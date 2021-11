Wie Millar beim FCB Stocker den Platz streitig macht

FC Basel Von Überflügelten und Beflügelten: Wie Liam Millar Valentin Stocker den Platz streitig macht Der FC Basel ist auf den Flügeln so gut besetzt wie lange nicht mehr. Dabei gibt es Entdeckungen, und einen Arrivierten, der zu kämpfen hat. Céline Feller aus Nikosia Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Liam Millar (links) entwickelt sich zu einem echten Konkurrenten für Valentin Stocker auf dem linken Flügel. Freshfocus

Etwas darf man nicht vergessen. Zu Beginn der Saison, in einer Phase also, in der sich der FC Basel von Qualifikations-Runde zu Qualifikations-Runde kämpfte, um die so existenziell wichtige Conference-League-Gruppenphase zu erreichen, da war Valentin Stocker immens wichtig. Nicht nur, weil er als Captain gefordert war, in der Kabine und auf dem Platz vorneweg zu gehen.

Sondern auch, weil er, der eine so schwierige vergangene Saison inklusive Beurlaubung hinter sich hatte, in einer beneidenswerten Frühform war (neun Skorerpunkte in den ersten elf Matches). Man hatte gar das Gefühl, mit den besten Stocker seit seiner Rückkehr zum FCB im Januar 2018 zu sehen. Er hatte sich seine gute Form von direkt nach der Beurlaubung konservieren können – über die Sommerpause hinweg. Wie wichtig sein Captain in dieser Zeit war, in der auch der Druck der Vereinsführung immens war, weil der FCB das Geld aus der Teilnahme am europäischen Geschäft zwingend benötigt, wusste selbstredend auch Patrick Rahmen – und er weiss es immer noch. Die beiden schätzen sich.

Trainer Rahmen: «Stocker geht voraus»

Und auch deshalb stellt sich Rahmen zuletzt vielleicht ein bisschen schützend vor seinen Captain. Man müsse genau wegen dieser hohen – vor allem mentalen – Belastung etwas nachsichtig sein. Rahmen:

«Er hat in den ersten Wochen der Spielzeit so viel investiert. Deshalb muss man seine Situation verstehen.»

Hinzu kam, dass Stocker nach einem im Hammarby-Rückspiel kassierten Schlag angeschlagen war, und dennoch auf die Zähne biss und zu helfen versuchte. Und, und das scheint Rahmen ganz wichtig zu sein:

«Er ging zu Beginn der Saison voraus und das tut er auch jetzt noch, auch in der Kabine, zusammen mit den anderen erfahrenen Spielern.»

Die Situation Valentin Stockers, die man verstehen solle, ist aber eben keine einfache. Rahmen sagt selbst: «Er hat jetzt eine kleine Baisse und ist nicht in der besten Verfassung. Aber er hat meine volle Rückendeckung. Keiner kann die ganze Saison auf höchstem Niveau spielen.» Und dann fügt Rahmen etwas an, was die Situation des Captains vielleicht noch etwas verstrickter macht:

«Wir haben jetzt die Möglichkeit, es zu kompensieren, wenn Spieler ein Formtief haben.»

In einem Formtief, aber trotzdem ein Anführer: Valentin Stocker. Keystone

Und ein solches, ja, das habe Stocker im Moment. So toll die Option für die Mannschaft und den Coach ist, kleine sportliche Krisen ansonsten wichtiger Akteure ohne Leistungsabfall kompensieren zu können, so bitter ist es für die Betroffenen, die plötzlich häufig nur zuschauen – wie eben Stocker. Drei Mal sass der 32-Jährige zuletzt zu Beginn auf der Bank – im Hinspiel gegen Omonia Nikosia, gegen Lugano und den FC Zürich – und jedes Mal musste er mit ansehen, wie Liam Millar sich mehr und mehr zu einem echten Konkurrenten hochspielt.

Während Stocker früher seine kleinen Baissen meist auf dem Platz auskurieren, dort mit dem Spielrhythmus wieder zu einem Hoch finden konnte, muss er aktuell mehr auf der Bank Platz nehmen, als ihm lieb sein dürfte. Und wenn er dann doch starten darf, dann scheidet der FCB ausgerechnet gegen Carouge aus dem Cup aus oder zeigt in Sion eine schwache Leistung.

Des Einen Aufstieg korreliert mit des Anderen Baisse

Dass ihm anzuhängen, wäre so inkorrekt wie unfair. Das sind Zufälle. Aber dass Coach Rahmen momentan vermehrt auf Millar statt Stocker im linken Couloir setzt und Stocker auch dann zuschauen muss, wenn mit Edon Zhegrova ein nomineller zweiter Fix-Starter auf den Flügeln krank ausfällt wie gegen den FCZ, dann ist das eben doch wiederum kein Zufall mehr.

Denn sowohl Millar als auch Zhegrova – und in Ansätzen auch Dan Ndoye, der langsam Fahrt aufnimmt – verkörpern das, was Rahmen aktuell im Spiel will und braucht: Tempo, starke Dribblings, gute Durchsetzungs-Quoten im 1:1. Alles Attribute, bei denen Stocker von der jüngeren, spritzigeren Konkurrenz überflügelt wird.

Läuft den Gegenspielern (hier Sions Baltazar) um die Ohren: Edon Zhegrova (rechts). Freshfocus

Vor allem von Liam Millar. Der Kanadier macht Stocker seinen Platz gerade mehr als streitig. Was vielleicht vor Wochen noch eine steile These gewesen wäre, wird mittlerweile von vielen anerkennend akzeptiert. Weil Millar eine starke Entwicklung gemacht hat, regelrecht beflügelt wirkt.

Man erinnere sich: Als er im Sommer verpflichtet wurde, als U23-Spieler des FC Liverpool, noch ohne Erfahrung in einer höchsten Profi-Liga und beispielsweise ohne taxierten Marktwert auf dem Fussball-Portal «transfermarkt.de», wusste niemand so ganz genau, was von ihm zu erwarten ist.

Und plötzlich versteht man Degens mutige Aussage

Dennoch sagte FCB-Chef David Degen, dass Millar, dieser Millar, der im letzten Drittel so viele falsche Entscheide getroffen hat, in seinen ersten Spielen für die Basler, der beste aller Neuzugänge sei. In Anbetracht der Qualitäten, die Andy Pelmard und Sebastiano Esposito ab Einsatz Nummer 1 auf den Platz brachten, war dies eine Aussage, die mehr als nur erstaunte.

Vier Monate später, als Liam Millar nach dem Klassiker in der Mixed Zone steht und zögerlich schüchtern zugibt, sein bislang bestes Spiel für den FCB abgeliefert zu haben, muss man eingestehen, dass Millar mit dieser Sichtweise recht hatte. Und dass man mittlerweile auch erkennen kann, was David Degen zu seiner selbst für David Degen mutigen Aussage brachte.

Der Aufstieg Millars und die Mühe Stockers, aus der Baisse zu finden, korrelieren unweigerlich miteinander. Denn für Stocker wird es aktuell wohl schwer, wieder Spiel für Spiel in der Startelf zu stehen, wenn Millar so weiter macht. Und man darf ja eben nicht vergessen, dass es nicht nur Millar gibt für die Flügelpositionen der Basler, sondern auch noch die erwähnten Zhegrova und Ndoye, oder auch einen Darian Males, der dort ebenfalls agieren könnte.

Sowie Joelson Fernandes, auch wenn der noch etwas mehr Zeit braucht. Macht aber Ndoye noch einen weiteren Schritt, wird es nicht einfacher, sich einen Platz in der Startelf zu ergattern. Man darf durchaus behaupten, dass die Flügel lange nicht mehr so gut besetzt waren bei den Baslern.

Die zunehmende Tendenz zu Tempo und 1:1-Stärken

Im heutigen Spiel gegen Nikosia ist es wohl ziemlich realistisch, dass Rahmen wieder auf Tempo und Gefahr in den 1:1-Situationen setzen wird – und damit auf Millar und Ndoye. Auch wenn Rahmen das noch nicht sagen mag am Vorabend. Er gibt aber zu:

«Dass uns der Speed gut tut, hat man im Hinspiel gegen Omonia und Zürich gesehen. Aber im internationalen Vergleich hilft manchmal auch die Erfahrung.»

Setzt er auf Stockers Erfahrung? Basel-Coach Patrick Rahmen, Freshfocus

Daher sei es auch eine Option, Stocker auf der Zehn laufen zu lassen. Ansonsten heisst es wohl wieder: zuschauen. Und am Sonntag ist nach dem Spiel gegen St. Gallen bereits wieder Nati-Pause. Diese Breaks, so sagte es Stocker unlängst, würden ihm immens guttun. Vielleicht kommt der kleine Unterbruch für ihn dann also gerade zum richtigen Zeitpunkt, um danach mit freiem Kopf wieder dort anknüpfen zu können, wo er vor der ersten Nati-Pause Ende August noch war: in einer sehr starken Form.

Die wird er wohl auch brauchen, um seinen bis 2023 laufenden Vertrag erfüllen zu dürfen. Denn wie zu hören ist, wird Stockers Zukunft so unter die Lupe genommen, wie aktuell jedes Detail. Vor allem, wenn es ein kostspieliges ist.