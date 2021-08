FC Basel: Warum das Joggeli wieder eine Festung ist

FC Basel Zurück zur Heimmacht: Warum das Joggeli wieder eine Festung ist Seit Patrick Rahmen den Trainerposten übernommen hat, ist der FC Basel im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Eine Suche nach Erklärungen. Simon Leser 12.08.2021, 05.00 Uhr

Basler Jubeleinlagen wie diese von Arthur Cabral und Pajtim Kasami gab es im Joggeli zuletzt oft zu sehen.

Am 5. April diesen Jahres war der FC Basel an einem Tiefpunkt angelangt – und Ciriaco Sforza am Ende seiner kurzen Amtszeit. 1:2 gegen den Aufsteiger aus Vaduz, im eigenen Stadion und nach einer Leistung, die vor allem eines zurückliess: Ratlosigkeit. Der verhängnisvolle Auftritt am Ostermontag war die Konsequenz einer Entwicklung, die sich schon Monate zuvor anbahnte. Nur eines von neun Heimspielen gewann der FCB zwischen Dezember und April. 1:4 gegen Zürich, 2:6 gegen Winterthur, 1:2 gegen Vaduz – der St. Jakob-Park wurde zu einem Ort, in den gegnerische Mannschaften gerne kamen. Weil sie darauf hofften, mit Punkten heimzufahren. Und weil diese Hoffnung oftmals erfüllt wurde.

Erst vier Monate sind seither vergangen, doch die Erinnerungen an diese Zeit verblassen, ja sie muten in diesen Tagen, in denen der FCB von Sieg zu Sieg eilt, gar surreal an. Denn seit Patrick Rahmen nach dem Spiel gegen Vaduz von Sforza den Trainerposten übernommen hat, liest sich die Heimbilanz plötzlich wie das Zeugnis eines Musterschülers: Sieben Spiele, sieben Siege, im Schnitt fast vier geschossene Tore, nur zwei Gegentreffer insgesamt. Zahlen, die einen verblüffen. Und stutzig machen lassen: «Mir war es gar nicht bewusst, dass wir die letzten sieben Heimspiele allesamt gewonnen haben», sagt Valentin Stocker. Das Joggeli ist wieder die scheinbar uneinnehmbare Festung, die es im Basler Selbstverständnis auch sein soll. Die es in früheren Meisterjahren auch tatsächlich war. Tirana, Sion, Servette – sie alle wurden in dieser Saison bereits Zeugen der wiedergewonnenen Basler Dominanz im eigenen Stadion. Dass Ujpest Budapest heute Abend im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League einer Niederlage entkommt, scheint unwahrscheinlich.

Doch woher rührt diese Heimstärke, die der FC Basel in den letzten Wochen an den Tag legt?

Natürlich hilft es, dass in drei der sieben Spiele unter Rahmen der Gegner jeweils noch vor der Pause eine rote Karte sah und dem FC Basel dazu verhalf, die verloren gegangene Heimstärke wieder zu finden. Ebenso, dass in der neuen Saison neue Spieler vorhanden sind. Spieler, die den FCB in jeder Partie weiterbringen können, egal ob im gewohnten Umfeld oder in der Fremde. Am besten lässt sich dies anhand von Sebastiano Esposito illustrieren. Sein Spielwitz, seine technische Finesse, und seine jugendliche Frechheit sind Fähigkeiten, die in der letzten Saison noch nicht derart ausgeprägt vorhanden waren. Bereits drei Tore hat der Italiener erzielt, eines hat er vorbereitet.

Doch der FCB überzeugt nicht nur offensiv. Nur zwei Gegentore hat der FCB im Joggeli in den letzten sieben Spielen erhalten. Beide zu einem Zeitpunkt, zu dem die Basler bereits mit 6:0, beziehungsweise mit 5:0 führten. Rahmen hat dem Team ein defensives Gewissen eingeimpft, das auch die Offensivspieler zu Verteidigungsarbeit veranlasst.

Rahmens Botschaft zu Amtsbeginn hallt nach

Doch ob formstarke Neueinkäufe, defensives Gewissen oder offensiver Spielwitz: Als Erklärung für die wiedergewonnene Heimstärke dienen sie nur bedingt, denn sie gelten im gleichen Masse auch in Auswärtsstadien. Um die Kantersiege der letzten Wochen zu verstehen, muss man dorthin vorstossen, wo Spiele wesentlich beeinflusst werden: in die Köpfe der Spieler.

Als Patrick Rahmen anfangs April den Trainerposten von Sforza interimistisch übernahm, war eine seiner ersten Amtsziele, wieder eine Macht im heimischen St. Jakob-Park zu werden – auch ganz ohne Zuschauer, die einen vorantreiben. Heute sagt der Trainer:

«Wir hatten zuvor zu Hause Mühe, erfolgreich zu sein. Ich habe mit der Mannschaft gleich am Anfang besprochen, dass wir im eigenen Stadion agieren, das Tempo bestimmen und die Zuschauer mitnehmen wollen.»

Es war eine Botschaft, die bei den Spielern ankam und in die neue Saison nachwirkt. Und so ist der grösste Unterschied zu der Zeit der Heimschwäche, die so nah und doch so fern ist, darin zu sehen, wie der FCB ein Heimspiel angeht: selbstbewusst, dominant, temporeich, zweikampfstark. In fünf der letzten sieben Spiele schoss er schon vor der Pause mindestens zwei Treffer. Die Weichen für den Sieg, sie waren jeweils schon früh gelegt. «Wir haben uns gegen Ende der vergangenen Saison erarbeitet, dass wir wieder eine Heimmacht wurden. Der Gegner soll wissen, dass es schwierig wird, wenn er nach Basel kommt», sagt Stocker.

Der Captain warnt vor den Schattenseiten des Erfolgs

Die wiedergewonnene Heimstärke entstand in den Köpfen und verstärkte sich fortan dort. Denn mit jedem neuen Sieg wird Selbstvertrauen angehäuft. «Mit den Siegen und all den geschossenen Toren haben wir davon bestimmt mehr als noch in der vergangenen Saison», sagt Stocker. Doch er sieht darin auch eine Schattenseite:

«Viel zu gewinnen, ist auch gefährlich. Denn man muss den Erfolg stets bestätigen.»

Ujpest Budapest soll die nächste Mannschaft sein, die es in Basel schwierig haben soll – und schliesslich punktlos von dannen ziehen muss. Der ultimative Härtetest für die Dominanz auf dem eigenen Rasen folgt dann am 29. August, wenn die Berner Young Boys zu Gast sind. Ein Sieg gegen den Meister würde exemplarisch den Wandel zementieren, den der FCB zuletzt gemeistert hat. Denn eine 0:2-Niederlage gegen YB im vergangenen Dezember war der Beginn genau jener Phase, in welcher der FCB in neun Spielen nur einmal gewann und die Sforza letztendlich das Traineramt kostete.