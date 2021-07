FC Basel Wird ab jetzt alles wieder gut? Was für und was gegen eine erfolgreiche FCB-Saison spricht Für den FC Basel beginnt mit dem Spiel gegen Partizani Tirana in der Conference-League-Qualifikation bereits die neue Spielzeit. Am Sonntag starten die Basler in die Meisterschaft. Wieso diese kommende Saison besser werden könnte – und was trotz allem dagegen spricht. Céline Feller 22.07.2021, 05.00 Uhr

Bei Vizepräsident David Degen und Führungsspieler Fabian Frei herrscht gute Stimmung vor dem Saisonstart. Es ist sinnbildlich für die Stimmungslage im ganzen Verein. Bild: Freshfocus

Wenn heute Abend um 20.15 Uhr das Spiel zwischen dem FC Basel und Partizani Tirana in der 2. Qualifikationsrunde für die Conference League angepfiffen wird, beginnt für den FC Basel die Spielzeit 2021/2022. Die Basler müssen – wie schon vergangene Saison – zuerst europäisch antreten, bevor sie in der Meisterschaft spielen. Nachdem das internationale Geschäft vor einem Jahr verpasst wurde, ist das Ziel in diesem Jahr klar: Ausscheiden verboten. Die Teilnahme an der Conference League ist ein Muss. Die Vorzeichen für eine wettbewerbsübergreifend erfolgreichere Saison sind gut. Es gibt aber auch einige Punkte, welche Skepsis schüren. Wir haben uns die wichtigsten Argumente für beide Seiten angeschaut.

Pro: Die Aufbruchstimmung und Ruhe im Klub

Es waren die meist verwendeten Worte im Zusammenhang mit der vergangenen Saison des FC Basel: Chaos, Unruhe, Machtkampf. Letzterer ist nach dem Besitzerwechsel beigelegt, von Chaos und Unruhe ist keine Spur mehr. Zwar strukturiert die neue Führung noch einige Dinge um. Sie tut dies jedoch ohne Aufruhr. Die Ruhe im Turm führt zur Ruhe auf dem Rasen. Danach sehnten sich die Akteure lange. Die wieder gewonnene Ruhe hat gleichzeitig etwas ausgelöst. «Ich spüre überall eine Aufbruchsstimmung. In der Region Basel, wenn ich in Restaurants bin, aber auch bei uns im Training», sagt Valentin Stocker. Die Trainings seien gut, intensiv und machten Spass. «Es fühlt sich an, als ob sich das Schiff in die richtige Richtung bewegt. Man spürt an vielen Orten, dass es gut ist», so Stocker weiter.

Pro: Die unter Rahmen absolvierte Vorbereitung

Wie oft musste Ciriaco Sforza zu Beginn der vergangenen Saison als Entschuldigung betonen, dass er keine Vorbereitung mit dem Team absolvieren konnte? Natürlich, Sforza hatte knapp zwei Wochen Zeit, bevor der erste Ernstkampf anstand. Etwas, was man als suboptimale Vorbereitung betiteln darf. Vor der heute startenden Spielzeit hatte Patrick Rahmen aber fünf Wochen Zeit, seine Spieler in Bestform zu bekommen. Es war genügend Zeit für den physischen Aufbau, ebenso für das Vermitteln der Spielidee. Diese konnte Rahmen bei gewissen Teilen des Teams und in Ansätzen bereits ab April vermitteln, als er von Sforza übernahm. «Man hat in diesem letzten Quartal schon gesehen, dass auch wieder jeder für jeden geht», sagt Rahmen. Nun hatte er in der Vorbereitung auch noch Zeit, weitere taktische Variabilitäten einzustudieren, wie beispielsweise eine Dreierkette. Somit hat der FCB auch wieder einen erprobten Plan B.

Pro: Der FCB hat zwei Mentalitätsspieler zurück

Der eine ist eine effektive Neuverpflichtung. Beim anderen fühlt es sich nach einjähriger Verletzungsabstinenz zumindest fast so an: Michael Lang und Taulant Xhaka. Von den beiden Rückkehrern – der eine aus Gladbach und der andere von einem Innenbandriss – wird viel erhofft. Neben Erfahrung und Qualität vor allem eines: Mentalität. Xhakas Aggressivität wurde gerade in engen Partien oft vermisst, seine Fähigkeit, aus dem Kollektiv die entscheidenden Prozente mehr herauszuholen. Lang kommt zwar von schwierigen drei Jahren in der Bundesliga mit wenig Spielpraxis zurück. Aus seiner ersten Zeit beim FCB weiss aber jeder, wie seine Präsenz auf der rechten Seite die Abwehr auf ein höheres Niveau hievte. Sie müssen die Mannschaft führen, gemeinsam mit Valentin Stocker, Fabian Frei und Heinz Lindner. Die Verantwortung kann so auf mehrere Schultern verteilt werden, welche die Last des Erfolgsdrucks in Basel bestens kennen.

Pro: Die neue Breite des aktuellen Kaders

Es gab zuletzt beim FC Basel Momente, in denen man sich fragte, wie austariert das Kader ist. Es fehlte insbesondere in der Breite oft an Konkurrenz. Mit den Zuzügen seit dem Machtwechsel ist das Kader aber besser aufgestellt. Auch, weil diverse (vor allem neue) Spieler polyvalent einsetzbar sind. So könnte ein Lang in der Innenverteidigung aushelfen, Andy Pelmard problemlos auch Linksverteidiger spielen oder Sebastiano Esposito offensiv alle Positionen bekleiden. «Wir sind gut aufgestellt», sagt auch Rahmen und signalisiert Zufriedenheit mit dem Kader. Natürlich immer unter der Prämisse, dass Spieler noch bis Ende August den Verein verlassen könnten. Und auch, dass einige Neue noch etwas Angewöhnungszeit benötigen. Positiv ist aber auf jeden Fall, dass Rahmen fast aus dem Vollen schöpfen kann. Aktuell fehlen mit Sicherheit nur Andrea Padula und Adrian Durrer, Tician Tushi hat Trainingsrückstand und Djordje Nikolic ist aufgrund einer Reizung im Knie fraglich.

Kontra: Viele Zuzüge kamen erst spät

Die Angewöhnungszeit ist der erste Kontrapunkt. Denn auch wenn Rahmen richtigerweise betont, dass viele Transfers zügig vonstattengingen, so sind viele auch erst in den letzten Tagen vollzogen worden. Er hätte es sich gewünscht, dass der eine oder andere Spieler früher gekommen wäre. Rahmen schliesst aber auch nicht aus, dass ein paar Neuzugänge bereits heute eine Option sind. Auch Stocker, gefragt, wie er die Fluktuation sieht, sagt: «Es ist sicher nicht gleich, wie wenn man sich schon zwei, drei Jahre kennt. Aber die Basis, die wir haben, ist sehr förderlich, damit die Integration schnell vonstattengeht.» Aber weder der Captain noch sonst wer weiss, ob die Neuverpflichtungen halten, was sie versprechen. Oder ob es Fehltransfers sind. Wäre Letzteres der Fall, wären wieder jene Spieler in der Pflicht, welche im vergangenen Jahr weit von YB weg waren und die Europa League verpassten. Die sportliche Qualität wird erst nach einigen Pflichtspielen wirklich einschätzbar sein.

Kontra: Die europäische Quali verzeiht keine Fehler

Zwar gibt es in dieser Saison in der Qualifikation für das europäische Geschäft wieder Hin- und Rückspiele, dennoch muss beim FCB alles gleich passen. Als Teilnehmer der Qualifikation für den schwächsten Uefa-Wettbewerb hat er kein Fangnetz, wenn er eine Runde nicht übersteht. Dass in diesem Punkt Eingespieltheit helfen würde, ist selbsterklärend. Sowohl Rahmen als auch Stocker betonen jedoch, dass die Rückkehr der Fans ins Stadion sie noch zusätzlich pushen werde. Nur: Wann und wie die Muttenzerkurve ihre Lieblinge wieder unterstützen wird, ist unklar. Die Ausweispflicht im Zusammenhang mit den Covid-Zertifikaten widerstrebt dem harten Kern. «Das ist total schade. Sie wissen selbst, dass sie der 12. Mann im Rücken sind. Ich hoffe für uns und für sie, dass man so schnell wie möglich eine Lösung findet», sagt Stocker. Der Vorverkauf für heute stand gestern bei 7000 Tickets.

Kontra: Die neue Führung kennt noch keine Probleme

Klar, der Weg, die neue Führung beim FCB zu werden, war hart. Seit David Degen und Co. aber übernommen haben, ist die Region den neuen Führungspersonen gegenüber aber fast vorbehaltlos positiv gestimmt. Doch was, wenn Krisenresistenz gefordert ist? Die neue Führung muss irgendwann zeigen, dass sie Probleme besser löst als die alte.