Der FCB kommt gegen Servette nicht über ein 1:1 hinaus

FC Basel Wenn der Fussballgott Ferien hat: Der FC Basel zeigt das beste Spiel seit langem und kommt dennoch nicht über ein 1:1 hinaus Der FCB spielt Servette teilweise an die Wand, kommt zu 23 Abschlüssen – aber trotzdem nur zu einem 1:1. Céline Feller 24.07.2022, 19.43 Uhr

Zeki Amdouni kann es nicht fassen, dass keine seiner drei Chancen innerhalb von drei Minuten drin ist.

Es ist wirklich nicht so, dass auch nur irgendjemand noch auf die Idee gekommen wäre, das Servette Genf bei diesem Spiel beim FC Basel in der 2. Runde der noch so jungen Super-League-Saison noch treffen, geschweige denn einen Punkt holen würde. Zu dominant, begeisternd, mitreissend agiert Basel. Zündet ein Offensivfeuerwerk ab. Klar, Genf hatte die ersten drei Minuten mehr vom Spiel, danach kippte das Geschehen aber ganz klar auf die Seite des FCB.

Die Basler, die eine Woche zuvor gegen Winterthur nur ein 1:1 holten und sich dafür – so Coach Alex Frei – rehabilitieren wollten, brannten förmlich auf den ersten Ligasieg, diese Wiedergutmachung. Wie gewillt der FCB ist, sieht man schon nach fünf Minuten. Da kommt Adam Szalai zu einer ersten guten Chancen, die Servette-Keeper Jérémy Frick aber entschärft. Dieser Frick, er wird noch eine spezielle Rolle spielen. Danach kommen die Basler Chancen in kurzen Intervallen, in der 12. Minute ist es noch mal Szalai, der den Ball bei der Annahme technisch perfekt verarbeitet, aber erneut an Frick scheitert.

Beeindruckend engagiert, aber mangelhaft effizient

Was das Team von Alex Frei an den Tag legt, ist lustvoll, lange hat man keinen so stark aufspielenden FCB mehr gesehen. Bezeichnend auch die zunehmende Über-Härte der Genfer, die sich nicht mehr anders als mit rüden Tacklings zu helfen wissen. Dennoch dauert es bis in die erste Minute der Nachspielzeit, bis der FCB auf 1:0 stellt. Der überragende Wouter Burger sieht seinen Pass abgefangen, Dan Ndoye nimmt den Abpraller dankend an und zieht ins weite untere Eck.

Die Führung, sie ist so was von verdient, weil der FCB dermassen engagiert auftritt. «Dank dieses Treffers ist das Momentum auf unsere Seite gekippt», sagt Alex Frei nach dem Spiel. Und tatsächlich: Der FCB nimmt den Schwung des Führungstreffers mit und verkürzt die Abstände zwischen den Abschlüssen gar noch. Sinnbildlich: Zeki Amdounis drei Chancen innerhalb von drei Minuten. Man ist, wie bei Szalais vier Chancen in den ersten 40 Minuten, jedoch verleitet zu sagen, dass immerhin einer dieser Abschlüsse hätte drin sein müssen, die Effizienz höher sein müsste. Frei sagt:

«Aber es gibt ja immer noch einen Goalie.»

Dieser Goalie, dieser Jérémy Frick, der zieht wahrhaftig einen Glanztag ein. Acht (!) Chancen der Basler wehrt er über die gesamte Spieldauer ab, das bei 23 abgegebenen Basler Torschüssen. Die Genfer wissen, wem sie nach diesem Spiel «merci» sagen. Denn dank Frick und dem Aluminium, welches der FCB einmal vor (Szalai) und einmal nach der Pause (Amdouni) trifft, kommen die Basler nicht zu ihrem ersehnten zweiten Treffer.

«Aber wir müssen dieses 2:0 schiessen, dann ist der Match vorbei», sagt Frei. Er spricht von Fehlentscheiden, die seine jungen Spieler in der Box treffen, und die neben den genannten Faktoren Frick und Aluminium dazu führen, dass die Führung nicht ausgebaut werden kann.

So kommt es dann, wie es nach so einer Leistung aus Basler Sicht gar nicht sein kann: Servette gleicht in der 87. Minute aus. Nach einem laschen Pass von Sergio López kommt Amdouni nicht mehr an den Ball, der Konter wird eingeleitet und eine etwas indisponierte Abwehr wird überrumpelt. 1:1. So lautet dann auch der Endstand. Und man erinnert sich ein bisschen an die Worte von Alex Frei nach seinem Aufstieg mit Winterthur, als er sagte: «Der Fussball ist zu 95 Prozent gerecht und zu 5 Prozent ungerecht.» Ist dem wirklich so, dann muss der Fussballgott wohl gerade Ferien haben.

Alex Frei ist nach Spielende sichtlich frustriert. Dass seine Mannschaft hier noch einen Ausgleichstreffer bekommt, hätte wohl niemand gedacht. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Nichtsdestotrotz zeigt sich Frei nach der Partie «sehr zufrieden mit der Performance. Man hat einen dominanten FCB gesehen, der Chancen kreierte, der wollte.» Aber am Ende wartet der FCB unter ihm weiter auf den ersten Ligasieg. So sagt er denn auch: «Das Resultat ist beschissen.»

Die nächste Chance auf Wiedergutmachung in der Liga gibt es nach einem spielfreien Wochenende dann am 7. August ausgerechnet gegen YB.

Gesenkte Köpfe der FCB-Spieler nach Spielende. Mit diesem Unentschieden wird keiner zufrieden sein. Marc Schumacher/freshfocus Diese Geste von Alex Frei nach Spielende wird jeder FCB-Fan nachvollziehen können. KEYSTONE/Georgios Kefalas Dan Ndoyes Nerven liegen blank. Der Torschütze zum 1:0 gerät im Strafraum mit Yoan Severin aneinander. In Folge erhalten beide die gelbe Karte. KEYSTONE/Georgios Kefalas Auch Fabian Frei ist die Enttäuschung deutlich anzusehen. Hier war für den FCB viel mehr drin. KEYSTONE/Georgios Kefalas Die Enttäuschung ist Alex Frei nach dem Ausgleich ins Gesicht geschrieben. Marc Schumacher/freshfocus Ein Torjubel mitten ins Rotblaue Herz. Servette kann durch Theo Valls kurz vor Schluss ausgleichen. Marc Schumacher/freshfocus Dieses Tor tut nicht nur Marwin Hitz weh. Der FCB fängt sich das 1:1 und kommt trotz 90 Minuten Überlegenheit nicht über ein Unentschieden gegen Servette hinaus. Marc Schumacher/freshfocus Andy Diouf kommt zu seinem Heimspiel-Début in Rot-Blau. Marc Schumacher/freshfocus Für den starken Wouter Burger geht es ab der 73. Minute nicht mehr weiter. Er wird durch Andy Diouf ersetzt, der damit zu seinem Début im Joggeli kommt. Marc Schumacher/freshfocus Servette-Goalie Jeremy Frick muss einige Male rettend eingreifen, um die Basler 2:0-Führung zu verhindern. KEYSTONE/Georgios Kefalas Zweite Trinkpause im Joggeli. Die mindestens 32 Grad Aussentemperatur dürften sich auf dem in der prallen Mittagssonne liegenden Platz deutlich heisser anfühlen. Marc Schumacher/freshfocus Alex Frei kann mit der Leistung seiner Equipe nach der ersten Halbzeit zufrieden sein. Einzig die Torchancenverwertung ist zu bemängeln. KEYSTONE/Georgios Kefalas Der gefährlichste Basler (Adam Szalai) und der Torschütze (Dan Ndoye) jubeln mit dem Debütanten (Kasim Nuhu). Marc Schumacher/freshfocus Dan Ndoye und Wouter Burger bejubeln das 1:0 für den FCB. Marc Schumacher/freshfocus In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit belohnt sich der FCB doch noch. Dan Ndoye trifft aus 20 Metern und lässt Rotblau jubeln. Marc Schumacher/freshfocus Wouter Burger wirkt wie entfesselt, gewinnt Zweikämpfe und lässt die Gegenspieler mit seinen Tricks zeitweise alt aussehen. KEYSTONE/Georgios Kefalas Diese Grätsche von Arnau Comas ist lehrbuchmässig. KEYSTONE/Georgios Kefalas Arnau Comas zeigt in seinem zweiten Heimspiel für den FCB eine souveräne Leistung und entschärft in der ersten Hälfte gleich zweimal gefährliche Situationen. Marc Schumacher/freshfocus Kasim Nuhu debütiert heute in der Innenverteidigung für Rotblau. Marc Schumacher/freshfocus Adam Szalai hat in den ersten 20 Minuten gleich drei gefährliche Chancen auf dem Fuss und ist der bisher auffälligste FCB-Spieler. Marc Schumacher/freshfocus Vor dem Anpfiff gibt es eine Schweigeminute für den ehemaligen FCB-Präsidenten Réne Theler. Er starb am 7. Juli im Alter von 86 Jahren im engsten Kreis der Familie. Marc Schumacher/freshfocus