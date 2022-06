Abascals Abgang nach Russland und die Folgen für die FCB U21

Fussball Abascals überraschender Abgang nach Russland soll den Kulturwandel bei der U21 des FC Basel nicht gefährden Während man bei der U21 des FC Basel eine schwache Saison aufarbeitet, sorgt die Trainerwunschlösung für Unverständnis. Alan Heckel und Jakob Weber 10.06.2022, 17.25 Uhr

Guillermo Abascal ist nach seinem Wechsel nach Russland bei vielen FCB-Fans unten durch. In der Basler U21 hinterlässt er ebenfalls ein Loch. Georgios Kefalas / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Remo Gaugler muss kurz überlegen, bis er das richtige Adjektiv findet. Als «unbefriedigend» taxiert der Nachwuchschef des FC Basel die Saison der U21-Mannschaft dann. «Wir haben erst auf den letzten Drücker die Klasse gehalten. Das war nicht FCB-würdig.»

Nachdem das Team von Marco Schällibaum mit zwei Niederlagen in die Promotion-League-Spielzeit gestartet war, folgte die beste Phase mit sieben positiven Resultaten am Stück (fünf Siege). «Da hat man gesehen, was die Mannschaft drauf hat», blickt Gaugler zurück und schreibt einen Anteil dafür Timm Klose zu. Der damals vereinslose Profi hielt sich mit der U21 fit und vermittelte den Junioren dabei täglich «Persönlichkeit und Leadership».

FCB-Nachwuchschef Remo Gaugler: «Die Saison war unbefriedigend.» Andy Mueller/Freshfocus

Kloses Abgang nach Bristol fiel mit dem ersten sportlichen Tief des Teams zusammen, das fortan in eine Abwärtsspirale geriet. Kurz vor der Winterpause wurde Schällibaum entlassen. Bei der Suche des Nachfolgers liess sich Gaugler Zeit. «Es muss unbedingt der richtige Trainer sein», sagte er damals.

Ein paar Monate später betont der Nachwuchschef: «Michel Renggli war der richtige Trainer.» Der Innerschweizer habe es geschafft, mit seiner Art, ein neues Wir-Gefühl zu entwickeln und selbst jene Spieler, für die nach der Saison der rotblaue Weg endet, abzuholen. «Zwischen Staff und Team hat es hervorragend harmoniert», sagt auch Renggli. Zwar brauchte die U21 die Hilfe von Spielern aus der 1. Mannschaft, wie der Trainer offen zugibt. Doch schliesslich vermied man den Fall in die Abstiegsrunde, fuhr noch ein paar spektakuläre Siege ein und gewann mit den jüngeren Jahrgängen das prestigeträchtige Blue-Stars-Turnier. «Wenn es zwischenmenschlich nicht gepasst hätte, hätten wir das nicht geschafft», so Renggli.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Basler am zweitmeisten Tore erzielt und am meisten kassiert haben. «Das ist sicher unserer offensiven Spielweise geschuldet», erklärt der Trainer und gibt zu, «dass wir bei so viel Sturm und Drang hinten zu oft zu offen gestanden sind». Die grösste Schwäche sei das Verteidigen gegnerischer Standards gewesen. «Da muss man den Hebel ansetzen.»

Michel Renggli: «Zwischen Staff und Team hat es hervorragend harmoniert» Edgar Hänggi

Wer diesen Hebel nächste Saison ansetzen wird, steht noch nicht fest. «Michels Familie lebt in Beckenried. Wegen drei schulpflichtigen Kindern kam ein Umzug nicht infrage und die vielen Fahrten kosten eine Menge Energie», nennt Remo Gaugler als Grund für die Trennung.

In der Pole-Position auf die Nachfolge war Guillermo Abascal. «Es ist unser Plan, dass er die U21 übernimmt», sagte David Degen vor zwei Wochen. Doch daraus wird nichts. Am Freitag verabschiedete sich Abascal auf den sozialen Medien vom FCB und kurz darauf verkündete Spartak Moskau, dass Abascal neuer Cheftrainer in Russland wird. Eine Entscheidung, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine und dem Ausschluss russischer Vereine aus den Uefa-Wettbewerben für Irritationen sorgt.

Gaugler hält fest, dass der Spanier «einer von mehreren Kandidaten» gewesen sei und Rengglis Nachfolger darum in den kommenden zwei Wochen feststehen werde. Doch egal, wer es am Ende wird: Beim ältesten FCB-Nachwuchs will man nicht noch einmal so eine Saison wie die letzte erleben.

Die Suche nach erfahrenen Säulen für die Talente

Mehrere Spieler werden den Klub verlassen. Das Kader soll noch weiter verjüngt werden. Den Talenten sollen zudem ein oder zwei Ex-Profis auf dem Feld zur Seite gestellt werden. «Gute, gesunde Typen mit einer engen Bindung zum Staff, so wie wir sie mit Gilles Yapi und Giuseppe Morello in der Vergangenheit hatten», lautet die Umschreibung Gauglers.

Simone Grippo, Simon Grether oder auch Timm Klose, der unterdessen aber ein weiteres Jahr in Bristol unterschrieben hat, sollen Kandidaten sein. Doch Namen will Gaugler nicht kommentieren. Er hält fest, dass diese Typen mithelfen sollen, einen Kulturwandel im FCB-Nachwuchsbereich anzustossen, der den Jungen wieder die richtige Mentalität, den Erfolgshunger und die Identifikation mit dem Verein einimpft. «Denn 90 Prozent unserer Junioren kommen nicht aus einer Struktur, wie wir sie früher beim FCB hatten», sagt Gaugler.