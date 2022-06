Fussball Freude tanken statt Fitness trainieren: So erging es den FCB-Internationalen in der Länderspielpause Die elf Nationalspieler des FC Basel blicken grösstenteils auf eine gelungene Länderspielreise zurück und haben jetzt zehn Tage frei, bevor sie in die laufende Saisonvorbereitung des FCB einsteigen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 15.06.2022, 16.18 Uhr

FCB-Stürmer Adam Szalai feiert mit seinen Ungarn nach dem 4:0-Sieg in Wolverhampton gegen England ausgelassen. Keystone

In den letzten zwei Wochen waren elf FCB-Spieler für ihr Land im Einsatz. In den A-Teams ging es in der Nations League oder der Qualifikation für den Afrika-Cup um Punkte. Und bei der U21 standen die letzten Partien der EM-Qualifikation auf dem Programm. Während der Rest des Teams mit dem neuen FCB-Trainer in dieser Woche das Training wieder aufgenommen hat und täglich bei Temperaturen um die 30 Grad ein bis zwei schweisstreibende Einheiten absolviert, haben die Nationalspieler nach ihrem letzten Spiel noch zehn Tage Ferien, ehe sie nach und nach im Trainingslager am Tegernsee beim FCB zurückerwartet werden. Zwar war die Pause in diesem Sommer kürzer als sonst. Doch die Stimmung dürfte bei den meisten Nationalspieler gut sein, denn wie unsere Übersicht zeigt, gab es Grund zur Freude.

Adam Szalai

Vier Spiele absolvierte der Stürmer in der Nations League mit seinen Ungarn. Am Dienstag war er beim 4:0-Auswärtssieg in England mit dafür verantwortlich, dass die Three Lions die höchste Heimniederlage seit 1928 erlitten. Als Captain stand Adam Szalai auch beim 1:0-Hinspielsieg gegen England, dem 1:1 gegen Deutschland und der 1:2-Niederlage gegen Italien immer von Beginn an auf dem Feld, ehe er im Verlauf der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde. Ein Tor oder Assist gelang dem 34-Jährigen trotz des Höhenflugs seiner Ungarn, die in der schweren Gruppe nach vier von sechs Spielen Tabellenführer sind, nicht.

Fabian Frei

Fabian Frei kam Cristiano Ronaldo nur in dieser Szene ganz nah. Im Spiel liessen die Schweizer den Portugiesen viel zu viel Platz. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Beim 1:2 gegen Tschechien und beim 1:0 gegen Portugal sass Fabian Frei in der Nations League 90 Minuten auf der Schweizer Bank. Beim 0:1 gegen Spanien wurde er in der 79. eingewechselt und beim 0:4 gegen Portugal war er 90 Minuten auf dem Feld, ging mit den Kollegen unter und sagte im Anschluss: «Wir sind ins offene Messer gelaufen.»

Heinz Lindner

Heinz Lindner trägt bei der österreichischen Nationalelf auch das Trainingsmaterial für die Torhüter auf den Platz. Keystone

Jobsharing gilt unter dem neuen Coach Ralf Rangnick auch auf Österreichs Torwartposition. So bekam Heinz Lindner die beiden Spiele gegen Kroatien (3:0) und Dänemark (0:2) und Kontrahent Patrick Pentz durfte sich gegen Frankreich (1:1) und Dänemark (1:2) beweisen. Die Zeit bei der Nationalelf nutzte Lindner auch, um seinen Abschied beim FCB vorzubereiten: «Ich setzte mich sicher nicht auf die Bank.» Mit dem FC Sion soll gemäss «Blick» bereits alles klar sein. Nur ist Christian Constantin nicht bereit, für den ausgemusterten Goalie die vom FCB geforderte halbe Million zu bezahlen. Und Lindner erneut erbost auf David Degen.

Nasser Djiga

Der Burkiner stand weder beim 3:1 gegen Eswantini noch beim 2:0 gegen Kap Verde im Kader und blieb in den Qualifikationsspielen für den Afrika-Cup ohne Einsatz für sein Land.

Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlovic bejubelt hier einen Treffer von Aleksandar Mitrovic gegen Slowenien. Antonio Bat

Stammspieler ist dagegen der aus Monaco ausgeliehene Serbe Strahinja Pavlovic. Der Innenverteidiger kam in der Nations League dreimal zum Einsatz und war auch als einziger Basler direkt an einem Tor beteiligt. Beim 1:0 gegen Schweden assistierte er per Kopf. Beim 2:2 gegen Slowenien spielte er ebenso durch wie beim 0:1 gegen Norwegen. Nur beim 4:1-Sieg gegen Slowenien sass Pavlovic auf der Bank. Ob er auch ab Juli noch FCB-Spieler ist, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden. Interesse ist da, die Gespräche laufen.

Wouter Burger

Auch der Holländer hat gut lachen. 3:0 gegen Moldawien (ohne Einsatz), 6:0 gegen Gibraltar (77 Minuten als Captain) und 1:0 gegen Wales (78 Minuten) lautet die makellose Bilanz, durch die sich Burger mit der niederländischen U21 für die EM im kommenden Sommer in Rumänien und Georgien qualifizierte.

Dan Ndoye und Darian Males

Kam einem Treffer sehr nahe: Hier ärgert sich Dan Ndoye über seinen Pfostentreffer gegen Bulgarien. Alessandro Crinari / KEYSTONE

Die beiden Flügel belegten mit der Schweizer U21 hinter Burgers Niederlande nur Rang 2, auch weil sie in Moldawien nur 1:1 spielten. Doch als bester Gruppenzweiter fährt auch die Schweiz an die EM. Dan Ndoye wurde von Trainer Mauro Lustrinelli in beiden Spielen von Beginn an gebracht, auch beim 1:0-Sieg gegen Bulgarien. Males bekam als Einwechselspieler zusammen nur eine gute halbe Stunde Auslauf.

Sebastiano Esposito

Seine Zukunft beim FCB ist ungewiss, Gespräche über eine Verlängerung der Leihe laufen. Doch sicher ist aktuell lediglich, dass auch der Italiener an der U21-EM mit dabei sein wird. Zum Abschluss war Esposito als Einwechselspieler beim 3:0 gegen Luxemburg, beim 1:1 gegen Schweden und beim 4:1 gegen Irland insgesamt 37 Minuten auf dem Platz mit dabei.

Noah Katterbach

Der Linksverteidiger sass beim 4:0 der deutschen U21 gegen Ungarn 90 Minuten auf der Bank. Beim 2:1-Sieg gegen Polen, der die EM-Qualifikation bedeutete, spielte er 90 Minuten durch.

Joelson Fernandes

Der 19-Jährige war zwar für die portugiesische U21 aufgeboten. Doch zum Einsatz kam er nie und hat damit auch wenig Anteil an der souveränen Qualifikation seiner Kollegen für die EM. Seine Zukunft könnte in diesem Sommer einen richtungsweisenden Schritt nehmen. Zwar läuft die Leihe von Sporting Lissabon zum FCB noch ein Jahr weiter. Doch ein vorzeitiger Abgang (Eindhoven hat Interesse) ist ebenfalls eine valable Option.

Sayfallah Ltaief

Der Neuzugang aus Winterthur war mit der tunesischen U23 unterwegs, die allerdings keine Pflichtspiele bestritt. Eine Beförderung in die A-Nati für die Qualifikation für den Afrika-Cup bekam Ltaief nicht.

