FCB-Trainer Alex Frei: «Der Trainer ist immer schuld»

FC Basel «Wir sind wie Halbtote rumgelaufen»: Taulant Xhaka zählt die Mannschaft an – und Trainer Alex Frei sich selbst Der FC Basel zeigt gegen Zürich eine fragwürdige Leistung. Dieser Klassiker hinterlässt einen sprachlos, ratlos, aufgewühlt. Und er wirft Fragen auf. Fragen, die noch lauter werden könnten, als die Pfiffe im Joggeli nach dem 0:0 waren. Céline Feller Jetzt kommentieren 21.10.2022, 13.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Trainer ist immer schuld», sagt Alex Frei nach dem erschreckend blutleeren 0:0 gegen den FC Zürich. Freshfocus

Es ist gellend laut. Und dauert lange an. Sehr lange. Michael Lang hebt schon entschuldigend die Hände in die Luft. Und es überrascht nicht, wenn Alex Frei nach dem Spiel sagt, dass er so etwas aus Basel nicht kenne: Dass die Fans der Muttenzerkurve die Spieler des FC Basel auspfeifen.

Die eingefleischten Fans verleihen so ihrem Unmut Ausdruck nach einer Leistung, die einen sprachlos zurücklässt. Ratlos. Aufgewühlt. Was bitte war das? War das wirklich ein Klassiker FC Basel gegen den FC Zürich? Und wenn ja, war den Spielern des FCB bewusst, was für eine Affiche das ist, wie bedeutungsschwanger FCB gegen FCZ ist? Das nackte Resultat und das Auftreten sagen: Nein.

80 Minuten spielt Basel in Überzahl, weil Ivan Santini nach einem Ellenbogenschlag in der 13. Minute vom Platz fliegt. Wer ein Feuerwerk des Heimteams erwartet hat als Konsequenz, der dürfte doppelt enttäuscht heim gegangen sein. Denn dem FCB fehlt am Ende nicht nur ein Tor für diesen so wichtigen Sieg, den Trainer Alex Frei am Tag vor dem Spiel als «unbedingt notwendig» bezeichnet hatte.

«Wir sind wie Halbtote rum gelaufen»

Es mangelt viel mehr an Kreativität, Cleverness, Spielwitz, Genauigkeit, Durchsetzungsvermögen. «Wir können nicht zufrieden sein. Das war offensiv viel zu wenig», sagt Taulant Xhaka nach dem Spiel. Aber an etwas mangelte es noch viel mehr: Emotionen. «Oder haben Sie diese gesehen? Wir sind wie Halbtote rum gelaufen. Da erwarte ich viel mehr. Von jedem einzelnen.»

Es sind deutliche Worte eines Spielers, der seiner Wut freien Lauf lässt. Man spürt beim 31-Jährigen, dass es nicht nur die Enttäuschung über dieses 0:0 ist. Es hat sich etwas angestaut in den letzten Partien, deren Bilanz sich erschreckend liest: 0:2 gegen Bratislava zu Hause, 0:1 gegen Lugano, 3:3 in Bratislava, 0:0 gegen Genf, 0:0 gegen den FCZ. Der FCB hat den Faden verloren, ist aus diesem Flow gefallen, in dem er zuvor acht Siege in neun Partien erspielte – teilweise mit begeisterndem Fussball. Die kurzzeitige Euphorie ist wieder der Ernüchterung gewichen.

Schwankende Leistungen sind bei einem Kader mit Durchschnittsalter 23,1 Jahre absolut einzukalkulieren. Die Diskrepanz zwischen den verschiedenen Spielen ist aber doch verblüffend. Das liegt jedoch nicht nur am Alter. Wenn man Xhaka zuhört, mangelt es ab und an Einsatz und Bewusstsein. Oder ist es gar Übermut?

20 bis 30 Prozent zu wenig

«Wir müssen die Realität einsehen. Auch die jungen Spieler. Jeder muss mehr machen, im Training, aber auch auf dem Feld. Wahrscheinlich dachten ein paar Spieler, dass es nach den acht Siegen in neun Spielen einfach läuft. Aber das tut es nicht. Die Realität ist, dass jeder noch 20, 30 Prozent drauf legen muss», so Xhaka, der die Pfiffe nach Spielschluss als berechtigt bezeichnet. «Weil sich jeder von uns noch einmal den Arsch aufreissen muss.»

Während die Pfiffe abebben, wird dafür eine Frage am Donnerstagabend immer lauter. Welche Rolle spielt der Trainer bei den zuletzt verunglückten Auftritten? War es zu viel Rotation? Zu viel Experimentierfreude? In der jüngsten Vergangenheit wurde die Trainerfrage oft gestellt. Oft schnell, manchmal vorschnell. Und man soll sich auch nicht zu früh blenden lassen. Schliesslich wurde Freis Fussball vor Kurzem noch in den Himmel gelobt.

Die Schuldfrage

Frei selbst sagte vor dem Spiel, dass er keine Sekunde Angst um seinen Job verspüre: «Die Botschaft des Verwaltungsrates ist gut und beruhigend, es gibt einen kollegialen und voranbringenden Austausch.» Denn auch David Degen dürfte wissen, dass in der Kaderzusammensetzung Fehler gemacht wurden, der Trainer alleine nicht Schuld ist. Rückendeckung erhält Frei auch von Xhaka, der sagt:

«Ich glaube sicher nicht, dass es am Trainer liegt. Er sagt uns, wie wir spielen sollen. Wenn wir Spieler das nicht umsetzen, verstehe ich das auch nicht.»

Er nimmt vielmehr seine Mitspieler in die Pflicht, denn: «Wenn wir machen, was der Trainer sagt, bin ich überzeugt, dass wir einen besseren FCB sehen.»

Frei selbst geht nach dem Spiel harscher mit sich selbst ins Gericht. So niedergeschlagen und ebenfalls ratlos wie nach diesem Klassiker hat man ihn als FCB-Trainer noch nie gesehen. Er mag keine grosse Analyse machen, sagt stattdessen: «Es liegt immer am Trainer. Die Spieler machen meistens, was ich sage. Wir müssen mehr kreative Lösungen finden auf den letzten 20 Metern. Dort waren wir schlecht. Das ist aber nicht die Schuld der Spieler. Am Ende des Tages trage ich die Verantwortung, also ist es meine Schuld und ich muss Lösungen finden und das angehen.»

Jetzt kommt das Team der Stunde

Das wird Frei nach einer wenig erholsamen Nacht am Freitag in Angriff genommen haben. Denn es bleibt wenig Zeit, diese schwache Leistung zu verdauen. Am Sonntag kommt mit Winterthur jenes Team nach Basel, welches einen Lauf hat, seit vier Spielen ungeschlagen ist und davon drei gewinnen konnte.

Aber auch wenn Winterthur das Team der Stunde ist: Gelingt dem FCB der Befreiungsschlag nicht, dann werden nicht nur die Pfiffe noch lauter. Sondern auch die kritischen Fragen nach der Kader-Qualität und dem Trainer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen