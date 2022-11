Leader Black Stars siegen mit 4:2 gegen Solothurn

Bz-Amateurspiel der Woche Nach der Pause ging die Post ab: Leader Black Stars bezwang zu Hause ein starkes Solothurn mit 4:2 und sicherte sich Platz 1 der Tabelle Bot die erste Hälfte zwischen den Black Stars und dem FC Solothurn noch eher langweiligen Fussball, so ging es nach der Pause rund. Am Ende freute sich das Heimteam über den letztlich verdienten, aber zu deutlichen 4:2-Erfolg. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 13.11.2022, 21.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Black Star Doppel-Torschütze Enis Fazlija behauptet den Ball gegen Hannes Hunziker. Edgar Hänggi Keine Abwehrchance für Solothurns-Goalie Severin Fankhause beim Gegentreffer vor der Pause. Edgar Hänggi Der Solothurner Innenverteidiger Damian Kelvin stoppt Robin Adamczyk. Edgar Hänggi Wenn notwendig räumen die Basler doppelt auf. Dino Babovic (links) und Fabio Viteritti (rechts) gegen Marco Mathys. Edgar Hänggi Black-Star-Goalie Steven Oberle wehrt spektakulär einen Kopfball von Mica Zimmermann ab. Edgar Hänggi Solothurns Verteidiger Philipp Gerspacher (rotes Trikot) klärt gegen Rion Xhemaili. Edgar Hänggi

Auf dem gewohnten Kunstrasen geben die Black Stars in der Regel vom Anpfiff weg den Ton an. Geplant war dies auch gegen Solothurn, das mit einem Sieg bis auf drei Punkte an das Team vom Buschweilerhof herangerückt wäre. Nur durchkreuzte FCS-Trainer Thomas Binggeli das Vorhaben der Platzherren. «Wir wussten, wie die Basler auftreten, und deshalb wollten wir ihr Spiel erst gar nicht ent­stehen lassen.» Stattdessen: die Stärke des Gegners mit dessen Waffen kontern.

«Wir hatten anfangs unsere Probleme mit dem System der Gäste. Es brauchte zu lange, bis wir uns darauf einstellen konnten», gab Black-Star-Trainer Branko Bakovic zu. Torhüter und Captain Steven Oberle sah den Grund dafür, dass man zu lange nicht Gegensteuer geben konnte, in «mangelhafter Kommunikation»: «Die Mittelfeldspieler beklagten, dass wir nicht hinten herausspielen konnten. Sie hätten früher klar organisieren müssen.»

Die Basler konnten sich gegen Ende der ersten Halbzeit, die von vielen Fouls und hitzigen Diskussionen geprägt war, in der gegnerischen Spielhälfte fest­setzen. Dennoch, der Führungstreffer kam beinahe wie der Blitz aus heiterem Himmel. Ein Zuspiel in den Rückraum verwertete Enis Fazlija mit einem Flachschuss aus rund 25 Metern. «Manchmal darfst du nicht gross überlegen. Ich sah den Ball kommen und hielt einfach drauf», gibt Fazlija zu. Nicht ­clever war allerdings, dass die Basler Spieler den Torerfolg vor den Solothurn-Fans feierten. Nach kurzer Aufregung beruhigte sich die Szenerie jedoch.

Die zweite Halbzeit verlief gleich von Beginn weg animierter, und die Basler hatten das Spielgerät nun mehr in den Füssen. In der 54.Minute ging ein Raunen durch die rund 550 Zuschauer. Auf eine Flanke von der rechten Seite lenkte Sebastian Gerspacher den Ball Richtung Tor und Black-Star-Goalie Oberle konnte reaktionsschnell mit den Fingerspitzen den Ausgleich verhindern. Sieben Minuten später kam Fazlija rund 20 Meter vor dem Tor an den Ball und setzte ihn erneut in die Maschen.

Gewünschter Raum führt zu Doppelschlag

Es war die entscheidende Phase mit den Hauptprotagonisten des Spieles. Solothurn musste nun mehr Risiken nehmen und ermöglichte Black Stars deren gewünschtes Spiel. In der 69.Minute hätte Dino Babovic beinahe ein «Tor des Monats» erzielt. Er schraubte sich in die Luft und beförderte das Spielgerät per Hacke Richtung Tor. Solothurn-Goalie Severin Fankhauser, bei den Distanzschüssen noch machtlos, war jetzt zur Stelle.

Dann entschied ein Doppelschlag das Spiel. Zuerst ahndete der Schiedsrichter eine Aktion, bei der Ian Schläppi der Ball an die Hand flog, mit Elfmeter. Babovic trat an und erhöhte auf 3:0. In der 79.Minute wechselte Bakovic Stürmer Aleksandar Rmus ein, und keine Minute später vollendete der ein Zuspiel von Dominik Spaqi zum 4:0. «Die Basler sind abgezockt», meint FCS-Trainer Binggeli zu den Toren. «Wir waren ja selbst beim 0:2 noch im Spiel. Aber einige meiner Spieler verloren die Geduld, wurden offensiver, und schon stimmten die Räume nicht mehr.»

Black Stars verteidigen Platz eins in der Tabelle

Solothurns Spieler gaben aber nicht auf. Nur zwei Minuten nach dem vierten Gegentreffer schoss Sofian Domoraud am hinteren Strafraumeck den Ball volley in die Maschen. Und die Gäste blieben dran. Der eingewechselte Mica Zimmermann schlenzte das Spielgerät in die rechte obere Ecke. «Als Torhüter studierst du immer über Gegentore, ob du gewonnen oder verloren hast», ärgerte sich Oberle über die beiden Treffer.

Es blieb dann aber beim 4:2. Solothurns Captain Marco Ma­thys war enttäuscht. «Wir haben lange sehr gut gespielt, waren aber zu wenig effizient. Nach der Pause waren wir hinten zu offen und wurden dafür eiskalt bestraft.» Damit haben die Basler Platz eins, punktgleich (32) mit Delémont, verteidigt. Was wichtiger ist: Bereits klafft eine Lücke zu Concordia und Schötz, die beide 26 Punkte aufweisen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen