Nach Zuberbühlers Absage hat der FC Basel zwei offene Stellen

FC Basel Nach Zuberbühlers Absage: Zwei offene Stellen beim FCB Der Klub sucht nicht nur einen neuen CEO als Nachfolger von Dani Büchi, sondern will auch den seit langem verwaisten Posten des Sportchefs besetzen. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 31.03.2022, 18.58 Uhr

Zieht einen Verbleib im Schoss der Fifa einem Job beim FCB vor: Pascal Zuberbühler. Mario Heller

Der geneigte FCB-Nostalgiker mag sich noch erinnern: «Ich bin heiss», pflegte Pascal Zuberbühler von sich zu geben, wenn es in die grossen Spiele seiner Karriere ging. Und die ist bunt und reich dekoriert mit Titeln und Champions League, erst im Trikot der Grasshoppers und dann, von 1999 bis 2006, in dem des FC Basel.

Der vor Selbstbewusstsein strotzende Goalie mit seinen 1,97 Metern Körpergrösse und 51 Länderspielen für die Schweiz, den alle immer nur «Zubi» rufen, hat viel erlebt und geleistet in seiner Profilaufbahn. Als die in England ausgeklungen war, betätigte er sich zunächst als Torhütertrainer, um dann zum TV-Experten umzusatteln, und seit 2017 steht er in Lohn und Brot beim Fussball-Weltverband Fifa als Verantwortlicher für die weltweite Torhüterausbildung.

So kennen die Fans Pascal Zuberbühler aus seiner Zeit bis 2006 im Trikot des FC Basel. Keystone

Bei aller Erfahrung, die Zuberbühler im Rucksack hat – auf operativer Ebene war er im Fussballbusiness noch nicht tätig. Das hat den FC Basel aber nicht davon abgehalten, den 51-jährigen Frauenfelder für die Besetzung einer tragenden Rolle in Betracht zu ziehen. Die des sportlich Verantwortlichen. Diese Stelle ist im Organigramm des FCB nicht mehr besetzt, seit Marco Streller zurückgetreten ist und Ruedi Zbinden anschliessend ein einjähriges Intermezzo auf dieser Position im August 2020 beendete.

FCB wollte «Zubi» als Technischen Direktor

Nach der Ankündigung von Dani Büchi, dem Delegierten des Verwaltungsrates der FC Basel Holding AG, sich aus seiner Chefrolle im Backoffice des Profibetriebs zurückziehen zu wollen und der damit ausgerufenen Suche des FCB nach einem offiziellen CEO sind also zwei zentrale Posten zu besetzen. Und heiss auf den Sportchef ist Zuberbühler nicht, wie am Donnerstag die NZZ als erste berichtete.

Nach Informationen dieser Zeitung ging es präziser um eine technische Stelle, die Zuberbühler ausfüllen sollte. Eine Rolle, bei der es massgebend um die Aussendarstellung gegangen wäre.

Aus dem fernen Doha, wo die Fifa gerade ihren Kongress abhält, bestätigte Zuberbühler im Laufe des Tages frank und frei Gespräche mit dem FCB. Er teilte schriftlich mit: «Zum Thema FC Basel kann ich nur Folgendes sagen: Es stimmt, dass ich mit dem FC Basel in Kontakt war. Mein Entscheid, bei der Fifa zu bleiben, ist kein Entscheid gegen den FC Basel, sondern ein Entscheid für die Fifa.» Und Zuberbühler erläutert in bestem Fifa-Pathos auch warum: «Ich habe das Vertrauen von Gianni Infantino, konnte so viele tolle Projekte realisieren und habe in diesen fünf Jahren ein tolles Team aufbauen können. Am Schluss habe ich mich für die Fifa-Vision, für die tollen Menschen und für mein Team entschieden, die bei der Fifa arbeiten.»

Das anspruchsvolle Stellenprofil für den CEO

Es sind also gleich zwei grosse Personalbaustellen jenseits der ersten Mannschaft, die den FCB aktuell umtreiben. Und vor allem für den Job als Chief Executive Officer – vulgo: Geschäftsführer – ergibt sich ein herausforderndes Stellenprofil. Nebst den grossen Aufgaben Umbau des Klubs, Tagesgeschäft und Zukunftsprojekte wird der neue Mann (oder gar eine Frau?) sich mit den Grossaktionären (David Degen sowie das Ehepaar Rey) und den weiteren Anteilsbesitzern arrangieren müssen.

Die Eigentümer werden beantworten müssen, ob die gesuchte Person vorzugsweise Ausstrahlung besitzen muss, ein Topverkäufer auf allen Ebenen sein soll oder bloss ein Frühstücksdirektor. Oder ob es ein integrierender, einigender Charakter sein muss, vorzugsweise mit Basler Stallgeruch.

Zum Jobprofil will sich David Degen gegenwärtig nicht äussern. Der de facto Klubchef ist auf selbstgewählter Tauchstation und sehnt sich nach Ruhe im Stall. Sein nächster öffentlicher Auftritt dürfte am 20. April stattfinden, wenn der FC Basel die Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr präsentiert.

