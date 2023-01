Die Chronologie der Ausbootung von Adam Szalai beim FC Basel

FC Basel Traumstart, Ausbootung, Klage, Streit: Die Chronologie eines turbulenten Jahres von Adam Szalai Adam Szalai und der FC Basel befinden sich nach der neuerlichen Ausbootung und den jüngsten Aussagen von Berater Oliver Fischer weiter auf Konfrontationskurs. Jakob Weber Jetzt kommentieren 05.01.2023, 18.00 Uhr

Adam Szalai wollte beim FC Basel nochmal zeigen, wie gut er ist. Doch unterdessen bereut der Ungar wohl den Schritt in die Schweiz. Bild: Imago

16. Februar 2022: Die Ankunft als Heilsbringer

Als Ersatz für Arthur Cabral holt der FC Basel mit Fedor Chalov und Adam Szalai zwei Stürmer. Letzterer kommt erst am Deadline Day, wird im ICE zwischen Heidelberg und Mainz überzeugt und bringt dank 276 Bundesliga- und 78 Länderspielen einen grossen Erfahrungsrucksack mit. Kaderplaner Philipp Kaufmann ist überzeugt: «Adam ist ein absoluter Charakter- und Mentalitätsspieler, der unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung und Arbeitseinstellung auf und neben dem Platz guttun wird.»

Szalai kündigt zwei Tage später bei seiner Präsentation an: «Ich bin nicht nach Basel gekommen, um meine Karriere ausklingen zu lassen.» Die jungen FCB-Spieler, denen er mit seiner Erfahrung und Mentalität helfen soll, lobt der 34-jährige Ungar in den höchsten Tönen. Er gibt ausserdem zu, für das Projekt FC Basel auf Geld verzichtet zu haben.

19. Februar: Tor beim Debüt und Fake News aus der Kabine

20 Minuten braucht Adam Szalai, ehe er für seinen neuen Arbeitgeber zum ersten Mal den Ball im Netz unterbringt. Bild: Manuel Geisser/Imago

Gegen Lausanne – dem letzten Spiel von Patrick Rahmen als FCB-Trainer – kommt der Neuzuzug in der Halbzeit beim Stand von 0:0 für Darian Males ins Spiel. Per Kopf (wenige Monate nach einer Schädel-OP im Dezember 2021) macht er in der 65. Minute das 2:0, verletzt sich dabei an der Hand, beisst sich durch und feiert wenig später einen 3:0-Sieg seines neuen Teams.

Gross darüber sprechen möchte Szalai aber nicht. In der Mixed-Zone lässt er nur drei Fragen zu und antwortet knapp. Zum Beispiel: «Wir haben noch viel Arbeit vor uns.» Dann klopft er mit dem Finger aufs Pult und zieht von dannen. In der Kabine wütet ein trotz des Sieges unzufriedener David Degen.

Im Boulevard wird Szalai daraufhin mit folgendem Satz zitiert: «Schön ist es bei euch. Ich will mal wissen, was hier los ist, wenn ihr verliert.» Der Stürmer ärgert sich auf Instagram über die «Fake News». Der «Blick» löscht die Passage. Doch Szalai ist auch in der kommenden Trainingswoche noch verärgert über den Bericht und sucht den schuldigen Journalisten. Doch der ist nicht anwesend.

20. März: Stammspieler und Vatervorfreude

Adam Szalai freut sich über die anstehende Geburt seines ersten Kindes. Bild: Imago/Manuel Geisser

Gegen GC schiesst Szalai am 20. März beim 4:2-Auswärtssieg seine Saisontore drei und vier. Der Ungar jubelt dabei mit Daumen im Mund und Ball unter dem Shirt. Nachwuchs bahnt sich an. Freude herrscht bei ihm und seiner Freundin Krista Tcherneva. Was keiner ahnt: Der Treffer zum 4:2 sollte sein bisher letztes Ligator für den FCB sein. In den folgenden Spielen betreiben Adam Szalai und Fedor Chalov Jobsharing, wobei der Russe immer mehr Spielminuten erhält.

28. Juni: Im Mannschaftsrat von Alex Frei

Im Trainingslager am Tegernsee spricht der neue Trainer Alex Frei nach einer Einheit länger mit Fabian Frei, Taulant Xhaka, Michael Lang und Adam Szalai. Der Ungar gehört zum neuen Mannschaftsrat, in den die vier Routiniers auch Wouter Burger aufnehmen. Szalai bekommt auch unter Frei seine Minuten. Doch in zwölf Spielen gelingt dem Ungar nur gegen die Crusaders und gegen Allschwil ein Treffer.

Je mehr Frei von Szalai sieht, desto weniger überzeugt ist der Ex-Stürmer von seinem Mittelstürmer. Erst wird er zum Joker degradiert, kurz darauf fehlt Szalai ganz im Aufgebot. Öffentlich heisst es nur: «Adam kennt seine Rolle.»

3. September: Die letzten Einsatzminuten

Gegen Sion soll Szalai in der Schlussphase aus einem 1:1 noch ein 2:1 machen. Doch der Treffer fällt auf der anderen Seite und seither hat der Ungar keine Minute mehr für den FCB gespielt.

24. September: Wunderschöner Treffer gegen Deutschland

In der Nations League schiesst Ungarns Captain Adam Szalai Deutschland nach einer Ecke per Hacke ab. Den 1:0-Sieg, das Tor und sein Karriereende in Ungarns Landesauswahl feiert der Stürmer mit seinen Kollegen ausgiebig im Nachtleben Budapests mit einem Einsatz hinter der Bar. Beim FCB wundert man sich, weil sich Szalai sechs Tage zuvor verletzt vom Cupspiel gegen Aarau abgemeldet hatte.

Szalais sehenswerter Treffer gegen Deutschland. Video: Youtube

19. Oktober: Einzeltraining

Während sich die Mannschaft auf den Krisenklassiker gegen den FCZ vorbereitet, macht Adam Szalai an der Seite von Athletiktrainer Bjorn Rekelhof Einzeltraining. Der ehemalige Heilsbringer ist vom Training der ersten Mannschaft freigestellt. Im «Blick» zeigt Szalai-Berater Oliver Fischer kein Verständnis für die Massnahme: «Die Freistellung vom Mannschaftstraining kam überraschend. Insbesondere nach Adams zuletzt gezeigten, überragenden Auftritten in der ungarischen Nationalmannschaft.»

Adam Szalai wird beim FC Basel isoliert. Bild: Andy Müller/ Freshfocus

Kaderplaner Philipp Kaufmann spricht auf der Reise nach Bratislava von Gesprächen, die man mit dem Management Szalais führe, um eine bessere Lösung zu finden. Konkrete Gründe für die Ausbootung des Ungarn nennt der FCB nicht. Doch klar ist: Rotblau will Szalai so schnell wie möglich loswerden, weil er aus Sicht der Verantwortlichen der Mannschaft sportlich nicht hilft. Zudem ist zu hören, dass Szalai seine Rolle nicht wie gewünscht angenommen hat.

Szalais Management akzeptiert die Suspendierung nicht und will sich zurück ins Training klagen. Ein Schachzug, den Szalai bereits 2020 in Mainz in Erwägung zog. Damals streikte die Mannschaft für den beliebten Ungar, Trainer Achim Beierlorzer war kurz darauf Geschichte.

10. November: Die Klage ist erfolgreich

Anders als damals in Mainz kommt es in Basel tatsächlich zur gerichtlichen Auseinandersetzung. Szalai erhält vom Basler Zivilgericht Recht und hat sich damit erfolgreich zurück ins Mannschaftstraining geklagt. «Ich freue mich, dass ich ab 14. November 2022 wieder in das Mannschaftstraining der ersten Mannschaft des FC Basel einsteigen kann. Leider musste ich mir dieses Recht vor Gericht erstreiten», schreibt der Spieler bei Instagram. Kurz darauf ist er wieder im Kreis der ersten Mannschaft anzutreffen.

8. Dezember: Szalai verlässt das Training ohne Erlaubnis

Während in Katar die WM läuft, trainiert der FCB bei Minusgraden auf dem Joggeli-Campus. Mit dabei auch Szalai, der nach den Athletik- und Technikübungen allerdings nicht bei den Spielformen mitmachen darf. Doch statt wie der sich im Aufbau befindende Sergio Lopez auf dem Nebenplatz im Anschluss Schussübungen zu machen, verabschiedet sich Szalai mit einem Servus in Richtung Zaungäste vorzeitig in die Kabine. Alex Frei reagiert verärgert auf den vorzeitigen Abgang.

14. Dezember: Degen macht die Tür zu

An der Bilanzkonferenz fällt David Degen dem sich zu einer Szalai-Frage diplomatisch äussernden Alex Frei ins Wort und sagt: «Es ist aus Klubsicht definitiv ausgeschlossen, dass Adam jemals wieder für den FCB spielt.» Der Vertrag läuft aber noch bis Sommer 2023.

Der «Blick» vermeldet zudem, dass es in Szalais Vertrag eine Anschlussklausel als Trainer geben soll. Berater Fischer sagt: «Die langfristig aufgezeigten Perspektiven waren ausschlaggebend für den Wechsel aus der Bundesliga nach Basel.» Bindende Verabredungen, entgegnet der FCB, habe es beim Transfer von Mainz nach Basel Mitte Februar nicht gegeben. Szalai hat in der Zwischenzeit in Ungarn sein Trainer-A-Diplom erworben.

2. Januar: Szalai fehlt beim Trainingsauftakt

Der FCB hat in der Winterpause fünf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft gestrichen. Neben Szalai sind das auch Kaly Sène, Yannick Marchand, Liam Chipperfield und Tician Tushi. Sie trainieren ab sofort mit der zweiten Mannschaft. Dagegen gibt es keine Klagemöglichkeit.

Alex Frei sagt: «Wir waren mit den betreffenden Spielern über längere Zeit im Austausch und haben ihnen mitgeteilt, was für ihre Zukunft das Beste ist.» Szalai ist am Mittwoch nicht mit dem FCB nach Marbella ins Trainingslager gereist.

5. Januar: Ein Wechsel ist aktuell kein Thema

Die Fronten zwischen Adam Szalai und dem FCB sind verhärteter denn je. Gegenüber dem SRF nennt Berater Oliver Fischer am Donnerstag einen möglichen Grund für die Ausbootung: «Adam wurde gebeten, Missstände anzusprechen. Das hat er getan und damit ist er unangenehm.» Die Szalai-Seite ist der Meinung, dass das Urteil des Basler Zivilgerichts eindeutig ist und der FCB mit der Nichtberücksichtigung Szalais für das Trainingslager dagegen verstösst und eventuell sogar eine Busse zahlen muss.

Der FCB argumentiert auf Anfrage von SRF, dass das Trainingslager und die Leistungstests an den zwei Trainingstagen zuvor kein ordentlicher Teil des Trainings sei und die Nichtberücksichtigung des Ungarn damit rechtens sei. Für Szalai habe es aktuell aufgrund der sportlichen Konkurrenz keinen Platz im Kader.

Wie der «Blick» schreibt, handelt es sich beim Zivilgerichtsentscheid vom November lediglich um eine vorsorgliche Massnahme. Reiche der Gesuchsteller, als Adam Szalai, bis zum 16. Januar keine ordentliche Klage ein, ist die vorsorgliche Massnahme hinfällig.

Berater Fischer glaubt immer noch an einen guten Ausgang der Geschichte. Er sagt aber auch, dass sein Klient aktuell nicht vor hat, einen anderen Verein zu suchen. Fischer verweist auf die langfristige Perspektive, die der FCB Szalai vor knapp einem Jahr aufgezeigt habe. Eine Einigung, mit der beide Seiten leben können scheint es aktuell nicht zu geben.

