FC Allschwil trifft auf den FCB: 3 Spieler erzählen im Vorfeld

Fussball Die Emotionen der Amateure: So gehen die Allschwil Spieler mit dem Traumlos FC Basel um Am Sonntag steigt auf der Schützenmatte das regionale Schweizer-Cup-Derby zwischen dem 2. Ligisten FC Allschwil und dem Super Ligisten FC Basel. Drei Spieler des Underdog teilen vor dem Spiel ihre Emotionen. Isabel Langer Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

FCA gegen FCB. Das regionale Schweizer Cup-Derby zwischen dem FC Allschwil und dem FC Basel war das Traumduell für den Underdog aus der regionalen 2. Liga. Fünf Ligen trennen die beiden Teams, die am Sonntag ab 16 Uhr – aus logistischen Gründen – auf der Schützenmatte, die 8000 Zuschauenden Platz bietet, aufeinandertreffen.

Nicola Borer (20 Jahre, Innenverteidiger, seit 2020 im Team), Devin Merschnigg (19 Jahre, Flügelspieler, seit 2020 im Team) und Roberto Silva (27 Jahre, zentrales Mittelfeld, seit 2015 im Team) erzählen im Vorfeld der Partie von der Vorfreude, den Reaktionen der Mitmenschen und dem Wunschgegenspieler.

Nicola Borer: Was hat das Los in Ihrem Umfeld für Reaktionen ausgelöst?

Nicola Borer ist 20 Jahre alt, Innenverteidiger und seit 2020 im Team. Isabel Langer

«Während der Auslosung war ich beim Militär und konnte erst abends ans Handy. Das war dann schon voll mit Nachrichten. Alle haben sich für mich gefreut und ich habe sogar Nachrichten von früheren Kollegen bekommen, mit denen ich eigentlich keinen Kontakt mehr habe. Viele haben mich auch gleich nach Tickets gefragt, damit sie am Spiel dabei sein können. Ein anderes Gesprächsthema als das Spiel gibt es aktuell nicht, aber ich freue mich über jede Nachricht.

Realisiert habe ich noch nicht wirklich, dass wir gegen den FC Basel spielen werden. Aber spätestens, wenn ich im Kabinengang neben Spielern stehe, die schon für die Nationalmannschaft oder in der Champions League gespielt haben, wird es nochmal ein spezielleres Gefühl sein. Aber momentan ist da nur Vorfreude. Das Ergebnis ist zweitrangig. So etwas erlebt man meistens nur einmal in seiner Karriere. Wir werden einfach geniessen, Spass haben und das Beste draus machen.

Wegen dem Ergebnis sehe ich eine ein Prozent Chance zu gewinnen, 99 Prozent sind Glauben und Hoffnung. Aber ein Prozent ist ein Prozent. Es hat schon Cupsensationen gegeben. Wenn die Unterstützung da ist und ein, zwei Aktionen glücklich sind, ist alles möglich.»

Devin Merschnigg: Worauf freuen Sie sich am meisten?

Devin Merschnigg ist 19 Jahre alt, Flügelspieler und seit 2020 im Team. Isabel Langer

«Auf die riesen Atmosphäre. Ich hätte nie gedacht, dass wir aus so vielen Mannschaften ausgerechnet den FC Basel bekommen und es ein Derby gibt. Es wäre natürlich cool gewesen, auf dem eigenen Platz zu spielen. Das ging dann aber nicht, weil keine Zusatztribünen verfügbar waren. Aber auf die Schützenmatte werden auch viele Fans aus Allschwil kommen, auch viele Freunde und Bekannte.

Es ist etwas unwirklich, dass wir vor so vielen Leuten spielen werden. Das ist schon sehr speziell. Von den Spielern freue ich mich am meisten auf Zeki Amdouni, weil er mir in den letzten Spielen sehr aufgefallen ist. Das Spiel wird für uns alle ein sehr grosses Erlebnis.»

Roberto Silva: Wie stellen Sie sich auf den direkten Gegenspieler ein?

Roberto Silva ist 27 Jahre alt, spielt im zentralen Mittelfeld und seit 2015 im Team. Isabel Langer

«Da die Aufstellungen noch nicht bekannt sind, ist mein Gegenspieler im zentralen Mittelfeld noch offen. Taulant Xhaka würde mich freuen. Ich kenne ihn über meinen Bruder, der beim FC Basel gespielt hat, persönlich und es wäre dann sozusagen ein «Bekannten-Duell».

Aber auch Wouter Burger, der meiner Meinung nach ein starker Fussballer ist und sich in den letzten Wochen immer mehr gezeigt hat, wäre ein guter Kandidat. Diouf oder Chipperfield könnten auch möglich sein. Aber schlussendlich ist es egal, wer es sein wird.

Im Fokus wird bei uns stehen, mental parat zu sein. Vor der Kulisse und gegen eine Profimannschaft, welche die Automatismen jahrelang schon drin hat und uns physisch überlegen ist, geht es bei uns erst einmal um die Kopfsache. Wenn wir unser Spiel auch etwas aufziehen können, oder es zumindest versuchen, dann haben wir, vor allem im Zentrum, auch Chancen, da mitzuhalten. Räume eng machen, im Kopf parat sein und schauen, wie wir einzelne Spielzüge antizipieren können. So lautet vor allem die Devise.»

Der Sieg im Basler Cup letzte Saison brachte den FC Allschwil in den Schweizer Cup. Edgar Hänggi

