Die U21 des FC Basel verliert gegen Bavois

Fussball Niederlage mit Lerneffekt für die Nachwuchsequipe des FCB Die U21 des FC Basel beisst sich in der Promotion League an Bavois die Zähne aus und verliert mit 1:3 (1:2). Alan Heckel 23.10.2022, 22.19 Uhr

Jonas Adjetey ist in dieser Saison eigentlich ein sicherer Wert in der Innenverteidigung der U21 des FC Basel. Doch am Samstag gegen Bavois flog der Ghanaer vom Platz. Edgar Hänggi

Nach dem 2:1 gegen die Altersgenossen des FC Zürich und dem 2:0 in Brühl peilte die U21 des FC Basel im Heimspiel gegen den FC Bavois «die perfekte englische Woche» an, wie es Trainer Ognjen Zaric formulierte. Doch das Vorhaben misslang. Die Gäste setzten sich am Ende nicht unverdient mit 3:1 durch, was dem Basler Trainer zwar nicht gefiel («Natürlich hätten wir lieber was mitgenommen»). Doch er sah in der Niederlage auch etwas Positives: «Das war ein Spiel mit grossem Lerneffekt.»

Der Österreicher bezeichnete die Vorstellung seines Teams über die intensiven 90 Minuten als «typisch U21». Seine mit drei 17-Jährigen angetretene Teenager-Truppe – aus der Startelf hat lediglich Sébastien Moulin den 20. Geburtstag hinter sich – hatte sich an den abgezockten Westschweizer Routiniers (fünf Ü30-Spieler, nur zwei unter 25) die Zähne ausgebissen. «Einer der Unterschiede zwischen Junioren- und Männerfussball ist, dass du von einer erfahrenen Mannschaft bestraft wirst, wenn du nicht auf deinem besten Niveau bist.»

Auf ihrem besten Niveau agierten die Rotblauen in der Tat nicht. Das Bemühen war zwar klar ersichtlich, doch die gut organisierten Waadtländer bestachen mit einem sehr guten Rückzugsverhalten. Hinzu kam, dass Bavois’ Nadelstiche nicht ungefährlich waren, auch wenn die ersten Abschlüsse das Gehäuse verfehlten.

Zwei Unkonzentriertheiten sorgen für zwei Tore

«Uns fehlten etwa zehn Prozent vom allerletzten Fokus», versuchte Ognjen Zaric, die Mängel seiner Elf zu beschreiben. Zwei Basler Unkonzentriertheiten reichten den Gästen, um mit zwei Längen in Front zu gehen. «Dass es nach zwei ruhenden Bällen passiert ist, ist besonders ärgerlich.»

Dann zirkelte Mehmed Begzadic den ersten Bavois-Corner aufs vordere Fünfer-Eck, wo Théo Rochat den Ball relativ unbedrängt mit dem Fuss ins Netz verlängern konnte. Fünf Zeigerumdrehungen später hatten die Basler einen Freistoss in der gegnerischen Platzhälfte, der in einem hervorragend gespielten Konter mündete. Der enteilte Begzadic konnte von Goalie Antonio Spagnoli nur noch mit einem Foul gebremst werden und Adrian Alvarez markierte vom Penaltypunkt das 0:2.

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs schaffte das Heimteam den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Anschlusstreffer: Moulin brachte einen Freistoss von der linken Seite in die Mitte, wo Albin Krasniqi zur Stelle war und den Baslern den dringend benötigten Booster verpasste. Denn ab dem Seitenwechsel drückte Rotblau deutlich vehementer, während die Gäste fast ausschliesslich defensiv gefordert waren. «Wir haben gut reagiert und hätten den Ausgleich verdient gehabt», fand Zaric.

Den Baslern fehlte das Quäntchen Glück

Allerdings war der Sechzehner der Gäste die meiste Zeit über Sperrzone, sodass die Basler Junioren ihr Heil vor allem aus der Distanz suchen mussten. Die Weitschüsse von Roméo Beney (53., 66., beide drüber) und der Flatterball von Jonas Adjetey (63., gehalten von Robin Enrico) hätten an einem besseren Tag auch im Tor einschlagen können. Und als Adjetey nach 83 Minuten die gelbrote Karte sah, hatten die Vaudois mehr Räume für ihre Konter. Einen davon nutzte Daniel Kadima zum 1:3-Endstand(88.).

Für den rotblauen Nachwuchs gilt es nun, die Lektion bis zum nächsten Wochenende zu lernen. Dann gastieren sie beim Tabellenzweiten in Carouge. «Ein schwieriges Spiel gegen ein Top-Team auf Kunstrasen», weiss Trainer Zaric, ist aber überzeugt, «dass wir was holen können, wenn wir am Maximum spielen.»