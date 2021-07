FC Basel Mit weisser Weste aus den Startlöchern: Der FC Basel ist noch ungeschlagen Der FC Basel hat auf den ersten Metern des Marathons «Saison 2021/2O22» noch kein Gegentor kassiert. Trotz schlechter Vorzeichen. Céline Feller 31.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Frei (Mitte, im Luftduell) ist aktuell der Abwehrchef der Basler. Und verkörpert diese Rolle sehr gut. Freshfocus

Patrick Rahmen wählt eine schöne Metapher, um die eben gestartete Saison zu beschreiben: «Es ist ein weiter Weg. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber wichtig ist, dass wir gut aus den Startlöchern gekommen sind.» Und gut, das waren diese ersten Kilometer dieses Marathons tatsächlich. Drei Spiele hat der FC Basel bislang absolviert, drei Siege konnte er dabei erspielen, drei Mal zu Null.

Wenn man auf der Suche nach den Ursachen bei Rahmens Bild des Marathons bleiben möchte, könnte man sagen: Der Grundstein für den Fakt, dass der FCB nicht am Startblock hängen geblieben ist und die ersten paar Meter stolperte, ist allem voran eine starke Defensive. Und damit das, womit der FC Basel vergangene Saison, aber auch noch in der Vorbereitung, seine liebe Mühe hatte.

«In der Vorbereitung spielte die Müdigkeit sicher mit und auch, dass wir da andere Augenmerke hatten. Und gegen Ende verbesserten sich auch die Resultate. Gegen Hamburg beispielsweise haben wir nur ein Tor bekommen», erklärt Rahmen. Dennoch ist es frappierend, wie stark sich der FCB defensiv verbessert hat. Als kleiner Vergleich: In der vergangenen Saison mussten die Basler bis im Dezember darauf warten, bis sie drei Spiele in Serie ohne Gegentreffer aneinanderreihen konnten. Nun ist es gleich in den drei Auftaktpartien geglückt. «Das ist natürlich gut. Es wird aber sicher Spiele geben, in denen wir mehr gefordert sein werden. Aber wir bauen darauf auf.»

Cömert, die Übelkeit und die Wechselabsichten

Die defensive Solidität ist auch unter Anbetracht der diversen Wechsel in der Abwehr etwas, was überrascht. Mit Timm Klose und Silvan Widmer sind zwei Bausteine der Abwehr 2020/2021 mittlerweile nicht mehr beim FCB. Albian Hajdari ist zurück bei Juventus Turin, Jasper van der Werff ist ebenfalls weg. Eray Cömert, ebenfalls eine Stammkraft der vergangenen Saison, ist zwar noch da, in der neuen Spielzeit jedoch noch nicht so ganz angekommen. Wechsel liegen diesem Fakt aber nicht zugrunde. Ebenso wenig wie der Tatsache, dass Cömert gegen Tirana Neuzugang Nasser Djiga den Vorzug lassen musste.

«Eray musste sich in der Nacht auf Donnerstag mehrfach übergeben und fühlte sich entsprechend nicht so gut. Deshalb hat er nicht von Anfang an gespielt», erklärt Rahmen und nimmt Gerüchten über einen sich anbahnenden Transfer den Wind aus den Segeln. «Da kann man klar sagen, dass dem nicht so ist.»

Nach den vielen Rochaden bildete sich die zentrale Abwehr bislang zwei Mal aus Andy Pelmard und Fabian Frei, einmal aus Djiga und Frei. Auf rechts wechseln sich die beiden Neuzugänge Michael Lang und Sergio López ab, auf links macht Pelmard seit Donnerstag Raoul Petretta Konkurrenz. Kurz gesagt: In jedem Spiel war die Abwehrkette neu zusammengesetzt. In jedem Spiel funktionierte es einwandfrei. Und in jedem Spiel wächst der Konkurrenzkampf. Rahmen:

«Es gefällt mir sehr, dass die Spieler gegenseitig Druck aufeinander ausüben. Es ist daher auch sehr schwierig im Moment, eine erste Elf auszusuchen.»

Alleine diese Erkenntnis aus den ersten drei Partien macht deutlich, wie gut sich der FC Basel in der Breite verstärkt hat. Fehlte vergangene Saison beispielsweise Widmer, musste improvisiert werden. Und als auf links fast alle verfügbaren Spieler verletzt waren, musste viel Fantasie her. «Wir sind sehr breit aufgestellt. Es kann jederzeit jeder für einen anderen Spieler in die Bresche springen. Das zeigt, dass wir ein gutes Kader haben», sagt Fabian Frei nach dem Erreichen der dritten Qualifikationsrunde in der Conference League.

Frei, die Verantwortung und die Kaderbreite

Frei ist der einzige der Abwehrspieler, der bislang stets in der Startelf stand. Er also, der am liebsten auf der Zehn agiert, gerne auch auf der Sechs und sich nach Gesprächen mit Coach Rahmen als Innenverteidiger zur Verfügung stellt. Und dort aktuell der Abwehrchef ist, um den herum rotiert und konkurrenziert wird. «Ich kenne das ja aus vergangenen Jahren, auch vom zentralen Mittelfeld, dass immer wieder andere Spieler neben mir stehen. Das macht mir nicht viel aus. Ich bin da relativ anpassungsfähig», so Frei.

Dass Frei seinen Job so gut macht, die Zügel in der Abwehr zusammenhält, schätzt auch Rahmen, der die Ursache der starken Leistungen Freis gefunden zu haben meint:

«Fabi ist immer dann am stärksten, wenn man ihm Verantwortung überträgt und diese auch von ihm fordert. Das bestätigt sich, seit ich die Mannschaft übernommen habe.»

Im April war das, als Rahmen Ciriaco Sforza interimistisch beerbte. Im Mai gab es den definitiven Vertrag. Unter ihm ist der FCB nach einem guten Start auf dem richtigen Weg, auch wenn der Marathon noch lang ist. Immerhin kann sich Rahmen nun auf das erste Heimspiel vor viel Publikum (knapp 14'000 verkaufte Tickets, Stand Freitagabend) und ein Wiedersehen mit alten Bekannten freuen. Zum Beispiel mit Luca Zuffi, über den Rahmen sagt:

«Er war ein Spieler, der für die Zukunft interessant gewesen wäre. Wir haben kontrovers über einen Verbleib diskutiert. Aber mit den Abwägungen und dem neuen Weg haben wir entschieden, dass er nicht bleibt.»

Es habe ihm dennoch weh getan, Abschied von Zuffi zu nehmen. Weil er wieder auf Touren gekommen war, Qualität hat, sich immer sauber verhalten habe und von allen geschätzt wurde.

Den Sympathien zum Trotz mit Zuffi, Marco Walker und Co., strebt der FCB seinen vierten Sieg in Serie an – bestenfalls erneut ohne Gegentreffer. Auf wen Rahmen dabei in seiner bislang makellosen Abwehr setzt, ist noch schwer abzuschätzen. «Es wäre gut möglich, dass wir auf ein 3-5-2 umstellen. Das würde sich anbieten.» Diese Formation hat der FCB in der Vorbereitung oft trainiert. Es ist ein weiteres Mittel, um den Marathon erfolgreich meistern zu können.