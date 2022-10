Sportchefin Elisabeth Mayr verlässt den FC Basel

FCB-Frauen Der unvermittelte Abgang: Elisabeth Mayr verlässt den FC Basel nach nur neun Monaten Die ehemalige Spielerin und Assistenztrainerin Elisabeth Mayr verlässt den FC Basel nach nur neun Monaten als sportliche Leiterin bereits wieder. Auf eigenen Wunsch. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 14.10.2022, 15.40 Uhr

Elisabeth Mayr FC Basel Sportchefin Frauen fcb.ch

Es haben sich einige Hoffnungen verbunden mit Elisabeth Mayr, die für den FC Basel gespielt hat und neben der im Sommer zurückgetretenen Danique Stein Assistenztrainerin des Frauenteams war, ehe sie im März auch die Funktion der technischen Leiterin übernahm. Dafür hat der FC Basel eine 80-Prozent-Stelle geschaffen und die Ziele waren ehrgeizig: «Nach dem letzten Titel aus dem Jahr 2014 bald wieder eine Trophäe in die Höhe strecken.» So formulierte es Mayr, die alle nur Eli rufen, zu Beginn ihrer Tätigkeit.

Am Mittwochabend kam die unvermittelte Mitteilung des Klubs, dass Mayr auf eigenen Wunsch Ende November von ihrer Aufgabe zurücktritt. «Mit ihr verlieren wir eine Powerfrau mit viel Fussballsachverstand», sagt Remo Gaugler, der Leiter der Nachwuchsabteilung und des Frauenfussballs, und: «Schade.»

Mayr, die in München geboren wurde und für die österreichische Nationalmannschaft auflief, die in den USA und in der deutschen Bundesliga gespielt hat, hatte nach einem Masterstudium in Gesundheitspädagogik 2021 mit 25 Jahren bereits ihre Aktivkarriere beendet. Ein Jahr vor ihrer Bestellung zur Sportchefin beim FCB war sie bei der im Badischen ansässigen Spielerinnen-Agentur «Rocketsports» als Geschäftsführerin eingestiegen. Eine Tätigkeit, die sie mit ihrem Engagement beim FCB ruhen liess.

Mayr will sich über das offizielle Statement hinaus («Es war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit beim FCB mit vielen spannenden und oft auch herausfordernden Aufgaben») nicht weiter äussern und sich mit dem Team auf die verbleibenden Spiele bis Ende Halbjahr konzentrieren.

Gegen GC droht die nächste Niederlage

Dazu gehört das Auswärtsspiel an diesem Samstag (18 Uhr) bei den Grasshoppers. Die sind nach fünf Runden als Zweiter so etwas wie das Überraschungsteam, während die FCB-Frauen unter der neuen Trainerin Katja Greulich nach einem erheblichen Aderlass im Kader mit fünf Punkten Achter in der Zehnerliga sind.

Remo Gaugler, der im Sommer noch annahm, die Frauenabteilung mit frischem Schwung neu aufgestellt zu haben, muss sich nun bereits nach einer Nachfolgerin für die erste Sportchefin umschauen.

