So viele Fussballerinnen wie nie in der Nordwestschweiz

Frauenfussball Boom in der Nordwestschweiz: So viele Fussballerinnen wie 2021/22 gab es noch nie Seit 30 Jahren steigen die Zahlen der Fussballspielerinnen in der Nordwestschweiz, ehe sie in der letzten Saison ihren Höhepunkt erreichten. Dennoch haben die Schweizer Frauenteams den Anschluss an die internationale Bühne verpasst.

Anzahl Frauen und Mädchen in den Fussballvereinen der Region Basel:

In der Saison 2021/22 gab es in den Vereinen von Basel-Stadt und Baselland so viele Fussballerinnen wie noch nie zuvor. Insgesamt schnürten 1885 Mädchen und Frauen regelmässig ihre Kickschuhe, dies sind 22 Prozent mehr als noch in der Vorsaison. Die Zahl setzt sich zusammen aus 426 Aktiven, 991 Juniorinnen, 305 Kindern und 163 Seniorinnen.

In Baselland ist die erste Anlaufstelle für Frauen und Mädchen der SV Sissach, der knapp 13,5 Prozent aller Fussballerinnen stellt. In Basel-Stadt ist mit 20 Prozent vor allem der Basel Internationaler FC (BIFC) bei den Juniorinnen und Kindern beliebt. Im Aktiven-Bereich kommt der FFV Basel mit 36 Spielerinnen noch vor dem FC Concordia und FC Basel mit jeweils 33 Spielerinnen.

Beinahe stetiger Aufwärtstrend

Die Vorzeichen für die Entwicklung in der Nordwestschweiz waren gut, fand doch das erste offizielle Länderspiel der Schweizerinnen 1972 im Rankhof in Basel vor 3000 Zuschauenden statt. Während es im ganzen Land bereits vereinzelt Frauenteams gab, bot der DFC Therwil im selben Jahr als erstes regionales Team Frauen die Möglichkeit, auf Vereinsebene Fussball zu spielen. Sie begannen in der zweithöchsten Liga und standen bereits sechs Jahre später im Cupfinal, der verloren ging.

Es dauerte bis zum Jahr 1993, bis die bis dato unabhängige Frauenliga in den Schweizer Fussball Verband (SFV) aufgenommen wurde. Nach und nach gründeten sich weitere Frauenteams, was in steigenden Mitgliederzahlen deutlich sichtbar ist. Abgesehen von einem kleinen Einbruch um die Jahrtausendwende wuchsen die Zahlen in der Region in den letzten 30 Jahren beinahe stetig.

2009 übernahm der erfolgreichste Verein der Nordwestschweiz, der FC Basel, das Frauenteam des FC Concordia Basel. Ziel der Kooperation war es, den Frauen-Spitzenfussball in der Nordwestschweiz zu etablieren und eine gezielte Talentförderung zu betreiben. Das Unterfangen fruchtete und die FCB-Frauen festigten über die Jahre ihre Position in den Top 5 der Liga. 2014 holten sich die Baslerinnen mit dem Cup-Sieg den bisher einzigen Titel. 2018/19 schaffte das Team sogar den Sprung auf die internationale Bühne, schied aber nach zwei Siegen in der Gruppenphase der Champions League aus.

Weibliche Mitglieder in Schweizer Fussballvereinen:

Der stetige Aufwärtstrend der Mitgliederzahlen ist in der ganzen Schweiz zu beobachten. Zwar stagnierten die Zahlen zwischen 2009 und 2015 über einige Saisons bei etwa 24’000, dennoch ist der Zuwachs danach bis auf leichte Rückgänge 2017 und 2019 wieder ersichtlich. In der letzten Saison war ebenfalls wieder ein deutlicher Anstieg um knapp 4000 auf etwa 31’000 Spielerinnen zu verzeichnen, was eine Steigerung von zwölf Prozent zum Vorjahr bedeutet. Dennoch haben bisher nur etwa ein Drittel aller Klubs Mädchen-/Frauenteams.

International chancenlos

Trotz der steigenden Zahlen spielen die Schweizer Vereine auf internationaler Bühne kaum eine Rolle. Selbst der Rekordmeister aus Zürich schafft es selten über das Sechzehntelfinale der Champions League hinaus. Zu stark sind die dominierenden Länder wie Deutschland, Frankreich und England.

Für die ehemalige FCB-Spielerin Melanie Huber lässt sich dieses Problem auf eine Tatsache zurückführen: «Der Schweizer Liga fehlt es an Geld.» Zwar steige die Wertschätzung in kleinen Schritten, aber man habe den Anschluss an die führenden Länder verpasst.

50 Jahre Schweizer Frauenfussball – eine Dokumentation von SRF-Kultur. srf.ch/play

Ersichtlich wird dieser Unterschied auch bei der EM 2022 in England. Während 17 bis 20 der 23 Spielerinnen von Deutschland, Frankreich und England in den heimischen Ligen spielen, sind es in der Schweizer Equipe gerade einmal neun von 23. Aus einem Nordwestschweizer Team steht im aktuellen Kader keine Spielerin.

EM 2025 könnte in der Schweiz stattfinden

Ein Lichtblick für den Schweizer Frauenfussball könnte die EM 2025 sein. Denn die Schweiz gilt als Kandidat für den Austragungsort des Events. Im Dezember soll die Uefa darüber entscheiden. Bis dahin müssen aber vor allem die Kantone einer Zusicherung der Finanzierung zustimmen. Sollte die EM in der Schweiz ausgetragen werden, verspricht man sich für die Attraktivität und Bedeutung des Frauenfussballs im Land und auch in der Nordwestschweiz einen Schub.

