Leichtathletikstadion St. Jakob) spielt der FCB noch ein drittes Testspiel gegen den deutschen Drittligisten SV Waldhof Mannheim, ehe er eine Pause einlegt bis zum Trainingslager in Spanien (4. bis 14 Januar).

Das Telegramm FC Lausanne-Sport – FC Basel 0:1 (0:1) Stade de la Tuilière. ‑ 450 Zuschauer. ‑ Schiedsrichter:

Tor: 17. Amdouni (Augustin) 0:1. Lausanne-Sport: Mastil; Diaz, Sow, Nanizayamo, Brown; Sanches, Gaudino, Zoukit, Schwizer; Coyle, Koyalipou. - 2. Halbzeit: Mastil; Coyle, Grippo, Sow, Husic; Hysenaj, Okuka, Zoukit, Suzuki; Koyalipou, Sanches. FC Basel, 1. Halbzeit: Salvi; Comas, Pelmardc, Calafiori; Xhaka (35. Burger), Diouf; Ndoye, Amdouni, Kade; Augustin, Zeqiri.

2. Halbzeit: De Mol; Lang, Adjetey, Adams, Katterbach; Burger, Essiam; Ndoye, Onyegbule, Kade (62. Beney); Fink. Bemerkungen: FCB ohne Hitz, Males, Sène, Szalai, Chipperfield, Marchand (ohne Aufgebot), Frei, Millar (WM), Lopez, Tushi, Vogel (verletzt). ‑ 25. Pfostenschuss Koyalipou