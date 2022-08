Dornach, Congeli und Black starten in die 1. Liga

Fussball Neue Liga, aber grosse Ambitionen: Dornach, Congeli und Black kämpfen in der 1. Liga um Aufsehen und Erfolge Für Concordia Basel, die Black Stars und den SC Dornach ist die am Samstag startende 1. Liga Neuland. Drei Geschichten zum Saisonstart. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 05.08.2022, 12.03 Uhr

Diesen Samstag beginnt in der 1. Liga Classic die neue Saison. Dies nach einer Saison Unterbruch (Abstieg des SV Muttenz) wieder mit Teams aus der Nordwestschweiz. Es sind dies: Die Black Stars, die aus der Promotion League abgestiegen sind. Und der SC Dornach und Concordia Basel, die beide aus der interregionalen 2. Liga aufstiegen sind. Alle drei rechnen mit einer harten Saison, sind jedoch zuversichtlich, eine gute Rolle spielen zu können. Am Samstag (16 Uhr) kommt es auf dem Buschweilerhof bereits zum ersten Derby zwischen den Black Stars und dem SC Dornach. Zur selben Zeit empfängt Concordia mit dem FC Rotkreuz den besten Aufsteiger.

Black Stars: Endlich wieder ein Team

Peter Faé ist «Mister Blägg». Seit Jahren bestimmt er die Gangart, auch bei der ersten Mannschaft. Mag sein, dass er hier und dort mal aneckt, aber ohne ihn würde der Quartierklub vom Buschweilerhof kaum mehr auf dieser Stufe Fussball spielen. Faé litt dann auch sehr darunter, dass in der vergangenen Rückrunde nichts mehr gelingen wollte und man letztlich abstieg.

«Was ich fühlte, als der Abstieg Tatsache war? Trauer, aber auch Erlösung. Mir wurde klar, dass ich radikale Veränderungen vornehmen musste.» Dass man das Tor nicht trifft, dafür hätte Faé Verständnis, sofern es nicht Mal für Mal vorkomme, sagt er. «Dass wir jedoch kein Team mehr waren, dass jeder seinen Weg ging und sich der eine oder andere überschätzte – damit hatte ich Mühe.»

Die Black Stars erzielten die wenigsten Tore. Daher ist es kein Wunder, dass Faé gleich die gesamte Offensivabteilung, die im Frühling auf dem Platz stand, verabschiedete. Es stimme jetzt auch vom Charakter des Teams, freut er sich. «Wir haben zwar eine tolle Anlage, jetzt noch mit dem neuen Kunstrasen. Aber der Platz liegt schlecht. Wenn du mit Spielern aus anderen Städten sprichst, winken diese schon deshalb ab, weil Anfahrt und Parkplatzsituation unbefriedigend sind.»

Spieler gefunden hat er dennoch. Und mit dem Ex-FCBler Denis Pergjoka auch einen möglichen Torjäger. «Da haben wir einen ungeschliffenen Diamanten. Wenn er so weiter macht wie in den Testspielen, werden wir noch viel Freude an ihm haben», so Faé.

Concordia: Topskorer Alessio soll es richten

153 Meisterschaftstore erzielte Manuel Alessio in den vergangenen fünf Saisons für den SV Muttenz und zuletzt für Concordia Basel. Dabei spielte es keine Rolle, in welcher Liga das war. Ob 1. Liga, 2. inter oder regional. Alessio weiss, wo das Tor steht, ist ehrgeizig und schnell. 33 Treffer gehen auf sein Konto am Ende des Aufstiegsjahres. Er will jedoch nichts davon wissen, dass er Blauweiss in die 1. Liga ballerte. «Du musst ein Team sein. Nur wenn du Bälle bekommst und richtig eingesetzt wirst, kommst du dann auch in Abschlussposition.»

Doch wie gross sein Ehrgeiz ist, zeigt die Analyse der Vorbereitung. «Es lief für mich nicht schlecht. Wegen der kurzen Pause hatte ich oft schwere Beine, denn das Training ist nicht ohne. Konditionell bin ich bereit. Das eine und andere Tor hätte es aber schon sein dürfen», sagt Alessio.

Beim letzten Test auf dem Rankhof gegen Aesch, den Congeli 8:0 gewann, kam er nicht zum Einsatz. «Das ist so etwas wie Tradition. Es kommen die jungen Spieler und jene, die sich noch aufdrängen müssen, zum Einsatz. Die meisten Stammspieler konnten sich eine Pause gönnen.»

Congeli hätte schon den einen und anderen gewichtigen Abgang verzeichnet, meint Alessio. «Aber wir haben gute neue Spieler hinzubekommen.» Concordia stellt eines der jüngsten Teams der Liga. Das wird das Team von Nikola Marunic anfangs wohl vor einige Probleme stellen. Aber auf die nahe Zukunft wird Blauweiss eine Rolle spielen. Der Entwicklungstrend zeigt auf jeden Fall aufwärts.

Am Samstag kommt Mitaufsteiger Rotkreuz ins Leichtathletik-Stadion im Joggeli. Ein interessantes Team. Mit 73 Punkten war es das beste aller Aufsteiger. Nebst 24 Siegen gab es nur je ein Remis und eine Niederlage und die auch erst im letzten Spiel. «Wir müssten eigentlich jedes Heimspiel gewinnen», meint Alessio. «Dennoch machen wir uns keinen unnötigen Druck. Die Saison geht noch lange. Aber ich würde schon ganz gerne mit einem Sieg beginnen.» Bei Rotkreuz spielt neu auch der frühere Basler Simon Grether, der jetzt vom FC Luzern zu Rotkreuz wechselte.

SC Dornach: Vorbereitung soll kein Massstab sein

Lediglich drei Testpartien trug Aufsteiger SC Dornach aus. «Wir haben die zweite Mannschaft in der 4. Liga. Da machst du niemandem einen Gefallen, wenn du aus diesem Team Spieler holst, nur um eine Testbegegnung austragen zu können», sagt Trainer Dejan Rakitic. Er ist sich bewusst, dass die Vorbereitung alles andere als ideal war. «Wer mich kennt, weiss, dass ich darüber überhaupt nicht erfreut bin. Aber ich kann es einordnen.»

Rakitic lässt sich nicht anmerken, dass er es geändert hätte, wäre es denn möglich gewesen. «Wir sind Amateure und da musst du halt gewisse Abstriche machen.» Dass es auch mit der Einstellung der Spieler zu ihrem Sport zu tun hat, will er nicht kommentieren. «Wir hatten eine kurze Pause, da verlierst du jetzt nicht so viel. Wir werden im ersten Spiel gegen die Black Stars noch nicht bei 100 Prozent sein, aber wir haben Qualität. Das sah man beim Sieg in Muttenz.»

Rakitic meint, dass gegen Ende des Spieles wohl nicht mehr jeder im Vollbesitz seiner Kräfte war und schiebt die Favoritenrolle den Baslern zu. «Black Stars verfügt wieder über ein gutes Team, das haben die Testspiele gezeigt. Aber wir werden dagegenhalten und sind sicher nicht chancenlos. Wenn ich einen Punkt mitnehmen kann, bin ich happy.»

Für viele aus seiner Equipe ist die 1. Liga Neuland. Das sei sowohl Nach- als auch Vorteil. «Die Spieler wollen zeigen, dass sie auch auf dieser Stufe bestehen können. Wir haben eine gute Mischung im Team.» Die «Lebensversicherung» der Dornecker ist klar Momo Coulibaly. Er dürfte kaum mehr 25 Tore erzielen wie letzte Saison, aber den einen und anderen Match wird der Ex-Profi wohl entscheiden.

